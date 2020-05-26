Пентагон обвинил Москву в переброске истребителей в Ливию. В России это назвали "страшилкой"

Правообладатель иллюстрации Africom Image caption Africom утверждает, что в Ливию переброшены истребители МиГ-29

Африканское командование вооруженных сил США (Africom) обвинило Россию в отправке военных самолетов в Ливию. Соответствующий пресс-релиз опубликован в "Твиттере" командования.

В нем утверждается, что военную авиацию отправили в Ливию из России через Сирию, где она якобы была перекрашена, чтобы скрыть российское происхождение.

По мнению американских военных, самолеты были переброшены в Ливию, чтобы оказывать поддержку с воздуха российским наемникам из так называемой "ЧВК Вагнера", которые, по данным американской стороны, воюют в Ливии на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством генерала Халифы Хафтара против международно признанного правительства в Триполи. Россия участие в конфликте последовательно отрицает.

"Долгое время Россия отрицала свое участие в ливийском конфликте. Теперь же в этом нет никаких сомнений. Мы увидели, как Россия отправила в Ливию истребители четвертого поколения, зафиксировали каждый шаг. Ни ЛНА, ни частные военные компании не могут управлять и поддерживать состояние этих истребителей без государственной поддержки, которую они получают от России", - приводятся в пресс-релизе слова командующего Africom Стивена Таунсенда.

Africom также опубликовало фотографии, на которых якобы изображены истребители, о которых говорится в пресс-релизе.

Реакция России

На заявление американских военных отреагировали в Госдуме. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с Интерфаксом сказал, что эта информация не соответствует действительности.

"Очередная страшилка по-американски. Это фейк и дезинформация в духе прежних американских администраций", - сказал он. "Позиция России хорошо известна: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии, призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров", - добавил депутат.

Министерство обороны России публикацию Africom пока официально не комментировало.

"ЧВК Вагнера" в Ливии

Российская сторона на протяжении долгого времени отрицает свое участие в ливийском конфликте, а также открещивается от наемников из "ЧВК Вагнера".

При это в начале мая стало известно, что наличие в Ливии российских наемников из "ЧВК Вагнера" признали в ООН.

В редакции сразу нескольких международных СМИ попал 57-страничный доклад сотрудников мониторинговой миссии комитета ООН по санкциям в отношении Ливии, в котором говорилось, что на стороне Хафтара в этой стране воюют до 1200 российских наемников.

СМИ неоднократно писали о том, что "ЧВК Вагнера" присутствует в Ливии. Бойцы ЧВК рассказывали Русской службе Би-би-си об операциях в стране еще в 2018 году. Однако раньше ООН об этом официально не докладывала.

В понедельник ливийское правительство народного согласия, официально признанное ООН в качестве руководства страны, заявило, что Ливию покинули более полутора тысяч российских наемников. При этом в ПНС не сообщили, куда они могли направиться.