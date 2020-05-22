Видеостена из Китая и мультиварки. Что закупают перед голосованием по Конституции

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS

Региональные чиновники вместе избиркомами продолжают закупки перед голосованием по поправкам в Конституцию России. В Свердловской области напечатают два миллиона "благодарностей губернатора с золотом и лаком", в Брянской - наградят избирателей кухонными комбайнами.

Как сообщили источники Би-би-си, в ближайшее время президент Владимир Путин может назначить дату общероссийского голосования, которое, по планам Кремля, может пройти уже 24 июня.

Перенос голосования из-за пандемии с 22 апреля на неопределенный срок не остановил поток госзакупок. С 23 апреля по 22 мая региональные власти и избирательные комиссии разместили 63 новых контракта в дополнение к 280 заключенным ранее. Общие расходы за это время выросли с 430 млн рублей до 474 млн рублей.

Миллионы грамот и медали для жителей Урала

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил купить благодарственные грамоты для 2,17 млн избирателей, выделив на это 9,2 млн рублей из резервного фонда областного правительства.

"Благодарности жителям Свердловской области от имени губернатора за участие в общероссийском голосовании" напечатают на цветной бумаге формата А5 "с золотом и лаком". Грамоты упакуют в белые конверты "без надпечатки" и разошлют в территориальные комиссии региона.

Media playback is unsupported on your device Что имел в виду Путин? Чиновники, россияне и зебра объясняют поправки в Конституцию

Контракт с единственным поставщиком - ООО "Эфф медиа" - 19 мая без конкурса заключил департамент внутренней политики Свердловской области.

"Я вам на слух не собираюсь отвечать, направьте запрос, в установленные законом сроки ответим", - сказал Би-би-си директор департамента Антон Третьяков. Телефон губернатора Куйвашева в пятницу был недоступен. Би-би-си направила запрос в правительство региона.

Управделами губернатора также заказало 2 тысячи "подарочных наборов участника торжественного собрания" на 2,8 млн рублей. Рекламное агентство "Создатель" разместит в коробке из мореного дуба или красного дерева пять сувениров из латуни или стали с покрытием под античную медь. В набор войдут изображения исторических медалей: "За победу над Германией" и "За доблестный труд" в Великой Отечественной войне, новый медальон "75 лет победы", герб Свердловской области с эмалью и лента с надписью "Урал - опорный край державы".

Власти Свердловской области также заказали билборды с плакатами, в основном 6х3 метра, по 300 адресам. Это обойдется более чем в 10 млн рублей.

Квест с мультиварками и китайская стена от брянского избиркома

Избирательная комиссия Брянской области 18 мая заказала 33 белых и синих блендера, 33 черные мультиварки и кухонных комбайна.

Бытовая техника - приз для победителей в информационном квесте "Наше решение!", который организуют для "содействия в подготовке проведения общероссийского голосования". Областному бюджету все это обойдется в 387,4 тысячи рублей.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption Избирком Брянской области заказал себе видеостену, как в ЦИК, но меньше

Квест для избирателей начнется сразу после объявления даты его проведения, рассказали Би-би-си в избирательной комиссии Брянской области.

На сайте викторины разместят восемь вопросов о поправке к Конституции. В избиркоме уточнили, что идея квеста принадлежит руководству комиссии.

Этот же избирком 15 мая заказал тому же поставщику видеостену из Китая за 3,12 млн рублей - деньги из бюджета Брянской области. Стороны расторгли аналогичный контракт, заключенный 9 апреля на ту же сумму, в котором не уточнялось, что видеостена должна быть китайского производства.

Как пояснили Би-би-си в избиркоме, видеостена размером 3х3 метра будет установлена внутри помещения комиссии для информирования о голосовании и выведения его результатов на большой экран. В будущем ее используют на выборах всех уровней, в том числе на губернаторских в сентябре 2020 года, сказали в избиркоме.

На Брянскую область приходится более половины всех заключенных в стране за последний месяц контрактов на подготовку к голосованию по Конституции. Пять из них заключил брянский избирком - ему кроме видеостены и кухонного оборудования заказаны брошюры с законом о поправке к Конституции, стеллажи и металлические шкафы.

Еще 33 контракта на суммы от 100 до 500 тысяч рублей заключил с местными СМИ и юрлицами департамент внутренней политики администрации региона в рамках кампании по информированию. Материалы об этом брянские газеты должны публиковать в печати, а также на сайтах, в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" с отчетом в виде скриншотов постов.

Вывески, урны и сейф-пакеты

ЦИК Якутии и вовсе закупил уличные указатели. Власти обновят вывески на фасадах избиркомов, а внутри их оборудуют дополнительными креслами и стульями.

Восемь новых контрактов заключили управы Москвы. Так, управа Братеево заказала "выборное оборудование": 138 переносных ящиков для голосования, стационарные ящики и бухгалтерские сейфы. В Марфино приобрели 66 переносных ящиков (прозрачных и полупрозрачных) и 900 сейф-пакетов.

В других управах заказали для членов избирательных комиссий мобильные телефоны Nokia вьетнамской сборки по тысяче рублей, китайские канцтовары, флешки.

Московские чиновники не стали тратить деньги до назначения даты голосования, указав в контракте, что отсчет 20-дневного срока поставки начинается с момента получения заявки от заказчика.