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Более 100 тыс. смертей от коронавируса в США

В США, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество умерших от Covid-19 превысило 100 тыс. Это самый высокий показатель в мире. Всего в стране заражение коронавирусом выявлено более чем у 1,69 млн человек - это примерно 30% от всех заразившихся в мире.

Первый официальный случай заражения в США датируется 21 января.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Джон Сопел, количество умерших от заражения коронавирусом уже практически равно всем потерям США в Корейской войне, войнах во Вьетнаме, Ираке и Афганистане за 44 года.

Всего в мире, по официальным данным, коронавирусом заразились более 5,6 миллиона человек, почти 355 тыс. человек скончались.

Китайская госбезопасность нацелилась на Гонконг

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Сегодня в Китае состоится голосование по законопроекту "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга". Как ожидается, депутаты Всекитайского собрания народных представителей примут закон без возражений.

Законопроект распространит на Гонконг законодательство о госбезопасности, действующее в Китае, также там смогут начать напрямую действовать китайские спецслужбы.

Стремление Пекина к усилению своей власти стало причиной акций протеста в Гонконге, приведших к столкновениям активистов с полицией. Были задержаны сотни людей.

Отложенный полет "Драгона"

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Из-за плохой погоды был отложен на субботу старт космического корабля "Драгон" (Dragon) компании SpaceX Илона Маска. В космос должны были отправиться два американских астронавта - Даг Херли и Роберт Бенкен.

В заданное время они прибыли на стартовую площадку и заняли свои места внутри "Драгона" в полной готовности, но в итоге пуск был отменен. Синоптики предупреждали о вероятности неблагоприятных погодных условий, и НАСА заранее сообщило, что в этом случае старт состоится в субботу 30 мая.

Понаблюдать за стартом космического корабля на космодром в штате Флорида прибыл президент США Дональд Трамп. Это первая за девять лет американская пилотируемая миссия с территории Соединенных Штатов, а также первый космический полет НАСА, который осуществляется частной компанией.

Смягчения ограничений в Москве

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С 1 июня в Москве вступит в силу второй этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, подразумевающий среди прочего открытие парков и непродовольственных магазинов. При этом пропускной режим продлен до 14 июня.

В указе мэра Москвы Сергея Собянина говорится, что с понедельника жители города смогут выходить на прогулки - в том числе люди старше 65 лет, но обязательно будет носить маску. В этот день возобновят работу прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и ярмарки выходного дня.

Люди смогут заниматься спортом до 9 утра в любом объеме. После этого времени прогулки будут разрешены три раза в неделю - дважды по будням и один раз - в выходные. Для каждого дома будет введен свой график прогулок, чтобы не допустить большого скопления людей на улицах.

Почему Дагестан стал российской Италией

Дагестан входит в пятерку регионов России, где больше всего болеют и умирают от коронавируса. В том, как и почему именно в этой республике сложилось столь плачевная ситуация, - в статье наших корреспондентов Олеси Герасименко и Марины Катаевой.

"Проект": большие убытки российских больниц из-за коронавируса

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Режим самоизоляции и сокращение планового приема больных из-за пандемии коронавируса могут обернутся российским больницам и поликлиникам убытком до 4,5% годового дохода, пишет издание "Проект", отмечая, что ситуация уже сказывается на зарплате врачей. "Ковидные" доплаты (даже если медики их реально получают, что бывает далеко не всегда) не компенсируют эти потери.

"Жалобы на то, что "некоронавирусные" больные по самым разным профилям из-за эпидемии лишаются нужного им лечения, поступают из всех регионов России по самым разным профилям", - пишет издание.

Постановление правительства от 19 марта предписывало приостановить плановые госпитализации и обязало российские регионы сформировать списки больниц для лечения Covid-19.

На первом этапе чаще всего это касалось областных и городских больниц с инфекционными и пульмонологическими отделениями. Но уже в начале апреля перепрофилирование затронуло и некоторые узкопрофильные федеральные центры из-за их хорошей оснащенности, отмечает издание.

Иногда перепрофилирование вызывало протесты сотрудников и пациентов центров.

New Yorker: вертикаль власти Путина проигрывает пандемии

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С того момента, как Владимир Путин занял должность президента более 20 лет назад, он вновь и вновь говорил об идее вертикали власти, ставшей отличительной особенностью его правления, пишет московский корреспондент журнала New Yorker Джошуа Яффа. Эта "вертикаль" подавалась как противоядие беспорядку и беспомощности российского государства в 90-х годах. Путинская же Россия должна была функционировать как целостная иерархическая машина, где он будет на самом верху и от него будут снисходить его воля и решения для всех - от губернаторов до бизнесменов, директоров школ и шпионов.

Но пандемия показала, насколько преувеличена эффективность этой вертикали. Путин периодически появлялся в телеэфире, чтобы объявить о новых "нерабочих днях", предоставляя регионам возможность самим выбирать ограничительные меры и не предлагая ничего существенного в плане экономической поддержки. Его видеоконференции с губернаторами транслировались по федеральным каналам, но выглядел он скучающим и самоустранившимся, пишет автор.

Реакцию России на пандемию нельзя назвать ужасной: даже при столь большом числе случаев выявленных заражений и вызывающем сомнение официальном количестве смертей система здравоохранения сумела избежать коллапса и такого огромного количества смертей, которое было бы невозможно скрыть. Региональные чиновники и медицинские работники сумели самостоятельно начать борьбу с распространением вируса.

Но сама вертикаль показала свою психическую или виртуальную силу, а не способность к эффективным действиям в условиях реального кризиса, пишет New Yorker.

Что меняет развал системы контроля над вооружениями

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Договор об открытом небе, который решила разорвать администрация Трампа, стал далеко не первым соглашением о контроле над вооружениями, расторгнутым за последние 15-20 лет по инициативе как США, так и России. Собственно, на данный момент остался лишь Договор СНВ-3, но и он истекает в будущем году, а США пока не соглашаются его продлить.

Между тем, до войны между ядерными державами пока как будто далеко. Что на практике меняет развал системы контроля над вооружениями? "Это как снимать защиту с электрической сети: вроде пока все нормально, но в конце концов все сгорит", - проводит аналогию научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов. Подробнее - в статье Юри Вендика.

Самоизоляция на яхте

Брайан и Карин Траутманы изолировались от вируса на необитаемом острове. Вместе со своей девятимесячной дочерью они провели там больше 100 дней, так как привыкли к жизни на яхте. Они сами ловят еду, вырабатывают свое электричество, используя солнце и ветер, а для производства чистой воды у них есть опреснитель. Но теперь пара вынуждена бежать от надвигающегося сезона ураганов.

Media playback is unsupported on your device Застрявшие в раю: как изолироваться на Багамах и зачем оттуда бежать

Дайджест готовили Павел Феденко и Геннадий Алашеев