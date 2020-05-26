Коронавирус: ВОЗ предупреждает о второй волне, вспышка Covid-19 на Белорусской АЭС
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вновь предупреждает, что слишком быстрая отмена карантинных мер, даже в странах, где количество случаев Covid-19 стабильно уменьшается, может привести к еще одной вспышке заболевания.
Мир сейчас находится на гребне первой волны пандемии, заявил на брифинге вечером в понедельник глава программы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майк Райан.
"Мы по-прежнему находимся в фазе, когда болезнь активно распространяется, - сказал он. - Также нужно понимать: одно то, что количество новых случаев падает, еще не значит, что оно так и продолжит сокращаться".
- Коронавирус: нарушители карантина в США заполнили пляжи на День поминовения
- В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
По словам Райана, через несколько месяцев мы можем увидеть второй пик.
В последние недели многие западные страны, прежде всего Европа, начали ослаблять карантинные меры. То же самое делают некоторые штаты в США.
Об открытии туристического сезона с 1 июня заявила Испания.
Скандал вокруг советника Бориса Джонсона не утихает
В Британии продолжает разгораться скандал вокруг Доминика Каммингса, главного советника премьер-министра, нарушившего правила самоизоляции.
Каммингса называют серым кардиналом Бориса Джонсона и архитектором брексита.
Первые полосы британских газет во вторник были посвящены Каммингсу, и его пресс-конференции в понедельник, на которой он заявил, что не сожалеет о своих действиях и не собирается подавать в добровольную отставку, к чему его призывали члены не только оппозиции, но и его собственной Консервативной партии.
Журналисты неоднократно упрекали Каммингса в нарушении правил, которые он сам же помогал установить.
В вторник в знак протеста против действий Каммингса подал в отставку заместитель министра по делам Шотландии Дуглас Росс, член Партии консерваторов и юнионистов, шотландского филиала Консервативной партии.
В своем заявлении, опубликованном в "Твиттере", Росс написал, что не может оставаться на посту, потому что это пошлет неправильный сигнал его избирателям, многие из которых не могли навещать больных родственников из-за карантина.
"Я не могу со спокойной совестью сказать им, что все они ошибались, а один советник правительства был прав", - пишет Росс.
Ситуация с коронавирусом в Британии может сказаться на политической карьере начальника Каммингса, британского премьера Бориса Джонсона. Премьер-министр несколько раз заступался за своего советника.
В среду Борис Джонсон должен будет отвечать на вопросы в парламенте, и его позиция в ситуации с Каммингсом, вероятно, будет одной из главных тем.
Великобритания ослабляет карантин
Британия тем временем продолжает ослаблять правила карантина. Премьер-министр накануне заявил, что с первого июня откроются рынки и автосалоны, а с 15 июня возобновить работу смогут все магазины.
Британское Национальное бюро статистики, ведущее свой подсчет случаев заражения и связанных с Covid-19 смертей в Британии, во вторник опубликовало новый отчет.
Из него следует, что во всей Великобритании в связи с вспышкой заболевания скончалось более 47 тыс. Человек. Это почти на 10 тыс. больше, чем по данным британского минздрава.
NYSE открывает двери
Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) откроет свои двери после двухмесячного перерыва в работе.
Биржа остается одной из немногих площадок, на которой, кроме электронных, всё еще идут физические торги.
Теперь они возобновятся с правилами социального дистанцирования. К работе в здании разрешат вернуться только четверти сотрудников и трейдеров.
Вспышка Covid-19 на Белорусской АЭС
Около 100 человек, занятых на строительстве Белорусской атомной электростанции, заболели коронавирусом, заявил в видеообращении во вторник глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Еще в апреле на Белорусской АЭС вирус заподозрили у 15 россиян, но тесты дали отрицательный результат.
По его же словам, в Десногорске Смоленской области заболели 42 сотрудника Смоленской АЭС и "предприятий в контуре "Росатома".
"Вроде бы все было организовано правильно… Но очевидно, на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию, нарушали санитарные требования, и, незамедлительно получили вспышку болезни", - сказал Лихачев.
Он назвал это происшествие серьезным уроком для всех отраслевых предприятий.