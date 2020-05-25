Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Советник премьер-министра Доминик Каммингс выходит с Даунинг-стрит, 10, куда был вызван в воскресенье для дачи объяснений по поводу нарушения режима карантина

В Британии набирает силу скандал вокруг помощника премьер-министра Бориса Джонсона и архитектора брексита Доминика Каммингса. Ранее стало известно, что вопреки действующему в стране режиму карантина, Каммингс ездил навещать своих родственников в другом городе, расположенном в 460 км от Лондона. Однако в воскресенье британская пресса сообщила, что он проделал это дважды, и в различных британских кругах - от рядовых пользователей соцсетей до политиков, причем не только лейбористов, но и консерваторов - зазвучали требования его отставки.

Борис Джонсон попытался всячески оправдать соратника, у которого, по словам премьера, просто не было выбора: Каммингс якобы повез своего маленького сына к родителям в Дарэм, когда заподозрил у себя и жены симптомы коронавируса.

Однако это объяснение еще больше взорвало британские социальные сети. "Когда главный советник премьер-министра ездит через всю страну с коронавирусом, точно нужно оставаться начеку", - написали в "Твиттере" активисты сатирической кампании противников брексита Led by Donkeys ("Ведомые ослами").

Группа епископов Англиканской церкви осудила реакцию Бориса Джонсона, а один из священнослужителей сказал, что премьер считает людей дураками.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пикет у дома Каммингса. На картоне написано: "Почему вы должны быть выше закона?"

Лейбористская оппозиция заявила, что вся эта ситуация стала наглядным тестом для премьер-министра, который он с треском провалил. А газета Guardian вышла с заголовком "Взгляд на дело Доминика Каммингса: элита выше закона".

Издание пишет, что это одна из тех редких ситуаций в политических верхах, отношение к которой имеет абсолютно каждый житель Великобритании. Обычных людей мало интересуют сложные финансовые механизмы или новые парламентские правила, которые обсуждает правительство. Но тут - совсем другое дело, тут все в одной лодке. Каждый человек в стране откликнулся на призыв помочь спасти жизни и заперся дома, отказался от своих привычек и от возможности видеть близких. Поэтому люди не просто негодуют, они в бешенстве, пишет Guardian.

В начале мая ведущий британский эпидемиолог Нил Фергюсон, по рекомендациям которого в Британии были введены жесткие ограничения после начала эпидемии коронавируса, добровольно вышел из научного совета при британском правительстве, после того как стало известно, что он сам нарушил правила карантина.

Британской прессе стало известно, что вопреки правилам самоизоляции Фергюсона в его доме неоднократно навещала женщина. В Скотленд-Ярде заявили, что считают лишение правительственной должности достаточным наказанием для Фергюсона, и не стали штрафовать ученого.

Коронавирус: США закрыли сообщение с Бразилией, итальянцев пустят в кино

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В воскресенье Белый дом объявил запрет на въезд в США для иностранцев, если они за две недели до пересечения американской границы посещали Бразилию. Мера введена в связи с тем, что Бразилия заняла второе место в мире по заражаемости коронавирусом. Ранее въезд в США был запрещен для туристов из Китая, Ирана, стран Шенгенской зоны, Британии и Ирландии. Товарооборот между США и Бразилией продолжится в прежних объемах, уточнили власти США.

В Италии вскоре откроются спортцентры и плавательные бассейны. С 15 июня открываются кинотеатры, а с 3-го июня жителям Италии разрешат передвигаться между регионами.

В Чехии ношение медицинских масок на улице перестанет быть обязательным, начиная с 25 мая, при условии соблюдения социальной дистанции. Но их по-прежнему надо будет надевать в общественном транспорте, магазинах и офисах.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса предупредил, что ситуация с Covid-19 в стране может значительно ухудшиться. В ЮАР выявлено более 22 тысяч случаев заражения, и треть из них - за последнюю неделю. При этом власти намерены продолжить постепенное ослабление карантина.

Генрепетиция космического полета

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На мысе Канаверал во Флориде состоялась генеральная репетиция запуска пилотируемого корабля "Крю Драгон", спроектированного компанией бизнесмена-изобретателя Илона Маска SpaceX.

Двое астронавтов проделали ровно те действия, которые им предстоит совершить в будущую среду - в день реального запуска. Они проехали от центра им. Кеннеди к ракете-носителю Falcon в скафандрах на автомобиле Tesla, поднялись в командный отсек, заняли свои места и пообщались с центром управления полетами. Помешать полету сможет только погода.

Джаз как оружие в холодной войне

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23 мая 1956 года великий трубач и певец Луи Армстронг и его All Stars играли перед 100-тысячной аудиторией в городе Аккра, столице тогда еще британской колонии Золотой Берег, которая вскоре превратится в независимую Гану. Самые прогрессивно настроенные политики в Вашингтоне стали понимать, что джаз может стать сильным оружием в борьбе за умы и сердца обретающих независимость стран бывших колониальных империй. Но не только. В разгар холодной войны американские власти направили свое новое оружие и на борьбу с советской пропагандой.

Корреспондент Русской службы Би-би-си по вопросам культуры Александр Кан вспоминает, как это было и чем отвечал СССР.

