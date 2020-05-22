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Голосование по поправкам в Конституцию может состояться между 24 июня и 9 июля. В период пандемии избирательные участки на референдуме могут организовать на открытом воздухе в "атмосфере праздника победы над эпидемией", выяснила Би-би-си. Члены избиркомов встретят избирателей в защитных костюмах и масках. В администрации президента рассчитывают на явку в 55% и 65% голосов "за".

Несмотря на продолжающуюся эпидемию нового коронавируса, в администрации президента России ведут активную подготовку к проведению голосования за поправки в Конституцию.

По данным двух источников Би-би-си близких к Кремлю, некоторым сотрудникам кремлевской администрации, в апреле переведенным на работу из дома, поручили вернуться на работу.

21 мая ЦИК постановил разморозить средства на подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. За день до этого он провел совещание с региональными избиркомами и выдал инструкции по организации голосования, рассказал источник, близкий к Кремлю и подтвердил собеседник в руководстве одного из регионов.

Изменение Конституции позволит Владимиру Путину еще дважды избираться на президентский срок, руководя страной до 2036 года.

Объявление ожидается "со дня на день"

Окончательное решение о дате голосования пока не принято, но на Старой площади рассматривают в качестве основного варианта даты в коридоре между 24 июня и 9 июля. Об этом Русской службе Би-би-си рассказали три собеседника, близких к администрации президента, и подтвердил источник в руководстве одного из регионов. Наиболее вероятно, что голосование назначат на 24 июня, но все источники оговариваются, что основным критерием остается санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

Голосование 24 июня "реалистично, но потребует напряженной работы" по разведению потока людей и обеспечению их индивидуальными средствами защиты, сказал Би-би-си политолог Григорий Казанков. По его информации, еще обсуждаются даты 1 июля и 8 июля - именно в среду, поскольку властями планировалось сделать выходной посреди недели. Выбор другого дня может привести к тому, что люди уедут на дачи и не будут голосовать, указал эксперт.

Кремль опубликует указ Путина о назначении голосования "со дня на день", сказал источник Русской службы Би-би-си, близкий к администрации президента, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом подготовки мероприятия.

Между назначением даты и самим голосованием, согласно принятому Думой закону о поправках в Конституцию, должно пройти не менее 30 дней. В ЦИКе дату голосования пока не называют - там сказали Би-би-си, что подготовку к проведению голосования не прекращали и ждут, когда ее своим указом назначит Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на момент публикации материала на просьбу о комментарии не ответил. Ранее РБК и "Коммерсант" со ссылкой на источники также утверждали, что голосование может состояться именно в эти даты. Изначально голосование было запланировано на 22 апреля, но эпидемия заставила Владимира Путина отложить его на неопределенное время.

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55 на 65: Кремль снизил KPI по голосованию из-за эпидемии

Русская служба Би-би-си разбиралась, какие задачи нужно решить кремлевским чиновниками и организаторам на местах, чтобы наконец провести голосование, которое обещал лично Владимир Путин.

Первая задача Кремля - добиться нужного уровня явки и одобрения.

Формально порог явки для признания голосования состоявшимся отсутствует - депутаты Госдумы отклонили предложение о его введении. Не поддержала его и глава ЦИК Элла Памфилова.

Но неформально показатели явки и одобрения предложенных Путиным конституционных изменений принципиальны для администрации президента. После того как в Конституцию предложили внести поправку, разрешающую действующему президенту еще дважды идти на выборы, голосование по своему смыслу приобрело значение референдума о доверии Владимиру Путину. В такой ситуации цифры имеют политическое значение. Об этом Би-би-си говорит бывший высокопоставленный сотрудник Кремля.

Мобилизация электората - трудоемкая технологическая задача. Привести лояльного избирателя на участки сложно в условиях эпидемии коронавируса, длительного карантина, опасения россиян за свое здоровье на фоне негатива по ТВ, перечисляет бывший кремлевский чиновник.

На организацию и проведение "плебисцита" брошены большие силы, процесс лично курирует первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В работу вовлечены все три подведомственные ему управления президента: по внутренней политике (руководитель Андрей Ярин), общественным проектам (Сергей Новиков) и обеспечению деятельности госсовета (Александр Харичев).

Изначально KPI был на уровне цифр, которые установили при подготовке к президентским выборам 2018 года, подтвердили Би-би-си двое близких к Кремлю собеседников Би-би-си. Тогда РБК сообщал, что на одном из закрытых совещаний с губернаторами Кириенко потребовал от региональных властей обеспечить показатели в пропорции 70% явка и столько же процентов за Путина (фактически явка составила 67%, а Путин набрал 76% от числа проголосовавших).

Изначально Кремль ориентировался на схожие показатели для "референдума" по поправкам, но из-за эпидемии планку снизили. В администрации президента исходят из показателей явки в 55% и одобрения в 65%, говорят источники Би-би-си.

Парад Победы и снятие карантина. Как власть мобилизует электорат

Для мобилизации электората в администрации президента рассматривают сценарий проведения парада Победы в день голосования по поправкам в Основной закон. Одна из планируемых дат парада, который 9 мая не состоялся из-за эпидемии, - 24 июня, сказал Би-би-си источник, знакомый с ходом подготовки голосования. О таком же варианте сообщал РБК.

Но минобороны считает, что парад Победы можно провести не раньше сентября, передавал "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников в военном ведомстве. Парад реалистичнее провести 3 сентября, поскольку подготовку к нему надо начинать за полтора месяца, также говорил Би-би-си источник, близкий к минобороны.

