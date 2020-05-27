Коронавирус в России: на Урале наказали отрицавшего Covid-19 священника

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Граффити в поддержку медработников напротив 40-й больницы Екатеринбурга

Екатеринбургская епархия запретила в служении священника за призыв нарушать режим самоизоляции и идти в храмы. Уровень безработицы в России в период пандемии вырос до максимального значения за четыре года. СМИ гадают, когда же состоится голосование по поправкам в Конституцию. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Более 8 тысяч новых случаев

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 8 338 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (на 557 меньше, чем днем ранее), 2 140 из них - в Москве. Всего, по официальным данным, с начала пандемии в стране заболели 370 680 человек.

За сутки скончался 161 пациент с подтвержденным диагнозом - на 7 человек меньше, чем днем ранее, когда в России был зафиксирован наибольший суточный прирост умерших за все время пандемии. Общее число жертв коронавируса, по официальным данным, достигло 3 968.

Число выздоровевших за сутки составило 11 079 человек. Всего, по данным штаба, полностью поправились 142 208 человек.

На Урале запретили в служении священника, отрицавшего существование Сovid-19

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении схиигумена Сергия (Романова), который проклинал тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и отрицал существование коронавируса.

"В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова), нарушившим указ правящего архиерея N32 от 27 апреля 2020 года, упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста", - сообщила пресс-служба епархии.

В обращении к схиигумену митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на сайте епархии, говорится, что он не может принимать исповедь, покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения, совершать монашеские постриги, возлагать на себя наперсный крест и причащаться.

"Я неоднократно имел с вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз и в присутствии других людей относительно содержания ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву", - также говорится в обращении.

До этого епархия лишила схиигумена Сергия права вести проповеди и высказываться на публике.

Ранее в сети появилась видеозапись выступления Сергия (Романова), где он назвал пандемию коронавируса мифом и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны". Кроме того, Сергий заявил, что проклинает тех, кто закрывает храмы во время пандемии.

Правительство разбирается со смертностью

Росстату совместно с минздравом и налоговой службой поручено представить в правительство предложения по синхронизации собираемых данных по смертности населения, в том числе от коронавируса.

Поручения даны по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Текст документа опубликован на сайте правительства.

В апреле этого года подскочили показатели смертности в Москве и других городах. Российские власти выступили с жесткой критикой в адрес западных СМИ, которые связали этот скачок с пандемией.

В правительстве заявляли, что в России не манипулируют со статистикой смертности и заболеваний. Вице-премьер Татьяна Голикова даже говорила, что больницам не выгодно скрывать данные о больных коронавирусом, поскольку от этого зависит их финансирование.

Когда же голосовать за Конституцию

СМИ продолжают выдвигать версии, когда состоится голосование по путинским поправкам в Конституцию, отложенное из-за вспышки коронавируса.

Накануне президент Владимир Путин приказал провести парад Победы, также отложенный из-за пандемии, 24 июня. По одной из версий, голосование по Конституцию могло бы пройти в этот же день.

Накануне Интерфакс со ссылкой на свой источник сообщил, что дата голосования сдвигается. "В настоящее время обсуждается две наиболее вероятные даты плебисцита - 1 и 8 июля", - сказал собеседник агентства.

"Ранее рассматривался вариант проведения голосования 24 июня, однако его организация в один день с парадом Победы маловероятна", - пояснил он.

К этой же версии склоняется "Коммерсант" в своей публикации в среду. Голосование по конституционным поправкам, вероятно, пройдет между 24 июня и 26 июля (на эту дату намечена акция "Бессмертный полк"). Хотя проведение голосования 24 июня все еще возможно, оговаривается издание.

То, что Путин не объявил дату голосования, связано с тем, что эпидемическая ситуация в регионах не стабилизировалась, пишут "Ведомости". Вероятные даты проведения голосования - 1 или 8 июля, указывает издание.

Источники Би-би-си, близкие к Кремлю, ранее говорили, что окончательное решение о дате голосования пока не принято, но в администрации президента рассматривают в качестве основного варианта даты в коридоре между 24 июня и 9 июля.

Сколько в России стало безработных

Уровень безработицы в России в период пандемии вырос до 5,8% - это максимальное значение за четыре года, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Число безработных в апреле возросло до 4,3 млн человек - за месяц более чем на 800 тысяч человек, следует из оценки Росстата с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы с соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ).

Весь апрель был объявлен Путиным нерабочими днями.

Вице-премьер Голикова 20 мая говорила, что безработица в России достигла показателя 1,65 млн человек. Речь идет о числе официально зарегистрированных безработных, а не об оценке по методике МОТ.

Билеты в Третьяковку - только онлайн

Третьяковская галерея после завершения пандемии намерена отказаться от продажи билетов в кассе и расчета наличными в магазине и кафе при музее. Об этом ТАСС рассказала заместитель генерального директора Третьяковской галереи по развитию Татьяна Мрдуляш.

"Мы переведем продажу билетов исключительно в онлайн. В музее будет работать одна дежурная касса для каких-то форс-мажорных обстоятельств. Но тем не менее для покупки билетов в музей нужно будет воспользоваться онлайн-продажей", - сказала она.

Мрдуляш также сообщила, что билеты будут продаваться по сеансам, чтобы регулировать число посетителей в музее. Кроме того, посетителей будут просить приходить в средствах индивидуальной защиты - в масках и перчатках.

Федеральные учреждения культуры в России закрыты для посетителей с середины марта. На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова заявила, что музеи смогут открыться не раньше середины июля при условии постепенного снятия ограничений с 1 июня и только для индивидуальных посетителей.

Коронавирус впервые подтвержден у кошки

В России подтвержден первый случай заражения домашней кошки коронавирусом, ее поместили на карантин по месту жительства хозяина, сообщили в Россельхознадзоре.

Как рассказал замглавы ведомства Николай Власов, владелец пятилетней кошки обратился во Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов 18 мая. У кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости и исследовали их методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

"В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден Covid-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина", - сказал Власов. Проявлялись ли у кошки какие-либо симптомы коронавирусной инфекции, чиновник не уточнил.

В Россельхознадзоре подчеркивают, что пока, согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, коронавирус от домашних животных-компаньонов к человеку не передается, поэтому никаких мер в отношении животных принимать не нужно.

"Сейчас нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие", - сказал Власов.

Более того, нет полных научных данных о том, "может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих или кошки для него - это эпидемиологический тупик", добавил замглавы Россельхознадзора.