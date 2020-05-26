Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В зал суда Виктора Филинкова и Юлиана Бояршинова привезли из СИЗО без масок, их родственников и журналистов в суд не пустили

В Санкт-Петербурге возобновлен процесс по резонансному делу о сообществе "Сеть", которое в России считается террористическим, его деятельность запрещена. Слушания продолжаются, несмотря на эпидемию коронавируса и введенный режим карантина. На скамье подсудимых двое - программист Виктор Филинков и промышленный альпинист Юлиан Бояршинов.

Их обвиняют в том, что они входили в петербургские ячейки "межрегионального террористического сообщества анархистского толка с условным наименовани "Сеть", созданного не позже 2015 года для "свержения власти". Подсудимых привезли из СИЗО без масок, их родственников и журналистов в суд не пустили. Из-за карантина слушания проходят фактически закрытом режиме, против чего выступают их адвокаты, называя это грубым нарушением принципа гласности.

Судебные процессы по делу "Сети" идут с перерывами уже второй год. 10 февраля Приволжский окружной военный суд уже вынес обвинительный приговор семерым обвиняемым по делу о создании "Сети" в Пензе. Молодые люди получили сроки от 6 до 18 лет.

О подробностях "дела "Сети"" и, в частности, о возобновившемся процессе в Санкт-Петербурге - в материале корреспондентов Русской службы Би-би-си Анны Пушкарской и Оксаны Чиж.

Премьер Британии продолжает защищать своего скандального советника

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Доминик Каммингс свою вину не признает и уходить с поста не собирается

Оказавшийся в центре скандала за нарушение режима карантина советник британского премьер-министра Доминик Каммингс заявил, что не сожалеет о своих действиях и не собирается подавать в добровольную отставку. В минувшее воскресенье стало известно, что вопреки строгим карантинным мерам в стране, Каннингс с семьей ездил к своим родителям за 460 км от Лондона.

Пресса и оппозиция обвинили его в безответственности. Вдобавок, по словам самого Каннингса, у него и его жены начали проявляться симптомы коронавируса. Многие считают, что отставка советника Бориса Джонсона - естественный шаг в сложившийся ситуации. Однако сам Джонсон встал на защиту своего приближенного, сказав, что Каннингс действовал ответственно и легитимно.

ВОЗ: антималярийное средство против Covid-19 опасно

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Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина как потенциального лекарства от Covid-19 из соображений безопасности. Выводы ученых, основанные на анализе десятков тысяч пациентов из 671 больницы по всему миру, говорят, что препарат потенциально опасен осложнениями в сердечно-сосудистой системе. Гидроксихлорохин является средством против малярии, но он также способен вызывать сердечную аритмию. Недавно президент США Дональд Трамп признался, что принимает гидроксихлорохин в профилактических целях, чтобы не заразиться коронавирусом.

Между тем, ВОЗ предупреждает об опасности второй волны эпидемии Covid-19 и призывает страны, где наметилось улучшение ситуации, не расслабляться.

Власти спасают Lufthansa и Air France

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Авиаперевозчики по всему миру пострадали от пандемии коронавируса. В Германии и Франции власти сообщают о готовности спасти пострадавшие авиакомпании. Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa получит экстренную помощь от правительства в размере 9 млрд евро, правительство получит взамен 20 процентов акций перевозчика. Из-за отмены полетов немецкая авиакомпания каждый час теряет около миллиона долларов. При этом правительство Германии говорит, что если не считать проблем из-за пандемии, Lufthansa работает эффективно. Сделку властей Германии с Lufthansa еще должны одобрить европейские антимонопольные органы. Французские власти в прошлом месяце предложили авиакомпании Air France пакет помощи на 7 млрд евро. Два дня назад министр экологии Франции сказала, что чтобы получить госкредиты, Air France необходимо значительно сократить количество внутренних рейсов, уменьшив тем самым выбросы углекислого газа на 50% к 2024 году. План помощи обеим компаниям должна одобрить Еврокомиссия.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лейтенант Рамиль Сафаров во время оглашения приговора в Венгрии, апрель 2006 года

Во вторник, как ожидается, Европейский суд по правам человека вынесет постановление по делу об убийстве армянского офицера Гургена Маргаряна в 2004 году. Маргаряна убил азербайджанский офицер Рамиль Сафаров. Он признал, что в феврале 2004 года нанес Маргаряну множество ударов топором. Оба проходили обучение в Венгрии в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира". Суд в Будапеште в 2006 году приговорил Сафарова к пожизненному заключению. Сафаров провёл в тюрьме восемь лет, пока Венгрия не передала его Азербайджану в 2012 году.

По прибытии в Азербайджан Сафаров был немедленно помилован президентом Алиевым, получил квартиру от государства, повышение по службе и зарплату за годы, которые находился в тюрьме.

Американцу в России грозит 18 лет колонии

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Гражданину США, Великобритании, Ирландии и Канады Полу Уилану грозит 18 лет колонии строгого режима в России за шпионаж. Такое наказание запросило для него обвинение. Приговор будет оглашён 15 июня.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке якобы содержались сведения, составляющие гостайну. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже. По версии следствия, Уилан работал на спецслужбы США. Сразу после задержания Уилан обратился за помощью к посольствам всех трех стран, гражданином которых он является.

ВВС США отменили ограничения по росту пилотов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все больше женщин хотят пилотировать военные самолеты

Рост больше не является критерием при поступлении на службу в военно-воздушные силы США. По информации командования по обучению и подготовке летных кадров ВВС США, это ограничение было отменено, чтобы привлечь на службу женщин.

