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Джоан Роулинг удивила своих поклонников, объявив о публикации новой сказки для детей, которая будет бесплатно печататься по частям на ее сайте каждый день. "Икабог" (The Ickabog) - первая сказочная история писательницы, которая не связана с миром Гарри Поттера. На самом деле книга была написана для ее собственных детей более 10 лет назад, и вот теперь писательница решила опубликовать ее.

Книга предназначена для "детей на карантине и тех детей, кому пришлось вернуться в школу в эти странные и неспокойные времена", - признается автор.

Раньше Роулинг упоминала об этой книге как о безымянной "политической сказке".

"Икабог" будет печататься по главам до 10 июля на одноименном сайте.

В первых двух главах, которые были опубликованы во вторник, читатели познакомились с королем Фредом Бесстрашным, правителем Корнукопии (по-английски слово cornucopia означает "рог изобилия") и пятилетним Бертом Бимишем. Они также впервые услышали легенду о страшном монстре по имени Икабог, о котором говорят, что "он ест маленьких детей и овец".

По словам Роулинг, она поначалу хотела опубликовать эту сказку сразу после выхода в свет седьмого и последнего романа о Гарри Поттере в 2007 году. Но потом писательница передумала, решила немного отдохнуть от трудов, а рукопись отправила на чердак.

"Со временем я стала считать, что эта сказка принадлежит двум моим младшим детям, потому что когда они были маленькими, именно эту книжку я читала им по вечерам, и у меня сохранились об этом самые счастливые семейные воспоминания", - написала она на своем вебсайте.

"Невероятное чувство"

Несколько недель назад Роулинг сообщила своим детям, что подумывает о том, чтобы достать рукопись с чердака. "Мои подростки отнеслись к этому с большим энтузиазмом, сверху была спущена очень пыльная коробка, и в последние недели мы все погрузились в выдуманный мир, в который, как я думала, уже нет возврата", - говорит Роулинг.

Фотографию этой коробки писательница разместила в своем "Твиттере".

"Когда я работала над завершением книги, я снова начала вслух читать главы из нее моим детям. И это стало самым невероятным ощущением во всей моей писательской жизни, когда первые два читателя Икабога стали рассказывать, что они запомнили из своего детства, и стали требовать, чтобы я непременно восстановила детали, которые им особенно понравились (и я подчинилась)".

Книга была написана с расчетом, чтобы ее читали вслух, но дети в возрасте от 7 до 9 вполне могут читать ее самостоятельно, отмечает писательница.

В ноябре книга выйдет отдельным изданием на английском языке, а весь авторский гонорар пойдет на "нужды тех, кто особенно пострадал от пандемии коронавируса".

Конкурс иллюстраторов

Роулинг попросила также юных читателей прислать свои иллюстрации к книге, пообещав, что лучшие из них будут напечатаны в бумажном издании.

Правообладатель иллюстрации JK Rowling

"Я хочу, чтобы ваше воображение ничто не сдерживало, - написала она. - Креативность, изобретательность и усилие, - вот самые важные вещи, а техника и навыки нас интересуют в меньшей степени".

Как объясняет сама Роулинг, ее сказка - о правде и злоупотреблении властью.

"Предваряю очевидный вопрос: идея написать эту книгу пришла ко мне больше десяти лет назад, так что не ищите в ней реакцию на то, что происходит в мире прямо сейчас. Это извечная история, которая может произойти в любое время и в любой стране".

Сказочная жизнь?

Еще в 2007 году писательница в интервью журналу Time рассказывала, что работает над "политической сказкой". Позже она призналась, что писала текст на своем платье, которое надевала по случаю по случаю 50-летия и, одновременно, Хэллоуина в 2015 году, когда она изображала потерянную рукопись.

Теперь она подтвердила, что речь шла о "Икабоге".

Уже в первой главе явственно звучит тема неравенства. Корнукопия, как узнают читатели, по большей части "волшебно богатая страна" со счастливыми людьми и изобилием хорошей еды.

Однако на северной оконечности королевства обитают Marshlanders - жители пустошей, которые довольствуются весьма скудными ресурсами. У них "грубые голоса, и другие жители Корнукопии любят их передразнивать", и еще они - предмет насмешек из-за их "грубых манер и неотесанности".