В Москве задержали участников пикетов в поддержку "Омбудсмена полиции"

Правообладатель иллюстрации Avtozak Live

В Москве задержали нескольких участников пикетов в поддержку Владимира Воронцова - создателя паблика "Омбудсмен полиции", арестованного по подозрению в вымогательстве, которое сам он называет местью за защиту трудовых прав полицейских. Среди задержанных - журналист Илья Азар.

Пикеты проводились у входа в московский главк МВД по адресу Петровка, 38. Помимо Азара в отделение доставлены координатор "Открытой России" Татьяна Усманова, администратор телеграм-канала "Автозак Live" Максим Кондратьев и активист Виктор Немытов (его задержали первым).

По словам самого Азара, в его отношении составили протокол по части 8 статьи 20.2 кодекса об административных правонарушениях (повторное нарушение правил проведения пикетов). Ему грозит арест на срок до 30 суток или штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Сам Азар свое задержание считает незаконным.

Владимир Воронцов, основавший паблик "Омбудсмен полиции", был задержан в начале мая. У него дома прошел обыск, а его самого доставили на допрос. Воронцову вменяют "вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера".

В МВД сообщили, что потерпевший по делу служил в московской полиции. Как утверждает ведомство, в 2017 году подозреваемый потребовал у него 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ.

Сам Воронцов вину не признает. Как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, задержанный считает это дело "местью за его общественную деятельность в отстаивании трудовых прав рядовых сотрудников полиции". Сам адвокат тоже считает, что "дело основано на оговоре".

Проект "Омбудсмен полиции", который создал Воронцов, посвящен защите прав полицейских. Он рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов, в ключе, отличном от официального.

В апреле у Воронцова, а также у родителей его жены, уже проходили обыски. Тогда следственные действия проводились в рамках уголовного дела о распространении фейков об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан (статья 207.1 УК РФ). Воронцова тогда допросили в качестве свидетеля по этому делу.

В Следственном комитете России тогда пояснили, что Воронцов под видом анонимного автора разместил во "ВКонтакте" заведомо ложную информацию о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать зарядку по утрам.