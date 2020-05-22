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В четверг в Бразилии зарегистрировано рекордное число летальных исходов в результате Covid-19: за сутки там умерли 1188 человек. Темпы распространения заболевания в этой стране продолжают расти: зарегистрировано уже более 310 тыс. случав. Это всего на 7 тысяч меньше, чем в России, и эксперты предполагают, что вскоре Бразилия выйдет на второе место по числу инфицированных.

Впрочем, эксперты считают, что реальное число зараженных может быть намного выше, поскольку в Бразилии не проводится массового тестирования населения. Президент Жаир Болсонару неоднократно выступал против введения жестких карантинных мер, и его критиковали за такую политику, называя ее безответственной и опасной. В общей сложности к четвергу от коронавируса в Бразилии скончались более 20 тысяч человек.

В понедельник мы рассказывали о плачевной ситуации в больницах крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу.

Трамп снова без маски

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп сказал, что во время общения с журналистами носить маску не обязательно

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение следующих трех дней американские флаги на зданиях федерального правительства и национальных монументах будут приспущены в знак скорби по людям, скончавшимся от коронавируса. В "Твиттере" Трамп сообщил, что в понедельник будут чтить память умерших американских военных.

США больше всех стран мира пострадали от пандемии коронавируса: там зарегистрировано около 1,6 млн случаев заболевания, а число умерших приближается к отметке в 100 тыс. человек.

Тем временем самого Трампа начали критиковать за то, что во время посещения завода Ford в Мичигане он появился перед журналистами без защитной маски, хотя генеральный прокурор штата специально попросил президента надеть ее. Трамп объяснил репортерам, что носил маску в другой части завода, но снял ее перед пресс-конференцией, поскольку "не хотел доставлять прессе удовольствия" видеть президента в подобном виде. Кроме того, он заверил журналистов, что его постоянно проверяют на коронавирус.

Доцент Массачусетского университета в Дартмуте Эрин Бромидж рассказал нам, как уменьшить шанс подхватить Covid-19 и каких ситуаций стоит опасаться больше - и меньше всего.

Сообщается о болезни Кадырова

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Российские СМИ сообщают, что под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус находится глава Чечни Рамзан Кадыров. В Грозном заявляют, что Кадыров "лично контролирует ситуацию" с распространением Covid-19 и не комментируют сообщения о возможной госпитализации главы республики.

Источники информационных агентств ТАСС и РИА Новости утверждают, что Кадырова доставили на самолете в Москву, и сейчас он находится в "стабильном состоянии" в одной из столичных больниц. Официально эти данные пока не подтверждены.

Всего в России сейчас зарегистрировано более 317,5 тыс. случаев заболевания, более 3 тыс. пациентов скончались. Наш корреспондент Олег Болдырев разбирался, какую пользу может принести программа московских властей по массовому тестированию на антитела к новому коронавирусу.

Китай больше не планирует рост ВВП

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В пятницу проходит заседание Всекитайского собрания народных представителей - парламента страны. Сессия должна была начаться в начале марта, но была отложена из-за пандемии коронавируса. Некоторые делегаты принимают участие в заседании в режиме онлайн, но большинство должно приехать в Пекин.

Во время заседания стало известно, что в этом году Китай впервые с 1990 года не будет ставить себе цель по годовому экономическому росту, поскольку ВВП страны должен сократиться на фоне пандемии. При этом китайский военный бюджет будет увеличен на 6,6% (в 2019-м он вырос на 7,5%) и составит 178 млрд долларов - это вторые по величине расходы на армию в мире после США.

Иранская нефть для Венесуэлы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У Ирана достаточно нгефти, но из-за санкций ему сложно ее продавать

Пять иранских танкеров с бензином прибывают в Венесуэлу. Обе страны находятся под экономическими санкциями США, которые запрещают покупать у них нефть и нефтепродукты. Венесуэла обладает огромными запасами нефти, но из-за экономического кризиса в стране ощущается острая нехватка горючего.

Венесуэла и Иран говорят, что готовы отразить возможную угрозу со стороны США, которые, по их уверениям, могут попытаться предотвратить поставку топлива в Венесуэлу.

Открытое небо закрывается

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Договор позволяет полеты невооруженных разведывательных дронов

США решили выйти из Договора об открытом небе, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий, сообщил глава Государственного департамента Майк Помпео. Договор, объединяющий 35 государств, позволяет совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.

Вашингтон утверждает, что Россия использовала подобные полеты для наведения своего высокоточного оружия на стратегически важные американские и европейские объекты, а также ограничивала полеты над Калининградской областью и близ Абхазии и Южной Осетии.

