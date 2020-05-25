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Советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс, которого британские политики и журналисты обвиняют в нарушении карантина, заявил, что не сожалеет о своих действиях и не предлагал главе правительства уволить его.

На этой неделе британские газеты сообщили, что в марте Каммингс выезжал за 460 километров от Лондона к своим родственникам в город Дарэм, хотя в этот момент в Британии действовали жесткие карантинные ограничения, установленные из-за пандемии коронавируса.

В результате в Британии разгорелся громкий политический скандал, во время которого к отставке Каммингса призвали не только члены оппозиционной лейбористской партии, но и несколько консерваторов. В официальном "Твиттере" государственного аппарата Великобритании появилось сообщение с резким осуждением действий советника Джонсона, однако оно было вскоре удалено.

На пресс-конференции в понедельник, которую в прямом эфире транслировали британские телеканалы, Каммингс заявил, что его действия были оправданными, поскольку они были продиктованы исключительными обстоятельствами.

Каммингс утверждает, что решил отвезти своего четырехлетнего сына к родственникам в Дарэме, поскольку у него и у его жены были симптомы коронавируса, и он опасался, что в случае если им придется отправиться в больницу, за ребенком будет некому ухаживать.

"Наименьший риск"

Советник Джонсона утверждает, что на территории фермы, куда он приехал, есть три дома: в одном живут его родители, в другом - его сестра с двумя дочерями, а третий был свободным. По словам Каммингса, он жил в третьем доме, а его племянницы (которым 17 и 20 лет) согласились присмотреть за сыном в случае необходимости.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Журналисты уже не раз спрашивали Каммингса о его поездках

"Я думаю, что мои действия в этих обстоятельствах были оправданными, - сказал советник Джонсона. - Я разрешил эту ситуацию с наименьшим риском для всех, кто в ней участвовал".

Каммингс рассказал, что во время пребывания в Дарэме его сына также доставляли в больницу с высокой температурой, однако коронавирус у него не обнаружили.

Во время пресс-конференции журналисты неоднократно спрашивали Каммингса о его второй поездке во время карантина. Как выяснилось, он ездил в город Барнард-Касл, где находится известный средневековый замок.

Советник Джонсона объяснил это тем, что незадолго до запланированного возвращения в Лондон он хотел проверить, может ли он безопасно водить машину и не нарушено ли у него зрение. "Я не осматривал достопримечательности, и в замке не был", - сказал Каммингс.

Двойные стандарты?

Он признал, что не согласовывал свои поездки с премьер-министром, поскольку в тот момент Джонсон был также болен Covid-19, и он решил не отвлекать его столь незначительным для страны делом.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Каммингса обвиняют в нарушении стандартов, которые он же установил. "Почему вы выше закона?" - написано на этом плакате

Журналисты неоднократно упрекали Каммингса в нарушении правил, которые он сам же помогал установить. В ответ на вопрос о двойных стандартах для чиновников и для обычных людей Каммингс сказал: "Я не думаю, что я чем-то отличаюсь, что для меня есть одни законы, а для других людей - иные".

В воскресенье действия Каммингса поддержал и Борис Джонсон. Он сказал, что у Каммингса просто не было другого выбора в той ситуации.

Однако на пресс-конференции в понедельник многие репортеры говорили, что во время карантина все жители Великобритании шли на большие жертвы, а некоторые даже не могли присутствовать на похоронах своих близких родственников.

Доминик Каммингс - одна из самых противоречивых фигур в британской политике. Именно его считают автором стратегии, которая помогла сторонникам выхода Великобритании из Европейского союза выиграть референдум в 2016 году.

За последние недели сразу несколько британских чиновников и правительственных экспертов, уличенных в нарушении карантина, вынуждены были подать в отставку. Самым известным из них стал эпидемиолог Нил Фергюссон, которого в изоляции посещала любовница.

Анализ

Джонатан Блейк, политический корреспондент Би-би-си

Для большинства людей, не связанных с правительством, - и даже для некоторых его сотрудников - эта пресс-конференция стала первой настоящей возможностью послушать и посмотреть на Доминика Каммингса.

Он выглядел довольно непритязательно - сидел за раскладным столом, на нем была рубашка без галстука, говорил он спокойно и относительно тихо. Его поведение было вовсе не таким резким, как можно было бы ожидать: в последние дни Каммингс отгонял фотографов от своего дома и говорил журналистам: "Дело совсем не в том, что вы думаете, ребята".

Он упоминал, что еще в прошлом году писал об опасностях коронавирусов - вероятно, в качестве примера того, насколько успешно работает позволяющая предсказать события будущего теория "суперпрогнозирования", сторонником которой он является.

Он критиковал журналистов, обвиняя их в том, что они неточно рассказывали о его действиях.

Но под перекрестным допросом репортеров он заявил, что не сожалеет о своей поездке с женой и ребенком в Дарэм - и о том, что перед возвращением в Лондон он снова возил их в машине для проверки своих водительских способностей.

Помогли ли такие заявления укрепить его позиции в правительстве - или, наоборот, подорвали их - будет зависеть от того, как это воспримут конкретные люди.

Сохранит ли он свою работу? Как сказал сам Каммингс, "это зависит от премьер-министра".