Последствия урагана в Свердловской области: фото

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS

В Екатеринбурге в понедельник, 25 мая, прошел сильный ураган с дождем. Жертвами стихии стали два человека. Шквалистый ветер достигал 28 метров в секунду.

Из-за поваленных деревьев и обрыва проводов во многих частях Екатеринбурга остановился общественный транспорт. В области почти 16 тысяч жителей остались без электричества.

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption В Екатеринбурге деревья повалило на трамвайные пути

В столице Свердловской области жертвой урагана стал крановщик: на строительной площадке ветром повалило козловой кран. Рабочего успели госпитализировать, но он скончался от полученных травм. А в городе Арамиль под сорванной крышей здания погиб мужчина, который вышел переставить свою машину.

Ранены, по данным РИА Новости, два человека: мужчина в Екатеринбурге, который получил травму головы, и женщина в Полевском, на которую упали поваленные ветки.

Одним из самых популярных в соцсетях видео стала запись с мужчиной, которого отбросило в сторону, когда он прошел по слетевшему покрытию крыши. Мужчина остался в живых.

Жители Екатеринбурга активно публиковали в соцсетях фото и видео упавших во дворах деревьев.