Россия эти обвинения отвергает, российские журналисты, в том числе газета "Коммерсант", сообщают, что в марте американские самолеты все же пролетели над Калининградской областью.

Трамп - навсегда?

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В США все чаще говорят о том, что из-за эпидемии коронавируса президентские выборы могут быть перенесены на более поздний срок. Сам Дональд Трамп много раз шутил, что не прочь и вовсе отменить голосование, став пожизненным главой государства.

Наш корреспондент в Вашингтоне Кирилл Белянинов разбирался, есть ли доля шутки в шутках американского президента и действительно ли он попытается остаться у власти дольше, чем предусмотрено конституцией США.

Приключения в море из-за коронавируса

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"Шторм застал нас в два часа ночи. Пятиметровые волны, кромешная тьма, у нас повреждения, лодку закладывает на бок! Мы с трудом продержались сутки, c надеждой пришли в ближайший порт - а там никого", - рассказал Би-би-си шкипер Алексей Журиков.

Он - один из многих моряков, которым пришлось предпринимать опасные переходы из-за того, что на фоне пандемии многие страны закрыли границы и запретили иностранным судам заходить в свои порты. Об историях тех, кого мировой кризис с Covid-19 застал на парусных яхтах, рассказывает наш корреспондент Ольга Ившина.

Цензура или борьба с фейками?

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Вот уже несколько дней главные редакторы региональных российских изданий сообщают, что российские власти предъявляют им претензии в связи с публикациями о коронавирусе, называя информацию фейковой, пишет "Новая газета".

В расследовании этого издания рассказывается о множестве случаев, когда власти заставляют СМИ признать те или иные сведения ложными. При этом иногда, как пишет "Новая", источником якобы ложных новостей были сами представители власти.

Например, Управление здравоохранения Екатеринбурга требует от "Эха Москвы" опровергнуть слова бывшего мэра города Евгения Ройзмана о человеке, скончавшемся в больнице от коронавируса. При этом, напоминает издание, согласно законодательству, за сказанное в прямом эфире отвечает говоривший человек, а не пресса.

Как отмечает "Новая газета" в подзаголовке своего расследования, "Генпрокуратура ввела негласную цензуру в условиях эпидемии. Закон о фейках теперь запрещает журналистам говорить правду".

Надежда на вакцину

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Лаборатории многих стран пытаются разработать вакцину против Covid-19. Как пишет New York Times, сейчас появляется надежда, что им удастся это сделать в рекордные сроки. Такие компании, как Pfizer, уже тестируют прототип вакцины на людях.

Для разработки вакцины ученые прибегают как минимум к четырем разным методам. Обычно на этот процесс уходят годы, иногда - больше десятилетия. Но сейчас они надеются завершить все необходимые процедуры в течение полутора лет. Если вакцина и в самом деле появится в следующем году, это будет самый быстрый процесс разработки подобного препарата за всю историю, пишут журналисты издания.

Затопленная деревня апостолов

Израильская газета Haaretz сообщает о частичном затоплении одной из христианских святынь - руин деревни Вифсаиды Галилейской на берегу Галилейского озера, где, согласно Новому Завету, родились апостолы Андрей, Петр и Филипп.

Как пишет издание, уровень воды в озере резко поднялся, что привело к затоплению памятника. Археологи уже много лет ведут раскопки в Вифсаиде Галлилейской, но некоторое время они не могли туда добраться из-за карантина. Когда ограничения были ослаблены, ученые попали в древнюю деревню и, как пишет газета, были потрясены размерами ущерба.

Еще недавно место раскопок было в нескольких сотнях метров от берега озера, но сейчас оно превратилось в частично затопленный остров. Впрочем, большая часть памятника, судя по всему, не пострадала.

Что будет после пандемии?

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Мы начинаем привыкать к жизни в условиях карантина: работаем из дома, носим маски и соблюдаем правила социальной изоляции. Но изменит ли все это нашу жизнь даже после того, как пандемия закончится?

Наш корреспондент Андрей Козенко поговорил с учеными, социологами и антропологами и выяснил, какие изменения происходят в обществе. Некоторые из них могут оказаться необратимыми.

Из-за пандемии врачам стали крайне нужны устройства, которые позволяют исключить непосредственный контакт с больным. В Великобритании, например, у врачей появились очки смешанной реальности, при помощи которых они могут осматривать пациента и одновременно держать связь со своими коллегами. Вот как это работает.

Media playback is unsupported on your device Очки смешанной реальности помогают врачам лечить пациентов с коронавирусом

Дайджест готовили Евгений Каневский и Борис Максимов.