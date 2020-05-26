Снова "я не могу дышать". В США расследуют смерть афроамериканца, задержанного полицией

Правообладатель иллюстрации Darnella Frazier Image caption Видео инцидента в Миннеаполисе было размещено в соцсетях

ФБР займется расследованием смерти афроамериканца в штате Миннесота, после того, как в соцсетях появилась видеозапись происшествия, где полицейский при задержании применяет удушающий прием, наступая коленом на шею потерпевшего.

При этом слышно, как задержанный, которому около 40 лет, хрипит и многократно говорит белому сотруднику полиции "я не могу дышать!". В департаменте полиции Миннесоты заявили, что офицеры выехали по вызову на место предполагаемого преступления.

Этот инцидент напомнил случай с афроамериканцем Эриком Гарнером, который также погиб при аресте в 2014 году. К Гарнеру применили удушающий захват, и он тоже многократно повторял, что не может дышать.

Фраза "я не могу дышать" стала лозунгом активистов, которые протестуют против полицейского насилия по отношению к небелому населению США.

Полиция Миннесоты подтвердила, что мужчина на видео, которое было снято в понедельник, погиб в результате "несчастного медицинского случая" при "взаимодействии с полицией".

Во вторник на пресс-конференции мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал происшествие "полным и совершеннейшим безобразием". "То, что я увидел, мне кажется правдоподобным, и это было неправильно по всем статьям, - заявил Фрей. - Быть чернокожим в Америке не должно означать смертного приговора".

"Не убивайте меня"

Это уже не первый за последнее время случай проявления жестокости по отношению к афроамериканцам со стороны полицейских. Недавно всеобщее внимание привлек инцидент в Мэриленде, когда офицер застрелил человека прямо в патрульной машине.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Смерть чернокожего в Миннеаполисе уже привела к акциям протеста

Как говорится в заявлении полиции Миннеаполиса, последний инцидент начался в понедельник вечером, когда сотрудники полиции заметили мужчину в автомобиле. Ранее они получили информацию о том, что некий неизвестный мужчина "сидит на крыше синей машины и, вероятно, находится под воздействием наркотиков или алкоголя".

После того, как от него потребовали отойти от машины, мужчина, по словам полиции, оказал сопротивление. "Офицеры смогли надеть на него наручники и отметили, что он испытывает какие-то медицинские затруднения", - говорится в официальном отчете.

В 10-минутом видео, снятом сторонним наблюдателем, мужчина, которого удерживает на земле полицейский, в какой-то момент просит: "Не убивайте меня".

Свидетели призывают офицера снять колено с шеи мужчины, указывая на то, что он не двигается. Один из них говорит "у него кровь идет из носа", а другой просит "отпустить его шею".

Мужчина остается без движения, после чего его кладут на носилки и увозят в машине скорой помощи.

По словам полиции, оружие в ходе инцидента не применялось, а видеозапись с личной камеры полицейского была передана в отделение уголовных расследований Миннесоты, которое занимается этим делом. Оба офицера полиции, причастные к инциденту, отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Смерть Эрика Гарнера

После публикации в соцсетях видео, снятого очевидцами, полиция сообщила, что "в связи с появлением дополнительной информации было принято решение подключить к расследованию ФБР".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Слова "я не могу дышать" стали одним из символов борьбы против полицейского насилия. Это демонстрация в Нью-Йорке летом прошлого года

Во вторник, выступая перед журналистами, шеф полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо заявил, что полицейская практика, "касающаяся методов усмирения", в ходе этого расследования будет пересмотрена. ФБР от комментариев отказалось.

В свою очередь сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, которая объявила о своем присоединении к команде демократа Джо Байдена в ходе президентской гонки, опубликовала заявление, в котором призывает к "всестороннему и тщательному независимому расследованию".

"Справедливость по отношению к этому человеку и его семье, справедливость во имя нашего общества и нашей страны должна восторжествовать", - заявила сенатор.

"Я не могу дышать" стало национальным лозунгом борьбы с полицейской жестокостью после смерти в 2014 году Эрика Гарнера.

Этот афроамериканец не был вооружен и 11 раз повторил эту фразу после того, как полиция задержала его по подозрению в незаконном сбыте сигарет. И это были последние слова, которые задержанный произнес, уже находясь в полицейском удушающем захвате.

Позже городской патологоанатом постановил, что этот захват способствовал смерти Гарнера. Офицер полиции Нью-Йорка, принимавший участие в аресте Гарнера, который закончился смертью подозреваемого, был уволен со службы более чем пять лет спустя, в августе 2019 года.