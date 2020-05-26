Коронавирус: ВОЗ предупреждает о второй волне, вспышка Covid-19 на Белорусской АЭС

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мир сейчас находится на гребне первой волны пандемии, заявил в понедельник глава программы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майк Райан

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вновь предупреждает, что слишком быстрая отмена карантинных мер, даже в странах, где количество случаев Covid-19 стабильно уменьшается, может привести к еще одной вспышке заболевания.

Мир сейчас находится на гребне первой волны пандемии, заявил на брифинге вечером в понедельник глава программы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майк Райан.

"Мы по-прежнему находимся в фазе, когда болезнь активно распространяется, - сказал он. - Также нужно понимать: одно то, что количество новых случаев падает, еще не значит, что оно так и продолжит сокращаться".

По словам Райана, через несколько месяцев мы можем увидеть второй пик.

Правообладатель иллюстрации Huw Evans picture agency Image caption В День поминовения калифорнийцы заполнили пляжи, игнорируя советы о необходимости дистанцирования

В последние недели многие западные страны, прежде всего Европа, начали ослаблять карантинные меры. То же самое делают некоторые штаты в США.

Об открытии туристического сезона с 1 июня заявила Испания.

Скандал вокруг советника Бориса Джонсона не утихает

В Британии продолжает разгораться скандал вокруг Доминика Каммингса, главного советника премьер-министра, нарушившего правила самоизоляции.

Каммингса называют серым кардиналом Бориса Джонсона и архитектором брексита.

Первые полосы британских газет во вторник были посвящены Каммингсу, и его пресс-конференции в понедельник, на которой он заявил, что не сожалеет о своих действиях и не собирается подавать в добровольную отставку, к чему его призывали члены не только оппозиции, но и его собственной Консервативной партии.

Журналисты неоднократно упрекали Каммингса в нарушении правил, которые он сам же помогал установить.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Каммингс заявил, что не жалеет о своем поступке и не видит в нем ничего дурного

В вторник в знак протеста против действий Каммингса подал в отставку заместитель министра по делам Шотландии Дуглас Росс, член Партии консерваторов и юнионистов, шотландского филиала Консервативной партии.

В своем заявлении, опубликованном в "Твиттере", Росс написал, что не может оставаться на посту, потому что это пошлет неправильный сигнал его избирателям, многие из которых не могли навещать больных родственников из-за карантина.

"Я не могу со спокойной совестью сказать им, что все они ошибались, а один советник правительства был прав", - пишет Росс.

Ситуация с коронавирусом в Британии может сказаться на политической карьере начальника Каммингса, британского премьера Бориса Джонсона. Премьер-министр несколько раз заступался за своего советника.

В среду Борис Джонсон должен будет отвечать на вопросы в парламенте, и его позиция в ситуации с Каммингсом, вероятно, будет одной из главных тем.

Великобритания ослабляет карантин

Британия тем временем продолжает ослаблять правила карантина. Премьер-министр накануне заявил, что с первого июня откроются рынки и автосалоны, а с 15 июня возобновить работу смогут все магазины.

Британское Национальное бюро статистики, ведущее свой подсчет случаев заражения и связанных с Covid-19 смертей в Британии, во вторник опубликовало новый отчет.

Из него следует, что во всей Великобритании в связи с вспышкой заболевания скончалось более 47 тыс. Человек. Это почти на 10 тыс. больше, чем по данным британского минздрава.

NYSE открывает двери

Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) откроет свои двери после двухмесячного перерыва в работе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нью-йоркская фондовая биржа готовится к открытию. На фото видны прозрачные перегородки между столами. Их установили недавно

Биржа остается одной из немногих площадок, на которой, кроме электронных, всё еще идут физические торги.

Теперь они возобновятся с правилами социального дистанцирования. К работе в здании разрешат вернуться только четверти сотрудников и трейдеров.

Вспышка Covid-19 на Белорусской АЭС

Около 100 человек, занятых на строительстве Белорусской атомной электростанции, заболели коронавирусом, заявил в видеообращении во вторник глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Еще в апреле на Белорусской АЭС вирус заподозрили у 15 россиян, но тесты дали отрицательный результат.

По его же словам, в Десногорске Смоленской области заболели 42 сотрудника Смоленской АЭС и "предприятий в контуре "Росатома".

"Вроде бы все было организовано правильно… Но очевидно, на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию, нарушали санитарные требования, и, незамедлительно получили вспышку болезни", - сказал Лихачев.

Он назвал это происшествие серьезным уроком для всех отраслевых предприятий.