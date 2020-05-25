"Мне интересна правда". Захвативший отделение Альфа-банка арестован в Москве

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Хамовнический суд Москвы отправил под арест Алексея Барышникова, захватившего в субботу отделение банка на улице Земляной Вал.

"В отношении Барышникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 июля 2020 года", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда.

Мужчине предъявлено обвинение в захвате заложников с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 206 УК РФ).

Ранее в понедельник представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила, что следователи допросили свидетелей, очевидцев и сотрудников банка, назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья Барышникова.

23 мая 34-летний мужчина попытался захватить заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы. Здание взял штурмом спецназ, захватчик был задержан. По версии следствия, он имел при себе предмет, похожий на бомбу.

В тот же день он признал свою вину, сообщала пресс-служба Следственного комитета. Отвечая на вопрос следователя о том, зачем он пришел в банк, Барышников ответил: "Узнать правду, мне интересна правда. Что со мной происходит".

Захват и задержание

В прошедшую субботу мужчина ворвался в отделение Альфа-банка на улице Земляной Вал и объявил, что у него бомба и он намерен взорвать здание.

Сначала он взял в заложники несколько человек, потом остался только один заложник, писал со ссылкой на свой источник Интерфакс.

РИА Новости в свою очередь сообщало, что в заложниках в отделении Альфа-банка на Земляном Валу оказались шесть человек.

"Спецназ провел штурм здания Альфа-банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка", - рассказал собеседник ТАСС.

Взрывного устройства у захватчика обнаружено не было, при нем был муляж. Эту информацию подтвердили в банке и полиции.

"Захватчик" - условно "захватчик", потому что мне кажется, это просто нездоровый человек - находится у правоохранительных органов", - пояснил тогда РИА Новости представитель банка Алексей Гиязов.

Пострадавших среди сотрудников банка, посетителей и сотрудников правоохранительных органов не было.

Причиной инцидента могли стать долги Барышникова по кредитам, сообщали СМИ.

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Что известно о захватчике

Алексей Барышников - уроженец Нижневартовска.

"Он попал в трудную жизненную ситуацию, требует от администрации Альфа-банка крупную сумму денег. По предварительным данным, он работает курьером, доставляет еду", - сообщил источник ТАСС.

В то же время собеседник Интерфакса говорил, что это не связано с деньгами. "Мужчина выбросил на улицу записку с текстом: "Мне не нужны деньги, мне нужна правда", - рассказывал он.

Видео с места происшествия Следственный комитет опубликовал в YouTube.

Мужчина был одет в форменную одежду. Телеграм-каналы писали, что на нем была форма доставщика еды Delivery Club. В компании Delivery Club не подтвердили участие их курьера в инциденте в отделении Альфа-банка.

Напавший угрожал взорвать себя, утверждая, что у него в рюкзаке взрывное устройство. Заложники действительно видели торчащие провода, утверждало радио "Говорит Москва".