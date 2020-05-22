Циклон "Амфан" принес разрушения в Индию и Бангладеш: фотографии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Реки в Бангладеш вышли из берегов

Миллионы жителей Бангладеш и восточной Индии подводят печальные итоги разрушений, причиненных циклоном "Амфан".

Погибли 84 человека. Сильнейший ветер сровнял с землей дома, вырвал с корнем деревья и оставил города без электричества.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрел с воздуха наиболее пострадавшие районы штата Западная Бенгалия.

В преддверии шторма власти обеих стран эвакуировали миллионы людей.

Covid-19 и социальное дистанцирование дополнительно затруднили эвакуацию и заполнение временных жилищ. По словам представителей властей, многие люди не хотели идти в убежища, боясь там заразиться.

Скорость ветра достигала 185 км/ч, а высота волн 4,5 метра.

Это первый суперциклон, сформировавшийся в Бенгальском заливе с 1999 года. Хотя ветер несколько ослабел, прежде чем достичь суши, он все равно классифицируется как очень сильный.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Поваленные деревья перегородили дороги в Бангладеш

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Стены многих строений тоже не выдержали, из-за чего многие люди пострадали

Из Бангладеш приходят сообщения о десятках тысяч разрушенных и поврежденных домов и затопленных деревнях в низменных прибрежных местностях, таких как Хульна и Сатхира.

Среди наиболее пострадавших - разделенная между Индией и Бангладеш местность Сундарбан, где среди мангровых зарослей площадью 10 тысяч квадратных километров живут четыре миллиона беднейших людей в мире.

Очевидцы говорят, что пока невозможно посчитать погибших в Сундарбане, оставшемся из-за последствий урагана без связи с миром.

"Многие дома обрушились, и люди могут находиться под обломками. Мы пока этого не выяснили", - заявил Би-би-си активист НКО Дебабрат Хальдер, руководящий оказанием помощи населению одной из деревень.

Он вспоминает ураган "Булбул" в ноябре 2019 года, за которым последовали массовая вспышка лихорадки, диареи и гриппа, и опасается, что история повторится.

Хуже всего, говорит он, что затопление соленой океанской водой, по всей вероятности, безнадежно испортило здешние почвы.

"Теперь на этой земле ничего не вырастет", - заметил он. Потребуются годы, чтобы она снова сделалась плодородной.

Правообладатель иллюстрации MUKTI Image caption Наводнение смыло многие дома из глиняных кирпичей

Колката (бывшая Калькутта), столица Западной Бенгалии и один из крупнейших городов Индии, также сильно пострадала. Ее улицы затоплены, около 14 часов не было электричества.

Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи сказал, что опустошительный шторм стал для Колкаты большей бедой, чем Covid-19.

Оценить ущерб пока не дают разрушенные дороги и наводнения.

Правообладатель иллюстрации MUKTI Image caption Сильные штормы часто обрушиваются на Сундарбан