"Нет, скандал "Байден-Украина" пока не разгорелся"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джо Байден - наиболее вероятный номинант на пост президента США от Демократической партии

Американцам не нужно гадать, что было бы, если бы Россия решила распространять дезинформацию и сеять раздор в США в преддверии президентских выборов в ноябре - она уже это делает, пишет Washington Post (нужна подписка). На Украине на этой неделе произошла утечка аудиозаписей телефонных разговоров между предположительно бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-президентом Украины Петром Порошенко. Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский пообещал расследовать происхождение записей и обстоятельства утечки, но, по мнению авторитетного американского издания, ситуация очевидна - Кремль разработал целую схему, чтобы очернить Байдена, который считается наиболее вероятным соперником Трампа на предстояших выборах.

Поименный список жертв Covid-19

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это фотография сделана в Вашингтоне 13 мая. Менее двух недель назад смертность от Covid-19 в США превышала 85 тысяч, а в данный момент подбирается к отметке в 100 тысяч человек

New York Times на первой полосе публикует поименный список всех умерших в США от коронавируса (почти 100 тысяч имен). Возле каждого имени одной фразой биографическая подробность о человеке или некий штрих, которым он запомнится своим близким. Вот лишь некоторые из них:

Роми Коэн, 91 год, Нью-Йорк. Спас от гестапо 56 еврейских семей.

Эйприл Данн, 33, Лос-Анджелес. Активно выступала за права инвалидов.

Алан Меррилл, 69, Нью-Йорк. Автор знаменитой песни I Love Rock N Roll.

Жан-Клод Хенрион, 72, Атлантис. Всегда гонял на мотоциклах Harley-Davidson.

Азаде Чилич, 69, Нью-Йорк. Пережил два онкологических заболевания.

Йезус Роман Мелендес, 49, Нью-Йорк. Лучше всех в семье готовил жаркое из говядины.

Томас А. Адамович, 78, Висконсин. Очень гордился своими литовскими корнями.

"К концу мая 2020 года число жителей Соединенных Штатов, умерших от коронавируса, приблизилось к 100 тысячам человек. Почти все они скончались в течение трех месяцев, а это означает, что каждый день в стране в среднем умирали более 1100 человек", - пишет издание.

Удаленная работа не для всех?

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Пандемия коронавируса изменила наше отношение к тому, как мы работаем: если раньше удаленная работа была скорее исключением, сейчас она повсеместна. Многие компании хотят и после окончания карантина перейти на гибкий график и работу на дому. И если одних эта новость обрадует, у других может вызвать слезы на глазах.

Далеко не всем, как оказывается, по душе работа на дому, пишет Le Monde (нужна подписка). У некоторых удаленная работа вызывает ощущение потерянности и эмоциональной перегрузки, пишет газета со ссылкой на опрос 10 тысяч сотрудников, работающих в более 200 французских фирмах. Кто-то жалуется на плохой тайм-менеджмент, на недостаток общения с коллегами, непонимание и чрезвычайный контроль со стороны начальства, кто-то на то, что если раньше задача решалась за пару секунд личной беседы, теперь на нее уходят часы и десятки писем. Почти все опрошенные сетуют, что мотивация за время карантина упала в разы, у них пропали ориентиры, и они не видят, как дальше расти внутри компании.

Удаленная работа стала для многих основной причиной стресса и выгорания, люди не могут отделить профессиональную жизнь от личной, пишет газета со ссылкой на психолога. Если же у сотрудника еще до ограничений из-за пандемии были какие-либо психологические трудности, с карантином они лишь усугубились, добавляет специалист. Фирма, проводившая опрос среди сотрудников французских компаний, советует начальникам особое внимание уделить молодым кадрам. Они, по словам психологов, особенно нуждаются в ориентирах, и в том, чтобы их направляли и мотивировали.

Полеты на российские курорты

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Российские авиакомпании готовятся резко увеличить число рейсов в июне, несмотря на сохраняющиеся на большей части России ограничения из-за коронавируса, пишет Коммерсант. Главные надежды авиакомпаний в условиях закрытого международного сообщения связаны с перевозками на черноморские курорты.

Но, предупреждает газета, пока динамику развития пандемии предсказать сложно, а значит часть запланированных рейсов могут отменить. Газета со ссылкой на экспертов предполагает, что авиакомпании в июне продолжат работать в убыток, а на прибыль могут рассчитывать только с июля.

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"Внезапно оба двигателя заглохли. Самолет свалился в штопор, о чем пилотов известила вращающаяся игла компаса. Но каким-то чудом пилоты - и их мечта - выжили и в этот раз".

Первая мировая война дала толчок авиационным технологиям. Самолеты стали мощнее и быстрее, и два британских смельчака - Джон Олкок и Артур Браун - задумали впервые перелететь через Атлантику. О легендарных летчиках и том, чего стоил им исторический полет, - в нашем материале Улетевшие в неизвестность. Первый полет через Атлантику.

В Лондоне начали ослаблять карантин, но общественные места по-прежнему закрыты - в том числе церкви, мечети и синагоги. Корреспондент Би-би-си Бен Тавенер пообщался с людьми, имеющими отношение к разным религиям, и узнал, как можно адаптировать служение в условиях локдауна.

Media playback is unsupported on your device Лондон на карантине, часть 9. Религия в эпохе локдауна

Дайджест готовили Анастасия Успенская и Ксения Гогитидзе.