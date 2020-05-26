Студентка МГУ потребовала уволить профессора. Она обвиняет его в домогательствах

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Представитель студентки истфака МГУ Дарьи Варакиной потребовала уволить профессора и завкафедрой этнологии Дмитрия Функа. По утверждению студентки, он якобы слал ей сообщения, не отвечающие стандартам делового общения, а также обнял и поцеловал без ее согласия. Жалобу на Функа адвокат студентки Екатерина Тягай направила на имя ректора МГУ Виктора Садовничего.

Поведение Функа Варакина считает аморальным и несовместимым с работой в университете. В жалобе (ее текст есть у Би-би-си) Варакина утверждает, что Функ якобы неоднократно в переписке называл ее "солнышком", писал, что "целует ее" и "соскучился".

Помимо этого в январе Функ якобы предлагал Варакиной перевести ей деньги. "Тебе есть, что есть? М.б. хотя бы денежку сброшу?" - приводится в письме текст этого предложения. Юрист добавила, что распечатки сообщений приложены к письму - их копия есть у Русской службы Би-би-си.

В письме также описывается встреча с преподавателем, которая, по словам студентки, прошла 2 марта. Варакина говорит, что встретилась с Функом, чтобы обсудить свой академический отпуск и дальнейшие планы по обучению, а также вернуть книгу. Функ, утверждает студентка, обнял ее, поцеловал сначала в щеку, а потом в губы без ее согласия, и закрыл дверь кабинета.

В документе говорится, что после этого Функ продолжил с Варакиной общение, в котором позволял себе недопустимые, по ее мнению, шутки. В частности, утверждается в письме, он говорил, что "возьмет ее - не в том смысле" (в разговоре об экспедиции), а также "правильно, раздевайся" (в отношении наручных часов).

Действия преподавателя нанесли Варакиной глубокую моральную травму, утверждает Тягай. После этого студентка была вынуждена обратиться к специалисту за психологической помощью, что документально подтверждено, говорится в жалобе.

Тягай в заявлении потребовала созвать этическую комиссию для рассмотрения обстоятельств и оценки поведения заведующего кафедрой этнологии, провести служебную проверку в отношении Функа и принять меры - вплоть до увольнения профессора в связи с совершением аморального поступка.

В подкрепление своих требований адвокат ссылается на закон "Об образовании в Российской Федерации, устав и этический кодекс МГУ, а также на пункт 8 части 3 статьи 81 ТК РФ, которая гласит, что трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.

Тягай также потребовала внести дополнения в этический кодекс МГУ о недопустимости любых вербальных или физических домогательств от преподавателей в отношении учащихся.

Дарья Варакина рассказала о домогательствах Функа в апреле, написав пост в своем "Инстаграме". В ответ на это Функ пообещал подать на нее в суд за клевету. Он отрицал возможность "не связанного с университетской профильной деятельностью взаимодействия со студентами".

На обвинения в отношении профессора отреагировал председатель студсовета МГУ Антон Ханджян. "Обвинения серьезные, поэтому, конечно, тут нужно проводить служебное расследование. При этом я призываю помнить о презумпции невиновности - как в отношении преподавателя, так и в отношении студентки", - заявил Ханджян. Он призвал всех, кто сталкивался с подобным поведением Функа, сообщить об этом анонимно.

После выдвинутых Варакиной обвинений еще две девушки рассказали изданию DOXA о своем опыте общения с преподавателем. По словам одной из них, он "назвал по имени в уменьшительно-ласкательном тоне, затем приобнял и поцеловал в щеку". По словам бывшей аспирантки Института этнологии и антропологии РАН, Функ якобы "имел обыкновение запирать дверь, оставаясь с ней наедине в кабинете", позволяя себе "неуместные шутки".

В ответ на обвинения и последующее бурное обсуждение студенты и выпускники кафедры этнологии, а также учащиеся и сотрудники других образовательных учреждений написали открытое письмо, выступив в защиту Дмитрия Функа. По их словам, он "внимательный педагог и отзывчивый, открытый человек". "Многие из нас регулярно обращались к нему за советом как по академическим, так и по личным вопросам, и всегда получали помощь и поддержку", - говорится в письме.

Русская служба Би-би-си направила запрос в пресс-службу и на исторический факультет МГУ и ожидает ответа.

Не только исторический факультет

В середине мая профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем уходе с должности преподавателя. Это произошло после публикаций СМИ о романтических отношениях со студентами сразу нескольких преподавателей факультета.

Князев подтвердил в своем "Фейсбуке", что у него были романы со студентками. "Я всегда считал, что они были добровольными", - написал Князев.

В статье издания DOXA тогда не прозвучало имен преподавателей - они были заменены на "эмоджи". "Я никогда в жизни не подозревала его в такого рода деятельности. Если он сам себя узнал [в публикации] - наверное, надо поступать так, как он сейчас поступает. Конечно, другого выхода у него нет", - говорила в комментарии Би-би-си президент филологического факультета Марина Ремнева.

После серии материалов о домогательствах DOXA опубликовал открытое письмо против харассмента в университетской среде. Под ним поставили свои подписи как представители МГУ, так и студенты, преподаватели и выпускники других вузов (например, ВШЭ, РАНХиГС и СПбГУ).

Выпускники СПбГУ опубликовали отдельное открытое письмо на сайте Change.org, в котором призвали ректора Николая Кропачева признать, что в вузе существует проблема харассмента.

"Злоупотребление служебным положением, бытовой сексизм, психологическое давление, мотивированное сексуальным интересом, - все это, увы, явления хорошо знакомые за пределами московского филфака", - говорится в письме выпускников СПбГУ. Подписи под ним на данный момент поставили более 200 человек.

Они потребовали создать правовую базу, которая позволила бы исключить отношение к студентам и студенткам как к сексуальным объектам. "До тех пор пока такой базы нет, разговор всегда будет проходить в тоне, напоминающем личные разборки. Это неконструктивно, травмирует все вовлеченные стороны и мало помогает решить проблему", - пояснила Би-би-си соавтор письма Зинаида Васильева.

По ее словам, создатели петиции считают важным "поддерживать дискуссию о злоупотреблениях служебным положением в вузах и переводить ее из формата скандалов и разоблачений конкретных преподавателей в формат разговора о правовом регулировании профессиональных отношений".

"Нужно прописать основные понятия (харассмент, злоупотребление властью в личных целях, гендерное равноправие) и регулирующие процедуры в этических кодексах университетов и регулярно просвещать университетское сообщество на эту тему - от первокурсников до профессоров и до самой высокой администрации", - отметила Васильева.

По ее словам, "у СпбГУ и МГУ достаточно репутационного ресурса, чтобы признать проблему и начать совершать шаги, направленные на ее решение".