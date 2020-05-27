Бывший губернатор подал в суд на Путина. Разве так можно?

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS Image caption В январе Игнатьев заставил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. Вскоре Путин его уволил

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России иск к президенту страны Владимиру Путину, который уволил его в начале этого года. Игнатьев оспаривает решение об увольнении. Он стал первым при Путине руководителем региона, который так сделал. Би-би-си спросила экспертов, что они об этом думают.

Путин отправил в отставку главу Игнатьева 29 января с формулировкой "в связи с утратой доверия". Перед этим Игнатьев в течение недели оказался в центре двух громких скандалов.

Сначала он заявил, "надо мочить" журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". А затем, вручая пожарным новую технику, поддразнил офицера МЧС, вынудив его подпрыгнуть за ключами.

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Видеозапись "игры в собачку" широко разошлась в интернете и получила массу негативных комментариев. Сам губернатор отвергал обвинения в свой адрес - говорил, что с тем офицером давно знаком, что у них хорошие отношения и что рядом с пожарными тушил лесные пожары в 2010 году и вместе с ними ел тушенку с кашей.

Объяснения и последовавшие извинения Игнатьева не остановили волну негативных репортажей, в том числе на федеральных телеканалах. Сначала Игнатьев решением президиума генсовета "Единой России" был лишен партбилета, а на следующий день вышел указ об отставке.

Вечером во вторник стало известно, что 20 мая Игнатьев подал в Верховный суд административный иск об оспаривании указа президента о досрочном прекращение его полномочий. А в среду в пресс-службе суда сообщили, что бывшему губернатору вернули исковое заявление в части требований прав на дополнительные соцгарантии. В то же время суд принял к производству заявление в той части, в которой политик оспаривает саму отставку. Рассмотрение иска назначено на 30 июня.

Копию иска суд направил Путину. "Привлечь к участию в деле в качестве административного ответчика президента Российской Федерации. Направить административному ответчику копии данного административного искового заявления и приложенных документов", - говориться в определении суда.

Тем временем газета "Коммерсант" со ссылкой на свои утверждает, что Игнатьев госпитализирован в Петербурге с двусторонней пневмонией "с высоким процентом поражения легких". Других подтверждений нет. В комитете по здравоохранению Петербурга заявили радио "Говорит Москва", что такая информация относится к врачебной тайне, которую могут раскрыть только родственники.

По данным "Коммерсанта", иск бывшего губернатора принял к производству судья Вячеслав Кириллов, который в 2003-2007 годах работал в Верховном суде Чувашии. А что об этом иске думают политологи? Могут ли губернаторы, пусть и бывшие, судиться с Путиным - и зачем это нужно Игнатьеву?

Александр Кынев, политолог:

"Ну почему нельзя? Случаи подачи исков к президенту были, этот - не первый. Был даже случай успешный. В Липецкой области в 1990-е годы был губернатор [Геннадий] Купцов, который подал иск к [первому президенту Борису] Ельцину за незаконное увольнение. Иск рассматривался около двух лет, в конечном счете суд признал, что Ельцин уволил его незаконно, но к тому времени в регионе уже прошли выборы, выбрали нового губернатора.

Суд, с одной стороны, иск удовлетворил, но ему было отказано в восстановлении в должности в связи с тем, что его полномочия истекли, и был избран новый глава региона. Главным результатом стало то, что ему за время между увольнением и окончанием срока полномочий выплатили зарплату.

Сейчас сам факт того, что один из назначенцев (он был назначен губернатором после Николая Федорова, потом участвовал в выборах по системе "муниципального фильтра") фактически поднял бунт против той вертикали, которая сама его взрастила, - это показательная история.

В нынешней политической ситуации рассчитывать на повторение кейса Купцова рассчитывать не приходится, однако это история о том, что внутри вертикали вся ее условная субординация, сакральность и так далее приказали долго жить.

Это символический поступок. Это все понимают, понимает и сам Игнатьев. Этим он показывает свое неприятие методов работы системы, внутри которой он сам долго находился".

Алексей Макаркин, политолог:

"Это первый такой случай. С Купцовым была другая история, был другой закон, другое время. Тогда можно было подать в суд на президента и продолжить политическую карьеру. Сейчас это практически невозможно. Сейчас другая эпоха и другие правила игры. Сейчас есть положение об утрате доверия, которое дает президенту возможность уволить губернатора по любой причине, ничего не объясняя.

Формулировка о недоверии выводит губернатора из-под действия трудового законодательства. Президент не доверяет, а почему не доверяет - это его дело.

Губернаторы стараются не доводить дело формулировки об утрате доверия. Если становится ясно, что его могут уволить, то человек сам подает в отставку, сохраняя тем самым возможность остаться в каком-то виде в элите, получить новую должность.

А Игнатьев пошел на конфликт - даже не сейчас, а тогда, когда не захотел уходить. Ему намекали, его исключили из "Единой России", сказали: уходи. А он не захотел. Человек, видимо, исходил из того, что он выиграл выборы, а значит он полноправный глава региона. Но изначально он государев человек, он был назначенцем. Возможно, он этого не учел.

Думаю, есть и какая-то обида. Он конфликтный человек - испортил отношения с предшественником Николаем Федоровым, который его и рекомендовал. Думаю, что есть обида и на то, что новым главой назначили Олега Николаева из "Справедливой России". Вряд ли иск будет иметь большие последствия - его быстро отклонят".

Константин Калачев, политолог:

"Судиться с президентом можно, но иногда это чревато. Была история, когда судья арбитражного суда в Саратовской области приняла иск к Путину и в результате подала в отставку.

Я не юрист, но прекрасно понимаю, что перспектив у иска Игнатьева нет даже по чисто правовым основаниям. В указе об отставке было сказано об утрате доверия. Президент не обязан расшифровывать понятие "утрата доверия", можно трактовать его как угодно.

Может быть, Игнатьеву обещали достойную отставку, а потом "кинули". Кто его знает? Самое главное - это политическая составляющая. С утра было не очень понятно, для чего Игнатьев это сделал, с чего ему вдруг претендовать на роль оппозиционера, карбонария, вольтерьянца и фрондера. А днем тема раскрылась неожиданно, когда выяснилось, что он попал в больницу с двусторонним воспалением легких".

Евгений Минченко, политолог:

"Скорее всего, здесь нет никаких скрытых течений, какой-то оппозиции против Путина внутри элиты и так далее. Это просто аффект человека, который прославился на всю страну странными поступками. Думаю, это личное эмоциональное решение. Может быть, у него обида сыграла.

Версия о том, что якобы Игнатьев пытается таким образом повлиять на выборы главы Чувашии, на мой взгляд, не выдерживает критики. Он уходил с очень низким рейтингом и высоким антирейтингом, и его актуализация в избирательной кампании как человека непопулярного, скорее, будет играть на врио главы региона".

В пресс-службе врио руководителя Чувашии Олега Николаева в среду сообщили, что иск Игнатьева не отвлекает власти региона от решения "насущных проблем".