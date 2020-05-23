Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мусульмане празднуют окончание Рамадана в условиях карантина

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 5,2 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Бразилия обогнала Россию и вышла на печальное второе место в мире по количеству больных Covid-19 после США.

В России, по официальным данным, за последние сутки выявили чуть менее 9,5 тыс. носителей вируса, и общее количество заболевших достигло 335 тыс.

Между тем, Европа продолжает открываться - Испания готова принимать иностранных туристов уже с июля.

Мусульмане всего мира впервые встречают окончание Рамадана в условиях карантина. Массовые молитвы в большинстве стран Запада и Ближнего Востока сейчас невозможны, правоверных призывают молиться дома.

Лютеранская церковь в Кёльне в пятницу открыла двери для мусульман, разрешив им провести молитву в средневековом христианском храме.

Популярные блогеры-мусульмане в Youtube делятся советами, как самим изготовить одежду на праздник и как нанести на руки традиционную роспись хной без помощи косметолога.

Испания обещает туристический сезон с июля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ультраправые призвали испанцев к протестам против карантина

Испания откроет границы для иностранных туристов в июле, объявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Конкретных дат и других подробностей он не сообщил. "Я объявляю вам, что начиная с месяца июля въезд в Испанию для иностранных туристов будет возобновлен в безопасных условиях", - сказал премьер представителям СМИ.

Санчес также объявил о вероятном возобновлении профессиональных футбольных матчей испанской Ла Лиги 8 июня.

Испанский чемпионат был приостановлен из-за коронавируса в марте, однако в начале мая игроки вернулись к тренировкам в надежде на возобновление игр на пустых стадионах.

В прошлые выходные немецкая Бундеслига стала первой профессиональной футбольной лигой Европы, вернувшейся к работе.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ла Лига может возобновить матчи 8 июня, правда, пока при пустых трибунах

С начала мая Испания постепенно выходит из строгого карантина. Там уже частично открылись кафе и рестораны.

Страна одной из первых в Европе перенесла удар коронавируса. Она на четвертом месте после США, Британии и Италии по количеству умерших. Но число новых заражений и смертей в стране продолжает оставаться на низком уровне.

Главного советника Бориса Джонсона обвинили в нарушении карантина

Сразу два скандала, связанных с Covid-19, переживают британские власти.

Пресса, полиция и оппозиционная партия лейбористов раскритиковали ближайшего помощника премьер-министра, идеолога правящего кабинета тори Доминика Каммингса за то, что в период жестких карантинных мер он отвез жену с их маленьким ребенком за 430 км из Лондона в город Дарэм близ шотландской границы, в дом своих родителей.

Жена Каммингса на тот момент имела симптомы коронавируса, а вскоре объявили, что и он заболел.

На тот момент в Британии действовали жесткие ограничения на передвижения по стране. Премьер-министр настаивал, что все должны оставаться дома, а при появлении симптомов Covid-19 от граждан требовали и продолжают требовать сразу же самоизолироваться и не выходить из дома семь дней.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Советник Бориса Джонсона настаивает, что правил не нарушал

За несколько дней до этого премьер-министр в обращении к гражданам просил их не привлекать к присмотру за детьми пожилых родителей, чтобы не подвергать людей в возрасте дополнительному риску заражения коронавирусом.

Каммингс отвез семью к родственникам на случай, если он тоже заболеет и о маленьком сыне некому будет заботиться, говорится в официальном заявлении Даунинг-стрит, 10. Его действия были правомерными, настаивает правительство.

На защиту советника Бориса Джонсона бросились также министр финансов и министр внутренних дел.

Однако полиция Дарема в своем заявлении резко осудила действия Каммингса.

“Учитывая характер правил, направленных на сокращение распространения вируса, независимо от личных причин, поездка инфицированного человека в Дарем была в высшей степени неблагоразумным поступком”, - сказал глава полиции региона Стив Уайт.

С критикой Каммингса и правительства выступили и лейбористы, главная оппозиционная партия Британии.

“Правила локдауна были очень четкими. Однако главный советник премьер-министра, видимо, считает, что лично для него правила одни, а для остальных граждан страны - другие. Это вызовет обоснованную ярость у миллионов людей, которые стольким пожертвовали во время этого кризиса”, - говорится в заявлении партии.

За последние несколько недель нарушение правил карантина стало поводом для отставки двух высокопоставленных лиц в Британии. Эпидемиолог Нил Фергюсон вышел из научного совета при правительстве из-за визитов в его дом женщины, которая с ним не жила.

В Шотландии в отставку ушла главный санитарный врач после поездок в свой второй дом на море в 70 км от своего постоянного жилья.

Плевки в полицейских

Жертвой второго скандала стала британская полиция – резко возросло количество плевков в патрульных от граждан, которые заявляют, что больны коронавирусом.

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Плевки квалифицируются как нападение на полицейского при исполнении. Рост таких атак на 14% за апрель-май привел к более чем 300 приговорам. Суды быстро берут в производство такие дела и всё чаще выносят обвинительные вердикты.

Полицейские имеют возможность проходить тесты на коронавирус, однако подсознательное ожидание плевка стало теперь ежедневной реальностью их работы, рассказал Би-би-си сотрудник полиции Ноттингемшира Энтони Брайс.

Плюнувший в него хулиган был приговорен к 6 месяцам тюрьмы. Брайс и его семья прошли тесты, которые показали отрицательный результат.