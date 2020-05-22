Московская область откажется от цифровых пропусков. А Москва - нет

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С 23 мая в Московской области отменяются электронные пропуска, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Кроме того, в Подмосковье возобновляют продажу машин и квартир. Москву, как следует из заявлений мэра Сергея Собянина, такие послабления пока не ждут.

"С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на mos.ru. В столице - другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется", - написал Воробьев в "Инстаграме".

"Понятно, что радости они никому не доставили, а вот результат дали. Благодаря этой системе и другим мерам нам удалось избежать негативного сценария", - добавил он.

Кроме того, в Московской области с понедельника, 25 мая, откроются автосалоны и офисы продаж жилья, написал Воробьев на странице во "ВКонтакте". Вслед за Москвой будут открываться многофункциональные центры, но сначала только для юридических лиц.

"По сути, работает почти все, кроме сферы услуг", - заключил Воробьев.

Московская область находится на втором после Москвы месте по числу подтвержденных случаев Covid-19 в России. Всего, по данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 31 807 случаев заражения, 312 человек с подтвержденным диагнозом умерли.

Пропускной режим в Подмосковье, так же как и в Москве, начал полноценно действовать с 15 апреля. Московские власти пока не спешат его отменять.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что в столице необходимо сохрянять действующий режим ограничений, включая самоизоляцию и передвижение по цифровым пропускам.

"Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, тем не менее, мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничений, требований по масочному режиму, по отношению к гражданам, населению. Продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее", - сказал Собянин.

Накануне Собянин объявил, что с 25 мая Москва переходит в первому этапу смягчения ограничений. Среди анонсированных послаблений - открытие многофункциональных центров и возобновление работы каршеринга.

При этом в указе Собянина было указано, что в Москве перестанут действовать цифровые пропуска, выданные в Подмосковье.

До сих пор в Москве и Московской области был так называемый роуминг цифровых пропусков: выданные в Подмосковье пропуска действовали в Москве и наоборот. Теперь жителям Подмосковья придется заказывать пропуск на mos.ru для поездок в столицу (как и жителям других регионов).

Власти Москвы в пятницу объяснили правила проезда для жителей Подмосковья. Они смогут пользоваться своими пропусками для поездок по столице до 26 мая.

"Требование о том, что для поездок по Москве необходимо использовать только московские пропуска, вступает в силу 27 мая", - цитирует сообщение пресс-службы столичного департамента информационных технологий "Говорит Москва".

18 мая мэр Собянин заявил, что разрешать прогулки на свежем воздухе и снимать другие ограничения в Москве еще рано.

"Мы еще находимся в серьезной зоне риска, - говорил Собянин. - Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет, когда у нас тяжелобольных в больнице будет значительно меньше, когда будем каждый день выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может и еще меньше".

Кроме того, на этой неделе мэр Москвы предсказывал, что в мае уровень смертности среди пациентов с коронавирусом будет выше, чем в апреле, поскольку среди госпитализированных много тяжелых больных.