Смерть "короля азарта". Умер Стэнли Хо, который сделал Макао мировой столицей казино

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Гонконгский бизнесмен Стэнли Хо, которого считают главным архитектором игровой индустрии Макао, скончался в возрасте 98 лет.

Стэнли Хо десятилетиями доминировал в индустрии развлечений Макао, который из рыбацкой деревни превратился в глобальный мегаполис. Несмотря на обвинения в сотрудничестве с японским оккупантами и мафией, Хо запомнился китайцам как патриотический предприниматель. Он сумел адаптироваться к новой власти после окончания четырехсотлетнего колониального владычества Португалии.

О Стэнли Хо говорили, что именно он превратил Макао - до 1999 года португальскую колонию - во всемирную столицу азарта. Он возглавлял одну из самых прибыльных в мире игорных империй, SJM Holdings, с рыночной капитализацией в 6 млрд долларов и был одним из богатейших людей в Азии.

"Мой отец мирно скончался около часа ночи в больнице в Гонконге. Мы, члены семьи Стэнли Хо, извещаем об этом с глубокой печалью", - сказала журналистам дочь магната Пэнси.

Колоритный миллиардер был известен тем, что любил танцевать и всегда советовал друзьям и родным избегать азартных игр.

Журналист Джо Стадвелл писал в книге "Крестные отцы Азии", что первые деньги Хо заработал на контрабанде изделий роскоши в материковый Китай во время Второй мировой войны - и что якобы он работал с японцами. Сам Хо позже утверждал, что японцы платили ему продовольствием, а он раздавил его голодающим жителям Макао, напоминает газета New York Times.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Casino Lisboa - самое известное заведение Хо в Макао

На заработанные во время войны деньги Хо основал строительную компанию, а игорным бизнесом занялся в 1960-е. Вместе с партнерами он получил лицензию на открытие казино от португальских колониальных властей, которым обещал превратить Макао в туристический центр.

Но кроме капитализма и развития, казино и отели Хо стали ассоциироваться с мафией, отмыванием денег организованной преступностью и проституцией. В письменном заявлении, направленном в газету New York Times в 2007 году, Хо не отрицал этих обвинений, но заявил, что такие упреки можно адресовать любому владельцу казино в 1980-х и 1990-х годах.

Хо потерял исключительные права на игорный бизнес после окончания португальского владычества в 1999 году. Власти КНР открыли рынок Макао для иностранных конкурентов - и вскоре там появились филиалы знаменитых заведений Лас-Вегаса, таких как Wynn, MGM и The Venetian.

Сейчас SJM Holdings контролирует в Макао 20 казино, а влияние Стэнли Хо вышло далеко за пределы бывшей португальской колонии. Он возводил офисные здания в Гонконге, а также открывал казино во многих странах, в том числе в Португалии и даже в КНДР.

Бизнесмен ушел в отставку накануне своего 97-го дня рождения с личным состоянием в 6,4 млрд долларов. В 2012 году он реструктурировал управление своим бизнесом из-за финансового и юридического конфликта внутри семьи. У Стэнли Хо было четыре жены и 17 детей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Макао стал главными мировым центром азартных игр в 2006 году, обогнав Лас-Вегас

Конец легенды

Мартин Йип, Китайская служба BBC News

Трудно переоценить влияние, которым Хо пользовался в Макао и Гонконге. Слово покойного магната много значило при формировании руководства обеих территорий. Государственные средства массовой информации КНР называли его "предпринимателем-патриотом".

Успех Стэнли Хо тесно связан с превращением Макао из небольшого рыбацкого городка в процветающий центр игорного бизнеса, с которым может тягаться только Лас-Вегас.

В свое время он наладил транспортное сообщение анклава с материком. Скоростные паромы и вертолеты, принадлежавшие Стэнли Хо, были самым быстрым способом сообщения между Макао с Гонконгом до открытия гигантского моста Гонконг-Чжухай-Макао.

О Стэнли Хо написано много биографических книг, полных сенсационных подробностей о том, как он одолел конкурентов и построил свою империю, как стал одним из самых влиятельных людей в дельте Жемчужной реки, как преуспел и в девелоперском бизнесе, и как ухаживал за своими четырьмя женами.

В его жизни были противоречивые моменты, но для множества простых людей он остается примером того, как смелая мечта приводит к цели.

"Король азарта" умер, но начинающие бизнесмены долго будут искать в его жизни ключи к их собственному успеху.