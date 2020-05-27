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Ослабление карантинных мер

Некоторые страны продолжают ослаблять карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса. Со среды жители Чехии, Словакии и Венгрии смогут перемещаться между этими тремя странами без ограничений, сообщил в "Твиттере" премьер-министр Чехии Томаш Петршичек.

Им не нужно будет получать справки о прохождении теста на Covid-19 и проходить двухнедельный карантин - но только при условии, что они вернутся в свою страну в течение 48 часов.

В Южной Корее 2,4 миллиона школьников вернутся к учебе. В стране не вводился жесткий карантин, но одной из мер борьбы с распространением коронавируса стало закрытие школ.

Предполагалось, что школьники вернутся в классы раньше, но этого не случилось из-за новых случаев заражений в ночных клубах Сеула. Власти страны предписали учебным заведениям проверять у учеников температуру и соблюдать социальное дистанцирование в классах.

Между тем власти страны сообщили, что в стране было выявлено самое большое суточное количество новых заражений за последние два месяца - у 40 человек тест на Covid-19 дал положительный результат.

"Узнать факты" о твитах Трампа

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Под твитом президента США Дональда Трампа в "Твиттере" впервые появилось предупреждение, предлагающее пользователям проверить, насколько его содержание соответствует фактам.

В твите Трампа говорилось: "БЕЗ ВАРИАНТОВ (НОЛЬ!) голосование по почте пройдет не иначе, как со значительной долей мошенничества".

Под этим и последующим сообщениями появился восклицательный знак и предложение пройти по ссылке и "узнать факты". На открывающейся странице сообщается, что фактчекеры находят это утверждение Трампа необоснованным.

Трамп после этого написал еще несколько твитов, в которых обвинил "Твиттер" в ущемлении свободы слова.

Несколько американских штатов уже несколько лет проводят голосование преимущественно по почте. Из-за эпидемии коронавируса к этому опыту начали активно присматриваться и в других штатах.

Исторический старт "Драгона"

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На сегодня запланирован исторический старт космического корабля "Драгон" компании Space X, который отправится на Международную космическую станцию с астронавтами НАСА Дагом Харли и Бобом Бенкеном.

Со стартовой площадки на мысе Канаверал на околоземную орбиту их доставит ракета Falcon-9. Перед полетом астронавты прошли карантин, чтобы не допустить заражения коронавирусом.

Если погода не позволит совершить первый полет "Драгона" в этот день, то есть запасная дата - суббота 30 мая.

Протесты в Гонконге

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В Гонконге продолжаются протесты из-за закона о национальной безопасности, который хочет принять Пекин. А вокруг здания гонконгского Законодательного совета автономии в среду выставлены многочисленные силы полиции особого назначения.

Здесь состоится рассмотрение проекта закона о национальном гимне Китая, который вызывает недовольство у жителей Гонконга. Согласно проекту, оскорбление гимна будет считаться преступлением с наказанием до трех лет тюремного заключения.

Михаил Игнатьев против Владимира Путина

Бывший глава Чувашской республики Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России, в котором оспаривает указ президента России о досрочном прекращении его полномочий на посту, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку дела.

Отмечается, что иск поступил 20 мая, а рассмотрение назначено на 30 июня. Игнатьев был отправлен в отставку в конце января, а перед этим в течение одной недели он дважды оказался в центре пиар-скандалов - сначала призвал "мочить" журналистов и блогеров, а затем, вручая пожарным новую технику, поддразнил офицера МЧС, вынудив его подпрыгнуть за ключами

НХЛ снимают с паузы

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит поставленный на паузу сезон, сообщил комиссионер Гэри Беттмэн, не назвав конкретных дат.

Регулярный сезон завершен не будет - 24 команды, завоевавшие наибольшее количество очков на момент приостановки чемпионата, сразу примут участие в плей-оффе Кубка Стэнли.

Матчи будут проходить в двух городах, но пока неизвестно в каких. Также не определена и дата начала. "Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", - сказал Беттмэн.

YouTube удалял комментарии с критикой китайской "фабрики троллей"

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Видеохостинговый сервис YouTube признал, что удалял комментарии к видео, в которых высказывалась критика в адрес китайских властей, пишет Daily Telegraph.

Компания сообщила, что проводит расследование о причинах автоматического удаления слов на китайском языке, которые описывают китайскую "фабрику троллей" - информационное подразделение китайской компартии, занимающееся распространением пропаганды в интернете.

"Похоже, в наших системах контроля произошла ошибка, и мы с этим разбираемся", - сказал представитель компании.

Первым тревогу забил один из основателей компании Oculus Rift Палмер Лаки. "Кто в Google [владелец YouTube] решил цензурировать американские комментарии под американскими видео, которых хранятся в США на американской платформе, которая уже запрещена в Китае?", - написал он в "Твиттере", отметив, что YouTube удалил все его комментарии о "Умаодан" - государственном подразделении, занимающемся пропагандой в интернете, отмечает издание.

Google ранее критиковали за планы начать работу в Китае, потому что для соответствия законам страны это будет подразумевать введение цензуры для поисковика и других сервисов.

Голосование по поправкам в июле?

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Вероятной датой общероссийского голосования по поправкам в конституцию могут стать 1 или 8 июля, сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники, отмечая при этом, что нельзя сбрасывать со счетов и 24 июня.

По словам собеседников издания, близких к Кремлю и мэрии Москвы, точная дата до сих пор не объявлена из-за того, что в регионах не стабилизировалась эпидемическая ситуация.

Еще один, но нежелательный вариант - сентябрь, но тогда придется переносить единый день голосования, сказал собеседник издания. О дате голосования, как пишет газета, могут объявить уже на следующей неделе.

По словам собеседников "Ведомостей", на скором голосовании настаивает администрация президента, а вот мэрия Москвы полагает, что его проведение пока преждевременно из-за эпидемической обстановки.

Наши источники на прошлой неделе также называли 24 июня, 1 и 8 июля в качестве обсуждаемых возможных дат.

Что ждет индустрию фильмов и сериалов?

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Требования социального дистанцирования при съемках фильма или сериала соблюдать крайне затруднительно, а зачастую и невозможно. Дело не только в актерах - скажем, при операторе есть специальный человек, управляющий его тележкой, и он не может держать дистанцию в два метра.

После введения карантина во многих странах большинство проектов приостановились. Актеры подрабатывают где могут - кто-то озвучивает компьютерные игры или аудиокниги, кто-то водит такси, а продюсеры размышляют о будущем с тестами и карантинами для всей съемочной группы. Подробнее - в статье Ольги Просвировой.

Кризис как время возможностей

Некоторые россияне восприняли кризис как время возможностей. Самые разные люди - от иркутского шеф-повара до бизнесмена из Грозного - рассказали Би-би-си, как во время карантина у них родились свежие идеи или они пересмотрели взгляды на жизнь. Все подробности - в материале нашего корреспондента Наталии Зотовой.

Выставка самодельных масок

В Праге открылась выставка масок. Самодельные средства защиты стали экспонатами Национального музея. Каждую из выставленных масок носили во время пандемии, и за каждой из них стоит своя история.

Media playback is unsupported on your device Маски как искусство: в Праге открылась выставка средств защиты от вируса

Дайджест готовили Павел Феденко и Геннадий Алашеев