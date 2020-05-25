Коронавирус: нарушители карантина в США заполнили пляжи на День поминовения
Тысячи американцев устремились к морю и на озера в День поминовения 25 мая и предшествовавшие ему выходные, игнорируя все противоэпидемические правила.
Полиция штата Флорида в субботу разогнала несколько сотен людей на пляже Дейтона-Бич. На озере Озарк в Миссури бары заполнили люди, не соблюдавшие социального дистанцирования.
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Координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс была крайне встревожена, увидев подобные сцены.
"Мы говорим со всей ясностью и постоянно, что социальное дистанцирование абсолютно необходимо. Если вы находитесь вне помещения и не можете соблюдать дистанцию, вы обязаны носить маску", " - заявила она воскресной программе "This Week" на телеканале Эй-би-си.
"Безответственно и опасно подвергать себя такому риску лишь для того, чтобы повеселиться в длинные выходные, - заявила мэр Сент-Луиса Лида Крюсон. - Сейчас эта публика возвращается в Сент-Луис и другие округа Миссури и всего Среднего Запада, что потенциально означает больше случаев заражения, больше госпитализаций и, что особенно трагично, больше смертей. Это очень тревожно".
В округе Тампа, штат Флорида, толпы были столь велики, что парковки оказались переполнены и закрылись, сообщает Ассошиэйтед пресс.
В Калифорнии на пляжах и в парках тоже оказалось очень много людей. Правда, представители властей говорят, что большинство из них были в масках и соблюдали дистанцию.
День поминовения - государственный праздник и выходной день, отмечаемый в последний понедельник мая в память павших во всех войнах, которые вели Соединенные Штаты. Для американцев он ассоциируется с началом лета.
США пострадали от эпидемии Covid-19 сильнее всех в мире. Без малого 1,7 млн человек заболели и почти 100 тысяч умерли.
Все 50 штатов частично ослабили длившийся два месяца карантин. Степень ограничений между ними сильно разнится, так же как уровень заболеваемости и темпы восстановления экономики.
В наиболее затронутых эпидемией штатах, таких как Нью-Йорк, Нью-Джерси и Вашингтон [на крайнем северо-западе страны, не путать со столицей США] число новых случаев Covid-19 быстро падает, в то время как большинство штатов вышли на плато.