Media playback is unsupported on your device Депутаты Гонконга подрались из-за гимна Китая

Всекитайское собрание народных представителей, в пятницу возобновляющее работу после перерыва в связи с эпидемией коронавируса, включило в свою повестку дня проект закона "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга", предусматривающий ответственность за "мятеж, сепаратизм и измену".

Вашингтон резко отреагировал на это сообщение, побещав жесткие меры, если закон будет принят.

Основной закон Гонконга, аналог конституции, принятый при передаче Гонконга от Великобритании КНР в 1997 году, наделяет Пекин таким правом, однако до сих пор китайские власти воздерживались от этого.

Гонконгские сторонники демократических ценностей считают данный шаг очередной попыткой коммунистического руководства Китая размыть и нивелировать местные свободы.

В 2003 году попытка провести через законодательный совет Гонконга так называемый "закон о мятеже" провалилась из-за массовых протестов, в которых участвовали до полумиллиона жителей города.

В прошлом году миллионные демонстрации, перешедшие в ожесточенные столкновения с полицией, продолжались семь месяцев. Поводом послужил законопроект об экстрадиции, разрешавший выдачу на материк лиц, подозреваемых в нарушении китайских законов. В итоге лояльной Пекину администрации города пришлось его отозвать.

В понедельник в законодательном совете Гонконга произошла потасовка во время обсуждения законопроекта о наказании за неуважение к гимну КНР, как в остальном Китае.

Анонимный источник на материке сказал гонконгской англоязычной газете South China Morning Post, что Всекитайское собрание народных представителей вынуждено было взять инициативу на себя, поскольку законодательный совет Гонконга оказался не в состоянии принять закон о безопасности.

Теперь центральные власти КНР хотят сделать это путем изменения Приложения III к Основному закону Гонконга, содержащего перечень общенациональных законов, обязательных для соблюдения в Гонконге.

Пресс-секретарь Всекитайского собрания народных представителей в четверг заявил, что данная инициатива направлена на дальнейшее совершенствование принципа "одна страна - две системы".

По словам чиновника, "национальная безопасность - краеугольный камень стабильности, и ее обеспечение служит интересам всех китайцев, включая наших гонконгских соотечественников".

Последний британский губернатор Гонконг Крис Паттен назвал инициативу Гонконга "лобовой атакой на автономию города".

Курс гонконгского доллара в четверг резко упал в ожидании протестов, подобных прошлогодним. Большинство наблюдателей считает их вероятность весьма высокой.

В сентябре пройдут выборы в законодательный совет Гонконга. Если демократические силы повторят на них свой успех на прошлогодних выборах в районные органы власти, они смогут блокировать законопроекты, вносимые пропекинской администрацией.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если Пекин действительно примет законодательство о госбезопасности в Гонконге, Вашингтон на это отреагирует жестко.

США в настоящее время решают, продлевать или не продлевать режим особых преимуществ для Гонконга в сфере торговли и инвестиций.

До 1997 года на протяжении 150 лет Гонконг был британской колонией. По соглашению о "возобновлении осуществления суверенитета" Китая над этой территорией город получил "высокую степень автономии, за исключением иностранных дел и вопросов обороны". Этот особый статус должен сохраняться 50 лет, то есть до 2047 года.

Гонконгцы до сих пор пользуются личными свободами, немыслимыми в материковом Китае: здесь в основном соблюдаются свобода слова и собраний, нет государственной цензуры в интернете и СМИ, судьи независимы от правительства.

К примеру, это единственная часть Китая, где каждый год публично чтят память погибших при подавлении массовых протестов на площади Тяньаньмэнь 1989 года - в материковом Китае даже завуалированные упоминания об этом событии в интернете быстро удаляются цензорами.

Вместе с тем, Пекин имеет право вето на изменения политической системы Гонконга и время от времени этим правом пользуется - к примеру, он отказывается допустить прямые выборы главы администрации территории.