"Праздник Победы у сторонников Путина, у консервативного электората не вызовет аллергии. Скорее, наоборот. Позволит Кремлю организовать пафосную кампанию "победили печенегов и фашистов, победим и коронавирус и проголосуем за Конституцию Путина", - рассуждает один из близких к Кремлю собеседников Би-би-си.

Мотивировать людей пойти на участки поможет и частичное или полное снятие режима самоизоляции - в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, отмечает близкий к Кремлю источник и собеседник в руководстве одного из регионов.

Если из-за эпидемиологической ситуации режим самоизоляции не снимут ко дню голосования в конкретном регионе, то местные власти либо временно отменят цифровые и другие разрешающие документы, либо введут спецпропуска для похода на избирательный участок.

Данные закрытых опросов ФОМ и ВЦИОМ, которые проводят по заказу администрации президента, дают кремлевским чиновником основание полагать, что в таких условиях мобилизовать пропрезидентский электорат будет несложно.

Назначение голосования станет симптомом возвращения к нормальной жизни и будет позитивно воспринято людьми, говорит другой близкий к Кремлю собеседник Би-би-си, знакомый с результатами закрытых социологических опросов.

Но часть респондентов придерживается критической оценки действий властей во время эпидемии, признает он. "Сейчас непонятно, какая тенденция победит - раздражение и страх или сплочение вокруг лидера. Ситуация качается на весах. Но администраторы исходят из второй концепции", - говорит источник.

В масках и костюмах на свежем воздухе. Как власти обезопасят избирателей

Безопасность голосующих в эпидемию имеет для администрации президента не только прикладное, но и политическое значение, рассказывает источник Би-би-си, знакомый с ходом подготовки к голосованию.

В том числе для этого Дума экстренно в мае приняла поправки, позволяющие проводить голосование по почте и через сайт госуслуг.

"Ключевая мысль для Кремля - застраховаться от пропагандистской кампании о том, что население гонят на убой, лишь бы Путин правил вечно. Это то, от чего в администрации стремятся максимально застраховаться, - сказал источник, знакомый с деталями подготовки голосования. Ему вторит собеседник Би-би-си в руководстве еще одного региона.

Региональным избиркомам рекомендовали при наличии возможностей максимально переносить участки из помещений на свежий воздух. Либо делать помещения для голосования по "проточному" принципу, чтобы люди минимально контактировали друг с другом.

Речь идет об организации участков в том числе под козырьками школ. Там, где это невозможно, участки для голосования организуют в общественных пространствах - для чего будут разбиваться тенты или палатки. Рядом устроят развлекательные мероприятия.

"Никаких препятствий и весомых аргументов против переноса участков нет. Тем более что после самоизоляции людям, наоборот, это понравится", - отмечает источник Би-би-си, близкий к Кремлю.

Всех избирателей на участках обеспечат средствами индивидуальной защиты - перчатками и медицинскими масками, добавляет он.

ЦИК поручил региональным избиркомам обеспечить участки перчатками и медицинскими масками из расчета 70% от числа избирателей в каждом регионе, подтвердил Би-би-си собеседник в руководстве одного из регионов России.

Средствами индивидуальной защиты (костюмами, масками и перчатками) обеспечат членов участковых комиссий, добавил он.

Если в стране к 24 июня будет вторая волна эпидемии, или в части регионов - тяжелая ситуация с коронавирусом, в Кремле могут продлить период досрочного голосования. "Речь идет о возможности сделать досрочку от нескольких дней до двух недель", - пояснил источник, знакомый с деталями организации голосования.

Голосование по поправкам будет в том числе надомным, а "досрочку" регионы смогут проводить в течение семи дней, ранее сообщила Интерфаксу секретарь ЦИК Майя Гришина.

Личное желание Путина: почему Кремль не отменил идею голосования из-за эпидемии

Из-за эпидемии внутриполитическое планирование Кремля на 2020 год было серьезно нарушено. Главными пунктами политической жизни в этом году должны были стать: 75-летие Победы, 20-летие Путина у власти и обновление Конституции, говорит близкий к Кремлю источник Би-би-си.

Администрации президента было бы легче забыть о голосовании по изменению Конституции, поскольку фактически уже действует новый документ, комментирует Би-би-си глава близкого в 2000-х к Кремлю Фонда эффективной политики Глеб Павловский.

"Но в этом вопросе личное желание Путина может быть преобладающим, потому что, по-видимому, ему очень важно народное голосование", - говорит Павловский.

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Отмена голосования по поправкам для Кремля была бы ошибкой с точки зрения репутации, считает руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов.

"[При таком сценарии] получается, что вирус победил. А в год 75-летия Победы такого быть не может и быть не должно, - поясняет он. - Не стоит забывать и то, что определенная часть поправок носит социальный характер. Кто может выступить против закрепления этих самых гарантий на уровне Конституции?"

"Социально ориентированные решения" в период эпидемии можно использовать в кампании по продвижению поправок, считает Листратов.

Возможный перенос голосования по Конституции на более поздние сроки сократит период избирательной кампании перед единым днем голосования 13 сентября, указывает политический консультант Руслан Модин. А это ударит по явке, легитимности выборов губернаторов и других органов власти, уверен он.

"Если же перенести голосование за поправки после единого дня голосования - потеряется политическая последовательность. А кроме того, россияне просто забудут про Конституцию", - полагает Модин. Целый год держать тему поправок будет сложно, для людей она станет неактуальной, согласен политолог Григорий Казанков.

Кроме того, голосование до окончательного снятия ограничений из-за эпидемии не даст оппозиции провести кампанию по мобилизации сторонников и протестному голосованию, резюмировал Модин.

При участии Анны Пушкарской, Павла Аксенова и Сергея Горяшко