Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Доминик Каммингс накануне заявил журналистам, что его не волнует, что они о нем думают

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, переболевший Covid-19 в апреле, выступил в защиту своего помощника, который вопреки карантинным требованиям выезжал за 460 км от Лондона - к своим родственникам в Дарэм.

Скандал вокруг советника и архитектора "брексита" Доминика Каммингса разгорелся в воскресенье с новой силой, когда две газеты сообщили, что он не один, а два раза предпринимал дальние поездки во время строгих ограничений на передвижение по стране.

Не только лейбористская оппозиция,но и несколько членов парламента из лагеря правящих консерваторов призвали Каммингса уйти в отставку.

Пресса и соцсети наперебой обсуждают правомерность действий высокопоставленного чиновника - оппоненты обвиняют кабинет министров в двойных стандартах и лицемерии.

За последние недели целый ряд должностных лиц и экспертов, имевших отношение к борьбе с коронавирусом, оказались уличены в нарушении карантина. Все они вскоре подавали в отставку, как эпидемиолог Нил Фергюсон.

Официальный Твиттер-аккаунт государственного аппарата Великобритании, обычно рассказывающий о различных полезных свершениях госслужащих, поместил гневное сообщение: "Высокомерно и безответственно. Представьте, каково работать с такими извратителями правды". Менее чем через час твит, собравший десятки тысяч лайков и ретвитов, был удален.

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"На правительственном канале сегодня вечером был размещен несанкционированный твит. Этот пост был удален, ведется расследование", - заявил агентству Пресс ассошиэйшен представитель правительства.

Британские кадровые государственные служащие обязаны сохранять нейтралитет и не высказывать публично свою позицию по политическим вопросам. После референдума о выходе из ЕС многие "брекситеры" обвиняли государственную бюрократию в стремлении саботировать или максимально выхолостить брексит.

Свою многочасовую поездку на север Англии вместе с больной коронавирусом женой и маленьким ребенком Каммингс называл "жизненно важной".

Борис Джонсон на ежедневной правительственной пресс-конференции днем в воскресенье сказал, что у Каммингса не было выбора: ему нужно было приехать к семье, чтобы бабушка и дедушка позаботились о маленьком сыне, когда сам Каммингс и его жена могли в любой момент свалиться с коронавирусом.

"Я считаю, что во всех отношениях он повел себя отвественно и законно, с честностью, и его главной целью было задержать распространение вируса и спасти жизни", - заявил Джонсон журналистам. По его словам, он имел с Каммингсом длительную беседу об инциденте.

"Он следовал отцовскому инстинкту,как любой родитель", - считает Борис Джонсон, сам несколько недель назад ставший отцом в шестой раз.

"Это был тест для премьер-министра, и он его провалил, - написал в "Твиттере" лидер Лейбористской партии Кир Стармер. - То, что Борис Джонсон предпочел не предпринимать никаких действий в отношении Доминика Каммингса, - это оскорбление всех жертв, на которые пошел британский народ".

Премьер-министр также объявил, что с 1 июня начальные школы в Англии и Уэльсе начнут поэтапно открываться в соответствии с составленными ранее планами. Министерство образования Британии, однако, не подтвердило слухи о том, что летние каникулы во всех классах будут отменены и школьники будут "нагонять" пропущенный материал. Учебные семестры в обычное время в Англии и Уэльсе продолжаются до конца июля, а летние каникулы длятся всего один месяц.

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен вскоре уточнила, что в ее стране школы пока останутся закрытыми.

За последние сутки в Великобритании выявлено 2595 новых случаев коронавируса - эпидемия постепенно идет на спад. Общее количество зараженных в стране достигло 260 тысяч, умерших - более 36 тысяч. За истекшие сутки зафиксировано 118 смертельных случаев, подтвержденных положительным тестом на Covid-19.