До сих пор военными летчиками могли стать только люди, чей рост был не ниже 64 дюймов (162 сантиметра) и не выше 77 дюймов (195 см). Медицинские стандарты также требовали, чтобы рост курсанта сидя не был меньше 86 см и выше метра.

Когда-то эти требования были оправданы, так как размеры кабин боевых и учебных самолетов строились исходя из размеров условно-среднего мужчины. Но сейчас в военную авиацию хотят попасть все больше женщин, однако примерно 44% желающих не соответствуют принятым нормам.

Ракета Брэнсона не долетела до орбиты

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Компания британского миллиардера сэра Ричарда Брэнсона Virgin Orbit предприняла неудачную попытку запуска космической ракеты LauncherOne над Тихим океаном. Запуск был произведен со специально модифицированного боинга 747. Отделение ракеты прошло по плану, но затем произошел технический сбой, однако подробности неизвестны. Virgin Orbit наряду с другими компаниями борется за рынок в области обеспечения глобального интернета. Цель - доставить на орбиту максимальное количество спутников.

Коронавирус в многоквартирном доме: что делать?

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Газета Los Angeles Timesподнимает в своем материале интересный вопрос, особенно актуальный для стран, где большинство граждан проживают в многоквартирных домах. Если житель такого дома заболел коронавирусом, надо ли ставить в известность об этом соседей? И стоит ли уведомить квартиродателя, если жилье съемное? Собеседниками издания стали различные специалисты, включая профессоров иммунологии и эпидемиологии. В целом, предупреждать надо только тех соседей, с которыми заболевший точно был в контакте. Но как быть с общей ручкой двери в подъезде, с общим люком мусоропровода и общими перилами, которые ежедневно трогают десятки рук? Поэтому главный совет специалистов не заболевшим, а здоровым: ведите себя так, как будто все жильцы вашего дома болеют коронавирусом.

Запад должен спасти Гонконг от Китая

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В воскресенье сотни жителей Гонконга вышли на улицы, протестуя против нового законопроекта об усилении мер национальной безопасности, который рассматривает парламент Китая, и который фактически рассматривается в Гонконге как ущемление свобод

Британская Telegraph (нужна подписка) выходит с заголовком "Мы не должны позволить Китаю использовать Covid-19 как повод для завинчивания гаек в Гонконге". Автор материала Рут Дэвидсон призывает Запад обратить внимание на происходящие в Китае процессы. И это не продажа мяса экзотических животных, не репрессии против врачей, предупреждавших об эпидемии Covid-19, не масштабные хакерские атаки и не подавление демократических процессов в стране. Все это, пишет Дэвидсон, Запад уже видел, но был слишком занят, чтобы придать этому значение. Но сейчас Коммунистическая партия Китая нацелилась на Гонконг, прикрываясь интересами национальной безопасности. И это весьма серьезно.

Насильственный брак министра Франции

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рашида Дати призналась, что ее сосватали родители, и это стало одной из самых серьезных травм в ее жизни

Газета Times (нужна подписка) публикует откровения бывшего министра юстиции Франции и претендента на пост мэра Парижа Рашиды Дати, которая призналась, что много лет живет с психологической травмой от того, что в молодости ее выдали замуж по воле родителей. Рашида родилась во Франции в семье иммигрантов из Морокко. В интервью радиостанции Europe 1 она рассказала, что в 1992 году ее выдали замуж за 54-летнего алжирца. Ей было 27 лет. Она проплакала всю свадебную церемонию и на следующий день твердо решила уйти от мужа. Во Франции она известна, как жесткий политик и женщина, которая сделала головокружительную карьеру - из бедной иммигрантской среды до вершины французской политики.

Илон Маск сменил имя своему сыну

Правообладатель иллюстрации Elon Mask Image caption Эту фотографию Маск опубликовал в день рождения своего сына

Американский предприниматель Илон Маск и его подруга, канадская певица Граймс, сообщили, что решили поменять имя своего сына, родившегося в начале мая. При рождении родители назвали ребенка X Æ A-12. Как это произносится, неизвестно. Но если кто-то ждет, что они одумались и решили дать сыну более традиционное имя, пишет Guardian, его ждет разочарование. Новое имя малыша - X Æ A-Xii. Пара не дала никаких объяснений своему решению, но их поклонники предположили, что, возможно, оно связано с тем, что по закону Калифорнии, где живут супруги, в свидетельстве о рождении можно использовать только 26 букв латинского алфавита. В своем "Инстаграме" Граймс написала, что имя с римскими цифрами нравится ей больше.

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Мир погрузился в коронавирусный кризис и на время забыл о климатическом. Скоро вспомнит и с новой силой примется бороться с выбросами, верят экологи. Это вряд ли - не до того сейчас, возражают скептики.

Аргументы за и против подробно разбирает наш экономический обозреватель Алексей Калмыков в статье Отменит ли коронавирус борьбу с глобальным потеплением?

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Выберете правильный свет, избегайте вида снизу, продумайте задний план… В эпоху карантина миллионы людей по всему миру все чаще участвуют в виртуальных совещаниях и деловых встречах с помощью различных приложений. Что надо делать, чтобы всегда выглядеть хорошо на экране?

Image caption Тайны Бермудского треугольника

У Бермудского треугольника дурная слава. Здесь многократно загадочно исчезали морские и воздушные суда, люди наблюдали здесь самые разные аномальные явления. Как и почему этот район Атлантики снискал себе такую репутацию?

Дайджест готовила Анастасия Успенская