В России выявили 8 946 новых случаев заражения коронавирусом

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В России зарегистрировано еще 8 946 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это немного больше, чем накануне. Общее число заболевших в стране превысило 350 тысяч. За сутки умерли 92 пациента с Covid-19.

За последние сутки в России выявлено 8 946 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни, сообщил оперативный штаб. На Москву пришлось 2 560 новых случаев.

Среди заразившихся - глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он сообщил в "Инстаграме", что кроме него в больнице оказалось несколько чиновников. В пресс-службе правительства республики подтвердили, что Кара-оол госпитализирован в инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Теперь в России зарегистрировано 353 427 случаев коронавируса. Накануне Россия по количеству зарегистрированных случаев коронавируса опустилась на третье место в мире. Второе место заняла Бразилия (по данным Университета Джонса Хопкинса).

За сутки в России зафиксировано 92 летальных исхода. Это недельный минимум, обращает внимание РБК. За весь период пандемии умерли 3 633 человека с Covid-19. В Москве скончался еще 41 пациент (накануне было 59), число смертей в столице перевалило за две тысячи - теперь их 2 034.

За последние сутки выздоровели 5 499 человек с коронавирусом, за весь период - 118 798 человек. В Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 3 746 пациентов, сообщала утром вице-мэр Анастасия Ракова.

Таким образом, число выздоровевших в Москве превысило число выявленных заболевших (2 560). Сохраняется уровень воскресенья (+2 516 новых случаев заражения), когда прирост в столице впервые упал до показателей конца апреля.

Больше, чем накануне, меньше, чем в субботу

В воскресенье в России было объявлено о 8 599 новых случаях Covid-19 и 153 летальных исходах. Число новых случаев оказалось минимальным с начала мая, число смертей - максимальным с момента начала пандемии.

В субботу было 9 434 новых случая. Еще тремя днями ранее фиксировалось менее 8 тысяч.

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России продолжает колебания с сохранением тенденции к снижению, комментирует ситуацию Интерфакс.

Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших, вслед за ним ожидается подъем смертности, заявила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас будет нарастать количество погибших от коронавирусной инфекции, и это сегодня, к сожалению, очевидно. Так происходит в каждой стране. Пик количества погибших от коронавирусной инфекции идет за пиком или за верхушкой подъема ежесуточной регистрации случаев заболевания", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

44 региона России по эпидемиологическим показателям уже подошли или перешагнули порог, когда они могут переходить к первому этапу снятия ограничений, объявила Попова.

На прошлой неделе власти Московской области объявили об отмене пропускного режима, а также о возобновлении работы автосалонов и офисов по продаже жилья. На следующем этапе губернатор Андрей Воробьев пообещал открыть рестораны, кафе, химчистки и парикмахерские. Параллельно в Подмосковье вводятся штрафы за нарушения масочного режима.

В Москве не собираются пока отменять электронные пропуска. Власти города сделали ставку на тестирование на антитела к коронавирусу.

В субботу глава департамента зравоохранения Москвы Алексей Хрипун объявил о том, что около 12,5% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу, о чем свидетельствуют данные обследования 50 тысяч человек.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже более 8,9 млн лабораторных исследований на коронавирус, 260 тысяч - за последние сутки.