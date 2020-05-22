В Пакистане разбился пассажирский самолет. На борту находились 107 человек
- 22 мая 2020
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Неподалеку от пакистанского города Карачи разбился самолет "Пакистанских международных авиалиний", сообщили власти страны. Отмечается, что самолет готовился совершить посадку.
На борту, как сообщается, по предварительным сведениям, находились 107 человек. Связь с самолетом была потеряна за минуту до посадки. Лайнер, по сообщениям, упал в жилой зоне города.
Новость дополняется.