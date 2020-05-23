СМИ: захвативший отделение Альфа-банка в Москве мужчина задержан

В отделении Альфа-банка в центре Москвы неизвестный захватил заложников, сообщили СМИ. В полиции и банке подтвердили инцидент.

Задержание

По последним данным, захватчик отделения Альфа-банка задержан, взрывного устройства не обнаружено, при нем был муляж. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Интерфакс.

Правоохранительные органы задержали мужчину, захватившего офис банка, со ссылкой на источник передает ТАСС. РИА Новости также сообщают о задержании злоумышленника, ссылаясь на экстренные службы и уточняя, что с подозреваемым проводятся следственные действия.

"Задержан. Взрывное устройство оказалось муляжом", - сказал собеседник Интерфакса.

По одной из версий, причиной инцидента могли стать долги по кредитам.

Что говорили в банке и полиции

"Поступило сообщение, что в отделении одного из банков, на улице Земляной вал, вошел неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Там не уточнили, есть ли в здании другие люди, заявив лишь, что на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

В Альфа-банке заявили, что работников банка в заложниках нет. "Сотрудники успели покинуть помещение, - сказал Интерфаксу представитель банка Алексей Гиязов. - Он [захвативший заложника] достаточно странно себя вел, и стало понятно, что это не сильно адекватная история".

Сколько было заложников

По сведениям Интерфакса, который ссылался на анонимный источник, сначала мужчина взял в заложники несколько человек, а сейчас удерживает лишь одного человека.

"По уточненным данным, пять сотрудников смогли покинуть отделение через запасную дверь безопасности. Однако злоумышленник утверждает, что у него в заложниках один посетитель банка", - рассказал собеседник агентства.

РИА Новости ранее сообщало, в заложниках в отделении Альфа-банка на Земляном валу оказались шесть человек.

Что известно о захватчике

"Он попал в трудную жизненную ситуацию, требует от администрации Альфа-банка крупную сумму денег. По предварительным данным, он работает курьером, доставляет еду", - сообщил источник ТАСС.

В то же время собеседник Интерфакса говорил, что это не связано с деньгами. "Мужчина выбросил на улицу записку с текстом: "Мне не нужны деньги, мне нужна правда", - рассказывал он.

По одной из версий, мужчина работает курьером сетевой службы доставки еды. Он гражданин России, временно проживающий в Москве, пишет Интерфакс.

Мужчина был одет в форменную одежду. Телеграм-каналы писали, что на нем была форма доставщика еды Delivery Club. В компании Delivery Club не подтвердили участие их курьера в инциденте в отделении Альфа-банка.

"На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте", - сказали РИА Новости в пресс-службе Delivery Club.

Напавший угрожал взорвать себя, утверждая, что у него в рюкзаке взрывное устройство. Заложники действительно видели торчащие провода, сообщает радио "Говорит Москва".

Захватчик отделения банка вел себе неадекватно, возможно, он находился под воздействием стимулирующих веществ, со ссылкой на источник пишет Интерфакс.

"Мужчина в процессе общения с сотрудниками банка и правоохранителями вел себя неадекватно, выдвигал абсурдные противоречивые требования", - пояснил собеседник агентства.