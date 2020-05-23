Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Масштабная программа тестирования на антитела к коронавирусу началась в Москве в конце прошлой недели

Московские власти подвели первые итоги массового исследования на выявление антител к коронавирусу. По данным за первую неделю тестирования, антитела, которые могут свидетельствовать о перенесенной инфекции, обнаружились в 12,5% случаев.

Если этоэти данные отражают реальную картину, то, учитывая количество до сих пор выявленных больных в 158 тысяч (т.е примерно 1% от населения Москвы), выходит, что число заразившихся и перенесших болезнь бессимптомно - больше на порядок.

Сообщая о результатах тестирования, руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил: "Из более чем 50 тысяч обследованных у 12,5% москвичей выявлены антитела IgG. Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции".

Московские власти объявили о начале масштабной программы тестирования на антитела к коронавирусу в конце прошлой недели. Было заявлено, что каждую неделю по случайной выборке будут рассылаться приглашения 70 тысячам жителей и сдать анализ можно будет в одной из 30 поликлиник Москвы.

Кого обследовали на антитела

Правда, 21 мая московский мэр Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что приглашением на бесплатное исследование на антитела воспользовались всего 10 тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption Сеть коммерческих лабораторий "Инвитро" провела свое исследование. Результаты близки к общемосковским.

Резкий скачок - до 50 тысяч обследованных - всего за одни сутки руководитель московского здравоохранения не объяснил, хотя сказал, что в данных есть результаты тестирования и других групп населения - к примеру пациентов в московских больницах, которые находятся там по причинам, не связанным с коронавирусом, и "работников различных городских служб".

Не исключено, что погасить энтузиазм москвичей могли данные о том, что, тем, у кого обнаружат антитела к коронавирусу, выдадут предписание о самоизоляции.

После публикации нескольких СМИ о рекомендациях изолировать тех, у кого будут найдены антитела двух видов - IgM и IgG - московский Департамент здравоохранения выступил с опровержением, в котором говорилось, что наличие антител типа IgG (они свидетельствуют о том, что заболевание закончилось несколько недель назад) не повлечет никаких последствий.

Между тем появились первые свидетельства предписаний о самоизоляции, которые выдали тем, у кого есть маркеры IgM, свидетельствующие о сравнительно недавнем протекании болезни.

Можно ли полагаться на "иммунитет"

Прямой вопрос о том, выдаются ли тем, у кого обнаружены такие результаты, предписания о самоизоляции, остался по итогам пресс-конференции Хрипуна и других представителей росийского здравоохранения без ответа.

Слово "иммунитет" прозвучало в выступлении московского чиновника неоднократно, несмотря на то, что большинство ученых с большой осторожностью говорят о возможности и вероятности формирования иммунитета к новому коронавирусу.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Московские власти связывают антитела к коронавирусу с формированием иммунитета к болезни

Несмотря на ранние заявления московского мэра Сергея Собянина о том, что на основе исследований будут принимать "решения, связанные с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений", осталось неясным, какие конкретно изменения могут последовать.

Алексей Хрипун лишь сослался на недавние заявления мэра Москвы Сергея Собянина в части возобновления плановой медицинской помощи и МФЦ - центров оформления документов. - которые откроются на следующей неделе.

Без ответа остались переданные к пресс-конференции вопросы о том, чьи тест-ситемы используются в этой программе обследования, есть ли независимая оценка их точности и сколько стоили закупки этого оборудования.

"Ведущий научный центр в Китае"

Предположительно, речь идет о продукции китайской компании “Миндрей”, которая поставила властям два теста на антитела по показателям IgM и IgG и специальные автоматические анализаторы. Запросы в Департамент здравоохранения, московский Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и компанию “Миндрей медикал рус”, так ли это, остаются без ответа.

Выступивший на пресс-конференции руководитель отдела лабораторной диагностики института им. Склифосовского Михаил Годков подчеркнул, что использование автоматических анализаторов делает исследования очень эффективными, но о производителях ничего не сказал.

Другой участник встречи - главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Мазус сказал, что московское "широкомасштабное исследование" - итог сотрудничества с "ведущим научным центром в Китае", но что это за центр не объяснил.

Данные о результатах всемосковского тестирования близки к показателям в коммерческих лабораториях. Свои результаты обследования на антитела 22 мая опубликовала крупнейшая в России сеть лаборатрий “Инвитро”. За пять дней с начала тестирования услугой воспользовались 40 тысяч человек. Средний показатель по всей России выявил присутствие иммуноглобулинов IgG у 14% обследованных. Два основных очага распространения коронавируса - Москва и Московская область - обеспечили 47% тестируемых.

Впрочем это совпадение рождает новые вопросы. До публикации итогов бесплатного московского обследования были предположения, что их результаты должны быть гораздо ниже, чем случаи выявления антител в коммерческих лабораториях. "Люди заплатили немалые деньги, чтобы сдать тест, и у них могли быть основания полагать, что они переболели”, - объяснял вероятную разницу в показателях Григорий Ефимов из НМИЦ Гематологии Минздрава России, один из создателей теста на антитела к коронавирусу, который использует "Инвитро".