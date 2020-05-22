Коронавирус в России: вакцину неофициально испытали на людях

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Би-би-си рассказывает главные новости о ситуации с коронавирусом в России по состоянию на утро 22 мая.

Некоторые регионы уже достигли показателей для третьего этапа снятия ограничений

Ряд российских регионов уже достиг показателей, которые были установлены для третьего этапа снятия введенных из-за коронавируса ограничений, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Для каждого этапа у нас абсолютно четко определены в методических рекомендациях критерии перехода, в том числе необходимо определенное количество тестирований. Для третьего этапа – это 110 тестов на 100 тысяч населения ежедневно, это большая цифра, но на сегодняшний день значительная часть субъектов уже ее достигли", - сказала она.

Она добавила, что ряд субъектов достигает показателей, необходимых для перехода на третий этап, также по показателю свободных коек в медучреждениях. Регионы, о которых идет речь, она не перечислила.

Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), которые разрабатывают векторную вакцину от Covid-19, испытали ее на себе, и опыт оказался успешным. Об этом Интерфаксу рассказал директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

Сколько человек ввели себе вакцину, он не уточнил. По его словам, речь идет о широком круге сотрудников центра - это разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

После введения вакцины побочных эффектов у них не было, добавил Гинцбург: “Все живы, здоровы и радуются”.

Официально вакцина пока находится в финальной стадии доклинических испытаний и проверяется на приматах, поэтому ученые ввели себе вакцину самостоятельно, больше для защиты от коронавируса, чем для исследований, отметил он.

Официальные испытания вакцины на добровольцах в центре надеются начать в ближайшее время. НИЦЭМ отправит запрос на проведение клинических испытаний, как только появятся данные тестов на приматах.

Гинцбург допустил, что клинические испытания могут пройти в рекордно короткие сроки и завершиться уже к началу осени.

Как рассказал Гинцбург, речь идет о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус выполняет функцию “контейнера”, чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки коронавируса (“короны”, благодаря которой коронавирус и получил это название) и “познакомить” таким образом с ним иммунную систему. Такие вакцины называются векторными.

Малый и средний бизнес назвал свое положение катастрофой

Более половины (53%) представителей малого и среднего бизнеса в России описали свое положение как “катастрофа” или “кризис”, следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова, которые приводит РБК.

62,2% опрошенных оценили шансы на выживание свои предприятий в 50% или ниже. В том, что их компания продолжит работу, полностью уверены только 13,4% опрошенных.

35,7% респондентов заявили, что работа их предприятий по-прежнему остановлена, 32% опрошенных заявили, что частично возобновили деятельность.

Действия федеральных властей по поддержке бизнеса в условиях коронавируса положительно воспринимают 6,6% опрошенных, скорее положительно - 21,2%, отрицательно - 55,1%.

Среди главных проблем, с которыми столкнулся бизнес, 52,4% опрошенных перечислили невозможность платить зарплаты сотрудникам и налоги. 42,8% также заявили о сложностях с оплатой аренды.

Мониторинг проводился 19 мая. В нем участвовали 2055 компаний из всех российских регионов.