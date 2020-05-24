Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В зале суда Нетаньяху назвал свое имя и подтвердил, что понимает содержание предъявленных ему обвинений. На следующее заседание его вызывать не стали.

Обвиняемый в коррупции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху явился в воскресенье на заседание суда спустя всего несколько дней после начала нового срока в качестве главы правительства.

70-летний Нетаньяху - первый в истории страны находящийся у власти лидер, которому предстоит пройти судебный процесс по обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Все пункты обвинения он отвергает.

Прибыв к зданию суда в Иерусалиме, он заметил, что целью этого уголовного процесса является отстранение его от власти "любым способом".

Заседание продлилось всего около часа. Нетаньяху лишь назвал свое имя и подтвердил, что ознакомился с обвинениями в свой адрес и понимает их. Следующее заседание было назначено на 19 июля, на нем присутствие Нетаньяху будет необязательно.

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Неделю назад он принял присягу в качестве главы нового коалиционного правительства.

Его политический соперник Бенни Ганц согласился войти в правительство национального единства после того, как ни его левоцентристский блок, ни правящая правая партия Нетаньяху "Ликуд" не получили большинства в парламенте по итогам трех выборов, состоявшихся за последний год.

Нетаньяху возглавляет правительство Израиля дольше всех в истории страны - с 2009 года. Он также занимал этот пост в 1996-1999 годах.

В чем обвиняют Биньямина Нетаньяху?

Против него заведено три дела, известных как "Дело 1000", "Дело 2000" и "Дело 4000":

"Дело 1000" - мошенничество и злоупотребление доверием: его обвиняют в получении подарков, в основном сигар и бутылок шампанского,от различных бизнесменов в обмен на различные услуги;

"Дело 2000" - мошенничество и злоупотребление доверием: Нетаньяху обвиняют в том, что он предлагал поспособствовать росту популярности израильской газеты "Едиот Ахронот" в обмен на благоприятное для себя освещение;

"Дело 4000" - подкуп, мошенничество и злоупотребление доверием: в бытность премьером и министром связи Нетаньяху якобы способствовал принятию регулятором решений в интересах основного акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq Шауля Эловича в обмен на благоприятные для себя публикации на новостном онлайн-ресурсе Эловича Walla.

Нетаньяху категорически отвергает все обвинения, называя их "охотой на ведьм", которую устроили его политические оппоненты, и поклялся защитить свое частное имя.

Как возможно, чтобы премьер-министр находился под судом и в то же время исполнял свои обязанности?

По израильским законам, премьер-министр, которого обвиняют в нарушении закона, не обязан уходить в отставку.

Однако прецедента пока не было.

Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт ушел с поста лидера партии, когда шло расследование по обвинению в коррупции в 2008 году, однако формально он оставался на посту премьера до всеобщих выборов 2009 года - когда к власти снова пришел Нетаньяху.

После последних выборов для Бенни Ганца была придумана новая должность "сменного премьер-министра", что означает, что Нетаньяху и Ганц через полтора года поменяются местами, но даже после этого Нетаньяху останется в кабинете уже на этой новой должности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нетаньяху не прислушался к требованиям уйти в отставку

Что этот процесс означает для страны?

Если коротко: действующий премьер-министр, занимающий наиболее влиятельное положение в стране, одновременно с этим пытается обелить свое имя и избежать тюремного срока.

Один из лидеров израильской оппозиции Яир Лапид назвал всю ситуацию "постыдной и ужасной для духа нации", но она вряд ли повлияет на политику правительства.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Нетаньяху обещал аннексировать поселения на Западном берегу реки Иордан

Нетаньяху, вероятнее всего, не отступит от своего замысла аннексировать в ближайшие месяцы еврейские поселения в долине реки Иордан, на оккупированных территориях Западного берега - что неизбежно вызовет яростные протесты палестинцев.

Мнения в Израиле по поводу того, должен ли Биби продолжать оставаться у власти в качестве премьера, разделились: критики говорят, что Нетаньяху не может продолжать оставаться премьером и одновременно принимать участие в уголовном процессе, однако его сторонники - включая однопартийцев по "Ликуду" - настаивают на том, что он был избран демократическим путем и не может быть отстранен.

Даже если суд вынесет обвинительный приговор, Нетаньяху не будет обязан покинуть свой пост, пока не будут исчерпаны все возможности для апелляции, на что могут уйти месяцы, если не годы.

В случае с Эхудом Ольмертом, суд над ним начался в 2009 году, однако отбывать вынесенный ему обвинительный приговор бывший премьер начал лишь в 2016-м.