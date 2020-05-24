Space X: Астронавты отрепетировали первый в истории запуск пилотируемого корабля Илона Маска
Астронавты провели генеральную репетицию перед первым в истории запуском пилотируемого корабля "Крю Драгон", спроектированного компанией Илона Маска SpaceX.
Даг Хёрли, которому 53 года, и 49-летний Боб Бенкен в скафандрах вышли из центра им. Кеннеди и на автомобиле Tesla подъехали к ракете-носителю Falcon c кораблем "Крю Драгон". Они поднялись в командный отсек, заняли свои места и пообщались с центром управления полетами - в точности эти действия им предстоит совершить в день реального запуска - будущую среду.
В районе мыса Канаверал во Флориде 27 мая ожидаются, однако, гроза и молнии: если погода не позволит совершить первый полет "Драгона" в этот день, то есть запасная дата - суббота 30 мая.
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Это будет первый за девять лет американский полет на орбиту: с 2011 года для отправки своих людей на Международную космическую станцию НАСА заказывало "билеты" на российский корабль "Союз". Каждый полет на российском носителе стоил США десятки миллионов долларов.
В октябре 2018 года старт российского корабля с Байконура обернулся аварией: ракета упала, но экипаж, в который входил американец Тайлер Хейг, спасся в отделяемой капсуле и чудом не пострадал.
США перестали летать на собственных "шаттлах" многоразового использования после катастрофы корабля "Колумбия". За 30 лет использования ,с 1981 по 2011 год, два корабля взорвались вместе с экипажами ("Челленджер" в 1986 году - на старте, "Колумбия" в 2004 году - при возвращении на Землю).
Впервые за всю историю космических полетов государство вверяет судьбу своих астронавтов частным инженерным компаниям. У НАСА заключены контракты с фирмой Илона Маска SpaceХ и одновременно с аэрокосмической корпорацией Boeing. Илон Маск первым довел проект SpaceX до старта.
Изначально первый полет Crew Dragon c инновационной ракетой-носителем Falcon (которая умеет из космоса возвращаться на землю, а не сгорает в атмосфере) планировался на 2016 год, но серия аварий на испытательных запусках замедлила проект.
Астронавты, мужья астронавток - кто полетит на корабле Илона Маска?
Даг Хёрли и Боб Бенкен - самые опытные и возрастные в составе отряда астронавтов НАСА
Они были выбраны для полета на "Крю Драгон" два года назад и с тех пор практически жили в Калифорнии, работая вместе с инженерами SpaceХ: доводили корабль до ума, осваивали сенсорные экраны управления, сильно отличающиеся от клацающих кнопок, к которым они привыкли на шаттлах.
Хёрли и Бенкен - лучшие друзья в жизни и в работе, и оба они женаты на астронавтках и были свидетелями на свадьбах друг у друга. Супруга полковника Хёрли - Карен Найберг - дважды выполняла миссии на орбите, куда она летала на шаттле и на российском "Союзе". Вместе с сыном, которому сейчас 10 лет, семья много времени провела в Москве. Недавно Найберг вышла в отставку.
"Когда я летал в космос в первый раз, у меня еще не было сына. Сейчас я разделю свой опыт с ним, я волнуюсь", - говорил в интервью Боб Бенкен.
Его сыну Тео шесть лет, а его жена Меган Макартур - одна из кандидаток на полет к Луне, запланированный НАСА на 2024 год.
В экипаж миссии "Артемида" уже точно будет включена женщина. Проект возвращения человечества на Луну даже назван именем женского божества - сестры-близнеца Аполлона.
Меган Макартур в последний раз покидала Землю в 2009 году - она участвовала в ремонте космического телескопа "Хаббл".