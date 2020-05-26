Гидроксихлорохин против Covid-19: ВОЗ приостановила испытания лекарства Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На сегодняшний день нет никаких убедительных доказательств того, что гидроксихлорохин или препараты сходного действия могут предотвратить заражение коронавирусом, хотя клинические испытания в этом направлении ведутся в ряде стран, в частности, в США, Великобритании, Испании и Китае.

Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве потенциального лекарства от Covid-19 из соображений безопасности. Недавнее исследование показало, что применение гидроксилорохина не только неэффективно, но может повысить вероятность смерти пациента.

Проанализировав данные 96 тысяч пациентов из 671 больницы по всему миру, ученые пришли к выводу, что хлорохин и его производное, гидроксилорохин, потенциально опасен тем, что может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Вероятность возникновения сердечной аритмии у принимавших антималярийный препарат была заметно повышена.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп сообщил, что принимает гидроксихлорохин в профилактических целях, чтобы не заразиться, несмотря на заявления Всемирной организации здравоохранения о том, что нет убедительных доказательств эффективности препарата при борьбе с коронавирусом.

В воскресенье Трамп сообщил, что пропил двухнедельный курс и больше препарат не принимает. "И кстати, я все еще здесь", - сказал Трамп в интервью Sinclair Broadcasting network. Применение препаратов для лечения коронавируса хвалил и президент Бразилии Жаир Болсонару.

Всемирная организация здравоохранения и раньше предостерегала от использования препарата кроме как в клинических испытаниях, а сейчас и вовсе временно их приостановила до тех пор, пока отвечающая за безопасность препаратов исполнительная группа не изучит все доступные на данный момент материалы.

При этом, добавляют в ВОЗ, хлорохин и гидроксихлорохин по-прежнему безопасны для лечения малярии и некоторых аутоиммунных заболеваний.

С начала пандемии коронавируса в прошлом году умерли почти 345 тысяч человек, заразились почти 5,5 миллионов человек. Ученые по всему миру пытаются найти метод лечения Covid-19 или разработать вакцину, которая позволила бы смягчить карантинные меры, включая социальное дистанцирование.

В ВОЗ предупреждают, что пандемия не отступила, и что странам по-прежнему стоит остерегаться роста заболеваемости. "Всем стоит быть начеку. Вирус вернется при первой возможности", - сказала эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Побочные действия

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Хлорохин и его производные обычно назначают для лечения малярии

Гидроксихлорохин - более поздний и менее токсичный вариант препарата хлорохина и имеет более выраженное противовирусное и противовоспалительное действие.

Хлорохин обычно назначают для лечения малярии, некоторых протозойных инфекций, ревматоидного артрита и красной волчанки.

Оба эти препарата обладают кардиотоксичностью и могут вызывать аритмию и тахикардию, особенно у пациентов с имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями - о чем ранее предупреждало американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) в связи с использованием этих двух препаратов для лечения Covid-19 в амбулаторных условиях или же во время клинических испытаний.

В опубликованном на прошлой неделе в журнале Lancet исследовании говорилось, что применение препарата отдельно или в сочетании с антибиотиками может повысить риск смертности от коронавируса.

Ученые проанализировали данные и методы лечения 96 тысяч пациентов с коронавирусом из 671 больницы по всему миру и сравнили данные пациентов в трех группах. В первой группе были собраны данные больных, которых лечили одним из препаратов против малярии, во второй - данные пациентов, которым давали антималярийный препарат в сочетании с антибиотиком. Третья группа - контрольная - состояла из пациентов, которым лекарства не давали. Вывод, к которому пришли медики, - у пациентов, принимавших препараты, риск умереть был выше.

Смертность в контрольной группе составила 9,3%, смертность в группах, принимавших лекарства, - от 16 до 23,8% (в группе, принимавшей гидроксихлорохин, - 18%, в группе, принимавшей хлорохин -16,4%, в группе, принимавшей и препараты, и антибиотики - 22,2% и 23,8%). Вероятность возникновения сердечной аритмии у принимавших антималярийный препарат была заметно повышена.

Эксперты и раньше предостерегали от самоназначения и бесконтрольного применения антималярийных препаратов, но последнее исследование предлагает самый масштабный на сегодняшний день обзор их побочных действий.