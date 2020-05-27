Прирост новых случаев коронавируса в России снизился до 8,3 тысячи

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России продолжает держаться ниже отметки 9 тысяч. Умер еще 161 пациент с Covid-19. И число новых случаев, и число смертей меньше, чем накануне.

8 338 случаев

В России зафиксировано 8 338 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве - 2 140, сообщает оперативный штаб. В Москве это самый низкий показатель суточного роста с 23 апреля.

За весь период в стране было выявлено 370 680 заболевших Covid-19. По этому показателю Россия по-прежнему занимает третье место, на первом месте США, на втором - Бразилия.

За последние сутки в России зафиксирован 161 летальный случай. За весь период пандемии в стране от коронавируса умерли 3 968 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин заявляли, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности.

В Москве за сутки умерли 73 человека, зараженные коронавирусом, число жертв Covid-19 в городе увеличилось до 2 183. Выздоровели еще 5 839 пациентов. Накануне в Москве было зафиксировано рекордное число вылечившихся от коронавируса - 8 033.

Накануне в России было зафиксировано рекордное число умерших за сутки и рекордное число выздоровевших. Умерли 174 человек, выписались за сутки из больниц - 12 331.

За последние сутки в России выздоровело меньше - 11 079 человек. Однако второй день подряд число вылечившихся больше числа выявленных случаев Covid-19.

Ниже 9 тысяч

Цифры по новым выявленным случаям Covid-19 в последние дни держатся примерно на одном уровне.

Во вторник оперативный штаб докладывал о 8 915 новых случаях заражения, днем ранее было 8 946. С середины мая суточный прирост лишь четыре раза превышал отметку в 9 тысяч.

Темп прироста в среду уменьшился до +2,3% (накануне было 2,5%), в России сохраняется положительная динамика, констатирует Интерфакс.

Коэффициент распространения инфекции в России вновь перешел порог ниже 1,0 и в среду составил 0,97. В Москве этот показатель снизился до 0,85. От этого коэффициента зависит, когда региональные власти смогут поэтапно смягчать режим ограничений.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже более 9,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, за последние сутки - около 255 тысяч тестов.