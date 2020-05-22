В Пакистане разбился пассажирский самолет. На борту находились 107 человек

Неподалеку от пакистанского города Карачи разбился самолет "Пакистанских международных авиалиний", сообщили власти страны. Отмечается, что самолет готовился совершить посадку.

На борту, как сообщается, по предварительным сведениям, находились 107 человек. Связь с самолетом была потеряна за минуту до посадки. Лайнер, по сообщениям, упал в жилой зоне города.

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