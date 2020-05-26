В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб сообщил данные о распространение коронавируса в России за последние сутки: зарегистрировано 8 915 новых случаев заражения Covid-19, умерли 174 пациента.

Теперь в стране зарегистрировано 362 342 заболевших.

За сутки зафиксировано 174 летальных случая, это самый высокий уровень за все время пандемии. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 807 человек.

Накануне в России было выявлено 8 946 заболевших, а смертность резко снизилась до 92 летальных случаев. До этого шесть дней этот показатель держался выше 100 и трижды обновлял максимумы, констатирует Интерфакс.

Среди вылечившихся после заражения коронавирусом - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и совладелец футбольного клуба "Спартак", вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин заявляли, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности.

В Москве скончались 76 пациентов с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, число жертв вируса в столице достигло 2 110.

Ситуация в Москве

В Москве за сутки вылечилось рекордное число человек - 8 033, заявила утром во вторник заммэра Анастасия Ракова. "Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", - сказала она.

Мэр Сергей Собянин накануне говорил, что такая динамика дает властям возможность смягчать режим. "В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться. Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений", - написал он в своем блоге.

Однако до сих пор смягчение режима в Москве сводилось к возобновлению строек и работы промышленных предприятий, а в понедельник Собянин пообещал во вторник разрешить волонтерам посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек.

В Москве, по данным мэрии, из-за введенных ограничений не могут выйти на работу примерно 1 млн человек. Об этом в эфире "России 24" заявил заммэра Владимир Ефимов. На следующем этапе снятия ограничений в столице могут быть открыты непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг, но не рестораны и уличные кафе.

"С точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это пока делать преждевременно. Это делать нужно чуть позже", - сказал Ефимов.

Режим самоизоляции в Москве власти планируют продлить после 31 мая и окончательно снять в середине июня, сообщили накануне "Открытые медиа" со ссылкой на источники в администрации президента, аппарате правительства и мэрии Москвы. По версии издания, пропускной режим планируется снять ко Дню России, то есть к 12 июня.

По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте, на первом - США, на втором - Бразилия.