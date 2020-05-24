Правообладатель иллюстрации SPACEX Image caption Астронавты забрались в капсулу и пристегнулись - всё как перед настоящим стартом

Астронавты провели генеральную репетицию перед первым в истории запуском пилотируемого корабля "Крю Драгон", спроектированного компанией Илона Маска SpaceX.

Даг Хёрли, которому 53 года, и 49-летний Боб Бенкен в скафандрах вышли из центра им. Кеннеди и на автомобиле Tesla подъехали к ракете-носителю Falcon c кораблем "Крю Драгон". Они поднялись в командный отсек, заняли свои места и пообщались с центром управления полетами - в точности эти действия им предстоит совершить в день реального запуска - будущую среду.

В районе мыса Канаверал во Флориде 27 мая ожидаются, однако, гроза и молнии: если погода не позволит совершить первый полет "Драгона" в этот день, то есть запасная дата - суббота 30 мая.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Херли и Бенкен в скафандрах выходят из центра предполетной подготовки и управления. Это такая традиция

Это будет первый за девять лет американский полет на орбиту: с 2011 года для отправки своих людей на Международную космическую станцию НАСА заказывало "билеты" на российский корабль "Союз". Каждый полет на российском носителе стоил США десятки миллионов долларов.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption По космодрому астронавты теперь ездят на особой модификации "Теслы". Производитель автомобиля, как и SpaceX, принадлежит Илону Маску

В октябре 2018 года старт российского корабля с Байконура обернулся аварией: ракета упала, но экипаж, в который входил американец Тайлер Хейг, спасся в отделяемой капсуле и чудом не пострадал.

США перестали летать на собственных "шаттлах" многоразового использования после катастрофы корабля "Колумбия". За 30 лет использования ,с 1981 по 2011 год, два корабля взорвались вместе с экипажами ("Челленджер" в 1986 году - на старте, "Колумбия" в 2004 году - при возвращении на Землю).

Впервые за всю историю космических полетов государство вверяет судьбу своих астронавтов частным инженерным компаниям. У НАСА заключены контракты с фирмой Илона Маска SpaceХ и одновременно с аэрокосмической корпорацией Boeing. Илон Маск первым довел проект SpaceX до старта.

Изначально первый полет Crew Dragon c инновационной ракетой-носителем Falcon (которая умеет из космоса возвращаться на землю, а не сгорает в атмосфере) планировался на 2016 год, но серия аварий на испытательных запусках замедлила проект.

Астронавты, мужья астронавток - кто полетит на корабле Илона Маска?

Даг Хёрли и Боб Бенкен - самые опытные и возрастные в составе отряда астронавтов НАСА

Они были выбраны для полета на "Крю Драгон" два года назад и с тех пор практически жили в Калифорнии, работая вместе с инженерами SpaceХ: доводили корабль до ума, осваивали сенсорные экраны управления, сильно отличающиеся от клацающих кнопок, к которым они привыкли на шаттлах.

Хёрли и Бенкен - лучшие друзья в жизни и в работе, и оба они женаты на астронавтках и были свидетелями на свадьбах друг у друга. Супруга полковника Хёрли - Карен Найберг - дважды выполняла миссии на орбите, куда она летала на шаттле и на российском "Союзе". Вместе с сыном, которому сейчас 10 лет, семья много времени провела в Москве. Недавно Найберг вышла в отставку.

"Когда я летал в космос в первый раз, у меня еще не было сына. Сейчас я разделю свой опыт с ним, я волнуюсь", - говорил в интервью Боб Бенкен.

Его сыну Тео шесть лет, а его жена Меган Макартур - одна из кандидаток на полет к Луне, запланированный НАСА на 2024 год.

В экипаж миссии "Артемида" уже точно будет включена женщина. Проект возвращения человечества на Луну даже назван именем женского божества - сестры-близнеца Аполлона.

Меган Макартур в последний раз покидала Землю в 2009 году - она участвовала в ремонте космического телескопа "Хаббл".

Правообладатель иллюстрации NASA

Правообладатель иллюстрации NASA

Правообладатель иллюстрации NASA

Правообладатель иллюстрации NASA