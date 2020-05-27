"Твиттер" впервые пометил твиты Трампа как не соответствующие фактам

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Соцсеть "Твиттер" впервые поместила под твитом президента США Дональда Трампа пометку, предлагающую пользователям проверить, насколько его содержание соответствует фактам.

В твите Трампа говорилось: "БЕЗ ВАРИАНТОВ (НОЛЬ!) голосование по почте пройдет не иначе, как со значительной долей мошенничества".

Под этим и последующим сообщениями появился восклицательный знак и предложение пройти по ссылке и "узнать факты". На открывающейся странице сообщается, что фактчекеры находят это утверждение Трампа необоснованным, а также подборка твитов, многие с аккаунтов мейнстримных СМИ, которые Трамп регулярно клеймит как "фейк ньюс".

Менеджер предвыборного штаба Трампа Брэд Парскейл осудил действия "Твиттера".

"Партнерство с предвзятыми "фактчекерами" из лживых СМИ - это дымовая завеса, призванная придать очевидной политической тактике "Твиттера" ложную респектабельность. Мы сняли всю рекламу с "Твиттера" много месяцев назад по многим причинам, и одной из них была его явная политическая ангажированность", - твитнул Парскейл.

Идея о расширении масштабов голосования по почте или другими заочными способами в США приобрела популярность с началом пандемии коронавируса. Однако Трамп неоднократно высказывался против этого, в частности и в своем "Твиттере". 30 марта он позвонил в эфир своей любимой утренней телепрограммы Fox & Friends и сказал, что "если на это согласиться, то в стране больше никогда не изберут республиканца".

Организация голосования на выборах в федеральные органы власти в США является компетенцией штатов. Несколько штатов уже несколько лет проводят голосование преимущественно по почте: Колорадо, Гавайи, Орегон, Вашингтон и Юта. В трех из них демократы действительно преобладают, однако в Юте на большинстве выборов обычно побеждают республиканцы. Колорадо относится к числу "колеблющихся" штатов (то есть и исход президентских выборов в этом штате предсказать трудно; в 2016 году Трамп здесь проиграл, уступив Хиллари Клинтон менее пяти процентных пунктов).

Специалисты говорят, что фальсификация бюллетеней встречается крайне редко.

Twitter изменил свою политику по борьбе с дезинформацией только в начале мая.

Незадолго до маркировки твитов Трампа о почтовом голосовании компания отказалась удалить его же твиты, безосновательно обвинявшие ведущего телекомпании MSNBC Джо Скарборо в убийстве Лори Клозутис в 2001 году.

Вдовец погибшей Тимоти Клозутис просил компанию удалить эти твиты, она извинилась за то, что они причинили ему боль, но удалить посты отказалась.