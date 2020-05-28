Белый дом анонсировал указ Трампа о соцсетях. Неизвестно, что в нем и есть ли у Трампа такие полномочия

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Президент США в четверг подпишет указ о социальных сетях, сообщил в среду Белый дом.

Подробностей указа в Белом доме не сообщили, но это объявление последовало за угрозами Трампа начать регулировать или вовсе закрыть соцсетевые платформы за то, в чем он видит предвзятость по отношению к консервативным политикам.

Ранее "Твиттер" пометил два твита Трампа как не соответствующие фактам.

Неясно, какие полномочия есть у Трампа для подобных действий; для этого может потребоваться принять новые законы, что невозможно без большинства голосов в обеих палатах Конгресса. Одну из них, Палату представителей, контролируют оппозиционные демократы.

Перед отлетом из Вашингтона во Флориду, где он собирался наблюдать за стартом частного многоразового космического корабля SpaceX, запуск которого в итоге отложили из-за плохой погоды, Трамп вновь обвинил соцсети в предвзятости.

Он продолжил эту тему и в своем "Твиттер-аккаунте". Один из твитов заканчивался словами: "Теперь они вообще С УМА СОШЛИ. Не переключайтесь!!!"

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Big Tech is doing everything in their very considerable power to CENSOR in advance of the 2020 Election. If that happens, we no longer have our freedom. I will never let it happen! They tried hard in 2016, and lost. Now they are going absolutely CRAZY. Stay Tuned!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 мая 2020 г.

В твитах, которые были администрация сети обозначила как не соответствующие фактам, говорилось о том, что расширение голосования по почте создаст условия для масштабных вбросов. Все исследования почтового голосования в США указывают на то, что мошенничество - это крайне редкое явление.

Глава Twitter Джек Дорси, со своей стороны, написал: "Мы продолжим указывать на неверную или оспариваемую информацию о выборах во всем мире".

Пропустить Twitter пост , автор: @jack Fact check: there is someone ultimately accountable for our actions as a company, and that’s me. Please leave our employees out of this. We’ll continue to point out incorrect or disputed information about elections globally. And we will admit to and own any mistakes we make. — jack (@jack) 28 мая 2020 г.

Позже Трамп написал пост аналогичного содержания в "Фейсбуке". В этой сети к нему никаких предупреждений не прикрепили.

В среду генеральный директор Facebook Марк Цукерберг дал интервью консервативному телеканалу Fox News, в котором заявил, что если правительство озабочено цензурой, то вводить собственную цензуру не будет, как он выразился, правильным рефлексом. Полное интервью выйдет в эфир в четверг.

Twitter давно критикуют за то, что он позволяет распространять на своей платформе фейковые аккаунты и дезинформацию. В начале мая сеть ужесточила политику в части борьбы с дезинформацией.

Ряд американских технологических гигантов - Apple, Google, Facebook и Amazon - являются объектом расследований американских регулирующих органов на предмет монополистических практик и нарушения приватности пользователей.