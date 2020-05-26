Коронавирус в России: СПЧ просит отменить все штрафы за нарушение карантина

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Власти призывают отказаться от зарубежных поездок, научный центр "Вектор" объявил дату начала клинических испытаний своей вакцины, а СПЧ предложил отменить все штрафы, выписанные на основе данных "Социального мониторинга". Эти и другие новости о ситуации с коронавирусом в России - в обзоре Би-би-си.

Власти советуют не ездить за границу

Вслед за премьер-министром Михаилом Мишустиным, который накануне заявил, что россиянам не следует пока думать об отпуске за рубежом, с аналогичной позицией выступили и другие официальные лица.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что для россиян продолжает действовать рекомендация воздерживаться от туристических поездок за границу. Тем, кто все-таки уедет за рубеж, по возвращению придется соблюдать двухнедельный карантин за свой счет, предупредил он.

"Мы помним, что первая волна пришла в Россию извне. Ее удалось остановить, в том числе и за счет жестких мер, ограничений на въезд в страну. Правительство создало национальный защитный барьер, и его необходимо сохранить", - сказал Чернышенко на совещании о перспективах восстановления туристической отрасли.

Приоритетом властей он назвал безопасный запуск внутреннего туризма в России в первой половине лета.

С призывом отказаться от любых зарубежных поездок, которые не связаны с крайней необходимостью, выступил и МИД России. "Исходя из развития эпидемической обстановки, международные поездки действительно представляют пока повышенные риски", - заявили в ведомстве.

СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение изоляции

Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил за отмену всех штрафов, выписанных москвичам за нарушение режима самоизоляции на основании данных приложения "Социальный мониторинг". Как отметил Фадеев, приложение дает недопустимое количество сбоев.

"Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам. Вплоть до отмены всех штрафов. Всех, а не только тех, по которым есть нарекания", - сказал он "Коммерсанту".

Речь идет о людях, которые заболели коронавирусом или ОРВИ или по другим причинам должны находиться на карантине, а не о тех москвичах, кого власти обязали самоизолироваться дома и как можно реже выходить.

Система мониторинга с помощью приложения была запущена в Москве 3 апреля. 20 мая руководитель главного контрольного управления Евгений Данчиков сообщил, что с тех пор было выписано 54 тыс. штрафов на сумму более 216 млн руб.

По словам Данчикова, штрафы выписали 30% пользователей приложения, часть получала их по два-три раза. Москвичи, установившие приложение, неоднократно жаловались на ошибки в назначении штрафов. Всего в приложении зарегистрировано более 60 тысяч пользователей.

"Вектор" готов к клиническим испытаниям вакцины

Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня, сообщил ТАСС гендиректор центра Ринат Максютов.

"В соответствии с утвержденной программой клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения минздрава России", - сказал он.

Максютов отметил, что специалисты центра испытали на чувствительных животных 25 вариантов вакцин, а для дальнейших исследований выбрали три перспективных препарата "как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства".

Накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи минздрава Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью.

Ранее стало известно, что сотрудники НИЦ опробовали разрабатываемую ими вакцину от коронавируса на себе. В центре назвали испытания успешными, а крупные фармкомпании обвинили их во "включении в безумную гонку, желая угодить верховной власти".

Рособрнадзор назвал даты ЕГЭ по русскому и математике

Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку планируется провести 6 и 7 июля, а по математике - 10 июля, сообщил Рособрнадзор.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ, а основные экзамены начнутся 3 июля.

21 мая Путин объявил, что ЕГЭ в России начнутся 29 июня. При этом ранее Рособрнадзор заявлял, что проводить экзамены в июле нецелесообразно, так как могут сохраняться последствия коронавируса. А глава минздрава Михаил Мурашко в начале мая говорил, что ЕГЭ будет безопасно провести только в августе-сентябре.

В электричках предложили запретить музыкальные номера

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по обеспечению безопасности пассажиров в поездах дальнего следования и электричках. В них, в частности, содержится запрет на несанкционированную розничную торговлю и игру на музыкальных инструментах.

Эти запреты Роспотребнадзор предлагает сохранять вплоть до полного снятия ограничений. Предусмотрено ли какое-то наказание за их нарушение, в рекомендациях не уточняется.