Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американские самолеты были сделаны для мужчин, но сейчас ими все чаще управляют женщины.

Военно-воздушные силы США официально отменили ограничения по росту для поступающих на службу, сообщает Командование по обучению и подготовке летных кадров ВВС США (Air Education and Training Command). Это было сделано, прежде всего, чтобы привлечь женщин на службу.

До сих пор военными летчиками могли стать только люди, чей рост был не ниже 64 дюймов (162 сантиметра) и не выше 77 дюймов (195 см). Медицинские стандарты также требовали, чтобы рост курсанта сидя не был меньше 86 см и выше метра. Теперь будет снято нижнее ограничение по росту.

Эти требования были введены, чтобы летчики соответствовали стандартам кабин боевых и учебных самолетов, которые были разработаны исходя из размеров условно-среднего мужчины.

Однако теперь в ВВС все чаще идут служить женщины. И ограничения по росту стали формальным препятствием для многих из тех, кто хотел стать военной летчицей. Этим требованиям не соответствуют примерно 44% женщин в США в возрасте от 20 до 29 лет.

"Мы выявляем и устраняем те препятствия, которые мешают людям служить в ВВС. А это огромная победа, особенно для женщин и представителей меньшинств невысокого роста, которые до сих пор могли считать, что не годятся для службы вместе с нами", - говорит помощник заместителя начальника штаба по личному составу, персоналу и обеспечению Гвендолин де'Филиппи.

Теперь в ВВС будет введена более гибкая система, где каждому кандидату будет подбираться самолет, в котором он (или она) сможет комфортно разместиться. Для этого будут измерять не только рост, но и другие параметры, такие как длина руки.

Психологический барьер

На самом деле низкий кандидат в военные летчики и ранее мог добиться зачисления, но только в порядке исключения. Как ранее заявлял командующий 19-й воздушной армией США генерал-майор Крейг Уиллис, никаких проблем с зачислением низкорослых в ВВС ранее не было.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Летчицы служат в составе ВВС США уже довольно давно, но до сих пор они были вынуждены носить мужскую спецодежду

"Ограничения по росту - технические, а не медицинские, но в большинстве наших самолетов могут разместиться пилоты любого роста. Суть в том, что подавляющее большинство ребят ниже 162 сантиметров, подавших апелляцию на зачисление в исключительном порядке, получили добро", - сказал Уиллис.

Однако такая практика, как утверждают в ВВС, все равно сокращает число желающих служить, причем это особенно относится к женщинам, которые, как считают специалисты по кадровым вопросам ВВС, менее склонны настаивать на зачислении в порядке исключения.

"Сложно даже представить себе, сколько женщин в результате отказались подавать заявление только из-за сомнений в собственной годности или необходимости требования зачисления в виде исключения", - сказала полковник Кристиана Опреско, начальник отделения оперативной группы ВВС и авиационно-космический физиолог.

Отмена ограничений по росту - лишь одно из многих изменений в ВВС США, направленных на то, чтобы в летном составе появилось больше летчиц.

Год назад, в апреле 2019 года, американские ВВС рассказали, что разрабатывают оборудование и спецодежду для женщин, поскольку существующая была сделана с учетом только мужской физиологии.

Это касается противоперегрузочных костюмов, спасательных жилетов, летных комбинезонов и писсуаров.

Российские курсантки

В России также готовят летчиц для боевой авиации.

В 2019 году в третий раз в наборе Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков есть девушки. По информации агентства РИА Новости, в 2017 году в училище поступили 16 курсанток, в 2018 -15 и столько же в 2019-м.

Курсантки учатся на всех летных специальностях, включая пилотов военно-транспортной, штурмовой, истребительной и авиацию дальнего действия.

На веб-сайте училища размещен список критериев оценки кандидатов по физической подготовке, и там существует раздел для кандидаток, но никаких ограничений по росту, равно как и по другим физическим параметрам нет.