Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Гитарист рассказал, что после инфаркта обнаружились другие проблемы со здоровьем

Гитарист группы Queen Брайан Мэй рассказал, что был близок к смерти после перенесенного инфаркта. 72-летний музыкант признался, что "был потрясен" узнать, что ему нужна операция. Вместе с тем, он уточнил, что его инфаркт не был обширным.

Мэй сообщил о своих проблемах со здоровьем в "Инстаграме".

"Я считал себя очень здоровым человеком. Но оказалось, что у меня были заблокированы три артерии, и был риск, что прекратится приток крови к моему сердцу", - рассказал Брайан Мэй.

В результате гитаристу были установлены три стента - трубочки, которые держат сосуды открытыми. Теперь, как говорит Мэй, его здоровье не вызывает опасений.

"Я вышел из больницы с очень крепким сердцем, так что теперь, мне кажется, на ближайшее время я в хорошей форме", - говорит гитарист Queen.

В мае британские средства массовой информации сообщали о здоровье Мэя совсем по другому поводу. Он разместил в своих социальных сетях сообщение о том, что порвал большую ягодичную мышцу, когда работал в своем саду.

Сильная боль

Травма доставляла ему постоянную боль, однако позже выяснилось, что ее причиной было другое повреждение.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В этом году группа Queen планировала тур с Адамом Ламбертом, но из-за коронавируса выступления пришлось отложить

"Я рассказывал, что порвал мышцу", - сообщил Мэй в видео на "Инстаграме", озаглавленное "Sheer Heart Attack" (англ. "настоящий инфаркт") - это отсылка к названию третьего студийного альбома группы Queen, выпущенного в 1974 году.

"Мне поставили именно такой диагноз, и мы думали, что это просто дурацкая травма, которую я получил, когда работал в саду. Я тогда даже не понял, что это выглядит забавно. Как-то не вспомнил, что людей веселит все, что связано с задней частью тела… но потом оказалось, что дело совсем не в этом", - сказал Мэй.

"Прошла неделя, а мне все еще было больно. Просто очень больно. Иногда просто места себе не мог найти. Даже было трудно поверить, что настолько сильно болит. И мне говорили: "что-то это не похоже на разрыв мышцы, так сильно это болеть не может". Так что в результате я сделал томографию еще раз".

"Но на этот раз мне сканировали поясничный отдел позвоночника, и, конечно же, обнаружилось, что у меня защемление седалищного нерва, довольно сильное защемление, потому-то я и чувствовал себя все время так, будто кто-то мне спину сверлит. Было просто нестерпимо больно".

"В конце-концов меня начали лечить по-настоящему. Потому что примерно 10 дней я прикладывал лед не к тому месту, - продолжает Мэй. - Это одна часть истории, и в этом смысле мне сейчас намного лучше. Но продолжение истории оказалось довольно странным - и довольно пугающим".

"Вы чемпионы"

"Я считал себя очень здоровым человеком. Все мне говорили: "у тебя отличное кровяное давление, прекрасный пульс". Я держу себя в форме, езжу на велосипеде, соблюдаю диету, жира у меня не очень много… Так или иначе, во время всей этой истории с болями в нижней части тела у меня случился небольшой инфаркт. Не то, чтобы мне это нанесло какой-то вред. Около 40 минут была боль в груди, чувство стеснения в груди, я потел, такое еще чувство было в руках…".

Когда Мэй понял, что у него инфаркт, он позвонил своему врачу, и тот отвез его в больницу, где установили настоящие причины его проблем со здоровьем. Гитаристу предложили либо установить стенты, либо провести операцию на открытом сердце. Мэй выбрал стентирование - и, по его словам, процедура прошла очень хорошо.

Мэй сказал, что его опыт должен стать уроком для людей в его возрасте. "Вам кажется, что у вас очень здоровое сердце, но на самом деле это может быть не так. На вашем месте я бы все как следует проверил, - сказал Мэй. - На самом деле я был очень близок к смерти, но я не умер. Я вышел из больницы - и если бы не нога, вообще чувствовал бы себя прекрасно".

Недавно группа Queen выпустила новую версию знаменитого хита We Are The Champions, чтобы помочь сбору средств для фонда Всемирной организации здравоохранения по борьбе с Covid-19.

Песню переименовали в You Are The Champions (то есть "Вы чемпионы") - чтобы отдать дань медикам; она была записана во время карантина.