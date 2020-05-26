Охота на Джабри. Как ключевой разведчик оказался в немилости у саудовских властей

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Наследный принц Мохаммед бин Салман считается фактическим правителем Саудовской Аравии. Его отец стар и немощен

Высокопоставленный сотрудник секретных служб Саудовской Аравии, который многие годы обеспечивал связи властей королевства с британской МИ-6 и другими западными разведками, стал объектом преследования вместе со своими родными, утверждают бывшие западные агенты.

Доктор Саад Джабри, в свое время помогавший раскрыть заговор "Аль-Каиды" против Запада, бежал из страны три года назад. Так ему удалось избежать серьезных последствий чистки силовых структур, которую провел жесткой рукой наследный принц Мохаммед бин Салман.

Однако его дети в Саудовской Аравии стали заложниками режима, сообщил старший сын Джабри Халид.

"Омар и Сара были похищены из дома на рассвете 16 марта. Около 50 агентов спецслужб приехали на 20 автомобилях и ворвались в дом, когда они еще спали", - рассказал Халид.

В семейном особняке в Эр-Рияде был проведен обыск, карты памяти из камер видеонаблюдения были удалены, а 21-летний Омар и 20-летняя Сара Джабри заключены в тюрьму и полностью изолированы, без права переписки и свиданий.

Им не предъявлено никаких обвинений, семье не объяснили причину ареста, рассказал мне Халид Джабри. Он звонил по телефону из Канады, где вместе с отцом живет с 2017 года: "Мы даже не знаем, живы мои брат и сестра или нет".

Старший сын Джабри считает, что Омара и Сару держат как козыри в игре против их отца, пытаясь выманить его таким образом в Саудовскую Аравию. Беглый офицер уверен, что на родине его ждут немедленный арест и длительное заключение.

"Они могут выдумать любую ложь о нем, но он невиновен", - говорит мне старший сын Джабри.

Официальные органы Саудовской Аравии не ответили ни на просьбу Би-би-си о комментарии, ни на обвинения родственников Саада Джабри и его сотрудников.

Правообладатель иллюстрации Al-Jabri family Image caption Халид Джабри (на фото слева) считает,что его младший брат Омар (справа) стал разменной монетой саудовского режима

Кто такой Саад Джабри?

Много лет Джабри был правой рукой и советником Мохаммеда бин Найефа - принца, "победившего "Аль-Каиду" в Саудовской Аравии в начале 2000-х. Джабри также был ключевым звеном в контактах между саудовской разведкой и "большой пятеркой" разведслужб - США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

По мнению источника из западных разведслужб, в 2010 году благодаря Сааду Джабри удалось спасти жизнь сотням людей. Агенты террористической сети "Аль-Каида" (организация запрещена в России) смогли пронести мощную бомбу на борт грузового самолета, направлявшегося из Йемена в Чикаго. Взрывчатка была спрятана в чернильных картриджах для принтеров.

У саудовцев был собственный информатор в "Аль-Каиде", который не просто передал МИ-6 сведения о взрывчатке, но даже указал серийные номера картриджей, в которых надо было ее искать.

Британское контртеррористическое подразделение обнаружило и обезвредило бомбу, когда самолет сделал промежуточную остановку в английском аэропорту Ист-Мидландс. "Если бы, как планировалось, самолет взорвался в небе над Чикаго, погибли бы сотни человек", - считает мой собеседник.

"Доктор Джабри преобразил саудовскую контртеррористическую политику", - говорит другой источник, офицер западной разведки в отставке.

"Из грубой машины насилия, которая умела только выбивать признания пытками, саудовская контрразведка стала современной высокотехнологичной системой, где умеют проводить генетическую экспертизу и владеют методами компьютерной разведки, - рассказывает он. - Джабри был самым умным из всех саудовских сотрудников, с которыми мы имели дело. Все остальные были безнадежны".

Правообладатель иллюстрации Bandar al-Galoud Image caption Саад Джабри был самым умным из всех саудовских разведчиков, считают западные агенты

Тихий человек в очках со степенью доктора наук Эдинбургского университета в сфере искусственного интеллекта поднялся до больших высот в саудовском правительстве: он имел ранг министра и звание генерал-майора внутренних дел.

Но в 2015 году всё изменилось.

Король Абдалла умер, и на трон взошел его единокровный брат Салман. Своего молодого и неопытного в государственных делах сына Мохаммеда бин Салмана (часто называемого просто МБС) новый монарх сразу назначил министром обороны.

МБС отдал приказ о вторжении в Йемен. Джабри, как и многие в правительстве, был против участия Эр-Рияда в гражданской войне в соседней стране: завязнув там, саудовцы не смогут выйти из конфликта, предупреждали генералы.

И действительно, сейчас, пять лет спустя, Саудовская Аравия по-прежнему тратит миллионы на военные действия в Йемене без какой-либо перспективы их окончания.

В 2017 году МБС совершил бескровный дворцовый переворот с благословения своего отца: он отодвинул наследника трона принца Мохаммеда бин Найефа и узурпировал власть, провозгласив кронпринцем себя.

Правообладатель иллюстрации Al-Jabri family Image caption Сара Джабри также отрезана от внешнего мира и содержится где-то в тюрьме в Эр-Рияде

Свергнутый принц по сей день находится под арестом, его банковские счета и собственность заморожены, а преданные ему люди смещены со всех постов.

Саад Джабири бежал в Канаду. Но видимо, Мохаммед бин Салман всё равно считает его угрозой своей власти.

"Он не может позволить Джабри оставаться на свободе и притягивать к себе недовольных", - полагает один из бывших западных агентов.

Семья Джабри пыталась организовать переговоры с саудовскими властями на нейтральной территории, но безуспешно. Теперь они решили рассказать всё прессе.

"Есть признаки того, что на Саада Джабри готовится покушение, и [канадские] власти воспринимают это как серьезную угрозу", - говорит сын Саада Халид.

"Нас вынудили пойти на это, - добавляет он. - Мы патриоты, мы любим свою страну и не хотим неприятностей для Саудовской Аравии. Но похищение Омара и Сары - это государственный бандитизм средь бела дня".