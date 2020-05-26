ЕСПЧ признал помилование Сафарова нарушением Европейской конвенции

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лейтенант Рамиль Сафаров во время оглашения приговора в Венгрии, апрель 2006 года

Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал действия Азербайджана в деле об убийстве азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым армянского военнослужащего Гургена Маргаряна нарушающими две статьи Европейский конвенции о защите прав человека.

Азербайджан признан нарушившим 2-ю и 14-ю статьи Европейской конвенции - о праве на жизнь и запрете дискриминации. Суд также подчеркнул "одобрение и поддержку" со стороны Азербайджана преступления Сафарова.

Одновременно ЕСПЧ отказался считать Азербайджан ответственным за преступление Сафарова. Нарушение относится именно к помилованию Сафарова после экстрадиции в Баку - это "неоправданное неисполнение" наказания за убийство.

Само преступление - убийство топором спящего человека - суд охарактеризовал как совершенное на почве ненависти по этническому признаку.

Азербайджан обязан компенсировать судебные расходы для истцов - родственников Маргаряна и его сослуживца Айка Мукачяна - на сумму в 15 тыс. фунтов. Истцы не требовали никакой финансовой компенсации для себя.

Вторым ответчиком в деле была Венгрия, власти которой экстрадировали Сафарова в Баку, но ЕСПЧ не нашел нарушений в действиях официального Будапешта.

Убийство топором и помилование

Офицеры из Армении и Азербайджана Гурген Маргарян и Рамиль Сафаров проходили военное обучение в Венгрии в 2004 году в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира".

Сафаров ночью убил топором спящего Маргаряна, за что венгерский суд приговорил его к пожизненному заключению.

Сафаров объяснял свои действия армяно-азербайджанским конфликтом и личным конфликтом с Маргаряном.

Он провел в тюрьме восемь лет, однако в 2012 году, вскоре после визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Баку, Сафаров был выдан Азербайджану.

По прибытии в Азербайджан офицер был немедленно помилован президентом Ильхамом Алиевым, получил квартиру от государства, повышение по службе и зарплату за годы, которые находился в тюрьме.

Убийство и последовавшие за ним события имели большой резонанс в трех странах. Армения в знак протеста прервала дипломатические отношения с Венгрией.

В Азербайджане общество разделилось - политики во власти и оппозиции поддержали Сафарова и встретили его как героя, на сайте президента Азербайджана было выложено множество писем с оправданием убийцы и с благодарностью президенту за его освобождение.

В то же время многие местные публицисты осуждали как действия Сафарова, так и тех, кто его поддерживал.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS/Stanislav Krasilnikov Image caption Активисты из Союза армян России протестуют против решения венгерских властей экстрадировать Сафарова. Сентябрь 2012 года

В Венгрии проходили акции протеста, а политики требовали от властей объяснений.

Тогда же, в 2012 году, в интервью Би-би-си представитель министерства юстиции Венгрии Орсолья Хорват сообщила, что венгерские власти при принятии решения о выдаче Сафарова азербайджанским властям исходили из того, что он будет находиться в тюрьме до истечения срока своего заключения.

А замминистра иностранных дел Венгрии заявил послу Азербайджана, что Будапешт "считает неприемлемым и осуждает помилование Рамиля Сафарова".