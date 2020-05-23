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Японская теннисистка Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире, обойдя американку Серену Уильямс и россиянку Марию Шарапову.

По подсчетам журнала Forbes, 22-летняя Осака – двукратная победительница турниров серии Большого Шлема – за последние 12 месяцев заработала 37,4 млн долларов. Сумма включает призовые и выплаты по рекламным контрактам.

Это на 1,15 млн долларов больше, чем доходы 38-летней легенды тенниса Серены Уильямс.

Японка и американка впервые превзошли рекорд, установленный еще в 2015 году Марией Шараповой, которая тогда заработала за год без малого 30 млн долларов.

Журнал Forbes ведет рейтинг самых высокооплачиваемых женщин в спорте уже тридцать лет, и всегда на вершине его оказываются теннисистки.

В общем списке самых богатых звезд спорта Forbes Наоми Осака – дочь японки и гаитянца – находится на 29-й строчке, на четыре позиции впереди младшей из сестер Уильямс.

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Список побед Серены Уильямс гораздо внушительнее, чем у Осаки, и насчитывает 23 титула турниров Большого Шлема – серии самых престижных соревнований в большом теннисе.

Полный список за 2020 год Forbes опубликует на следующей неделе. По заявлению редакции, впервые с 2016 года в сотню богатейших спортсменов вошли две женщины.

Первая очная дуэль Наоми Осаки и Серены Уильямс состоялась в финале Открытого чемпионата США (US Open) в 2018 году. Матч был крайне нервным и вызвал множество споров: Серена Уильямс получила три дисциплинарных наказания от судьи и в итоге проиграла.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Финал US Open 2018 года между Сереной Уильямс (на снимке) и Наоми Осакой был очень нервным и завершился победой японки

Наоми Осака вскоре выиграла Открытый чемпионат Австралии-2019, но затем начала терять форму и опустилась на 10-е место в рейтингах WTA.

В первой половине 2010-х годов в списке богатейших спортсменок мира доминировала россиянка Мария Шарапова, а начиная с 2016 года первое место сохраняла за собой Серена Уильямс.

Ценность Наоми Осаки для спонсоров и рекламодателей заметно возросла в связи с Олимпиадой-2020, которая должна была состояться в Японии, но из-за пандемии коронавируса отложена.

В преддверии Игр в Токио самая успешная из японских теннисисток заключила ряд выгодных рекламных контрактов, в том числе с корпорациями Nike, Nissan и Yonex.