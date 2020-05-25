Коронавирус в России: первый глава региона объявил о своей болезни

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Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом. Он стал первым руководителем региона, заразившимся коронавирусной инфекцией. СМИ сообщали о заражении главы Чечни Рамзана Кадырова, но чеченские власти это отрицали.

Глава Тувы заразился

Глава Тувы Шолбан Кара-оол и еще несколько чиновников находятся с больнице из-за заражения Covid-19. Об этом сам Кара-оол сообщил в видеообращении в "Инстаграме".

"Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность. И мы осознанно этим занимались, к сожалению, есть люди, которые заболели. Здесь в данном случае в больнице сейчас лежат, кроме меня, председатель администрации, есть наши подчиненные", - рассказал Кара-оол.

Covid-19, по его словам, "зараза очень страшная". "Задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких, кто-то в легкой форме, кто-то лежит сейчас в реанимации. Но врачи молодцы. Наши врачи стараются", - сказал Кара-оол.

"Рано или поздно о моей болезни станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно. Не хочу, чтобы моя болезнь имела свое плохое воздействие", - добавил он.

В пресс-службе правительства Тувы сообщили, что на время болезни Кара-оола исполняющим обязанности главы республики назначен первый вице-премьер Александр Брокерт.

Кара-оол - первый глава региона, официально объявивший о заражении коронавирусной инфекцией.

21 мая несколько СМИ со ссылкой на источники сообщали, что с подозрением на Covid-19 в Москве госпитализирован глава Чечни Рамзан Кадыров, спикер регионального парламента Магомед Даудов назвал это сплетнями. С заявлениями о том, что с Кадыровым все в порядке, выступали и другие официальные лица в Грозном. Сам Кадыров записал видеообращение по случаю праздника Ураза-байрам, в котором была мечеть в столице Чечни, но его самого в кадре не было.

Медиков изолировали в лаборатории рядом с моргом

Прокуратура Башкирии начала проверку после того, как местные СМИ сообщили, что двух медсестер Архангельской районной больницы закрыли на ночь в морге на изоляцию по коронавирусу.

В республиканском минздраве после этого заявили, что медсестры находились в изоляторе, расположенном в одном здании с патологоанатомическим отделением, а в самом отделении в это время не было трупов.

Как пояснили в ведомстве, на территории больницы в одном здании находятся два помещения - одно является патологоанатомическим отделением и помещением для хранения тел умерших, а второе - лаборатория, которую отвели под изолятор для сотрудников, находившихся в контакте с пациентами с Covid-19.

"Изолятор соответствует всем предписанным нормам и имеет хорошие условия: душ, туалет, кровати, - заявили в региональном минздраве. - Этот случай возник впервые в Архангельской ЦРБ, и, как во всех медицинских организациях, столкнувшихся впервые с пациентом с Covid-19, сотрудники испытали стресс. Они провели в изоляторе одну ночь. Ключ от помещения был у них, и они вполне имели возможность оттуда выйти".

В настоящее время, по информации ведомства, сотрудницы находятся на самоизоляции дома.

Сами медсестры рассказывали изданию Proufu.ru, что их отправили на изоляцию под угрозой увольнения и уголовного преследования, а чтобы не сбежали - приставили двух охранников.

Танцы в Новосибирске

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как в соцсетях появились фотографии уличной вечеринки.

Как уточняется в сообщении регионального управления Следственного комитета, танцы проходили на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска, а также в Кировском районе рядом с конным клубом "Мустанг", где, по данным СМИ, собрались более 300 человек.

Следователи намерены проверить чиновников, ответственных за то, чтобы горожане соблюдали самоизоляцию, по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Фотографии с вечеринок возмутили губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

"Нужно отреагировать, причем отреагировать так, чтобы у любителей послушать громкую музыку ночью желание собираться в городе отпало напрочь. Пусть они собираются на пустыре, где могут помешать только лягушкам. А в сегодняшней ситуации лучше даже под наблюдением санитарного врача, чтобы мы заранее знали, кто из них в ближайшее время может оказаться на койках в ковид-госпиталях", - заявил он.