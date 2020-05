Коронавирус в России: четверть опрошенных считают пандемию выдумкой

View this post on Instagram

Создатель сайта «Вконтакте» и мессенджера «Telegram» Павел Дуров пожертвовал 10 биткоинов благотворительному проекту Команды Жукова #взаимопомощь. Согласно сегодняшнему курсу, 10 биткоинов — это примерно шесть с половиной миллионов рублей. Спасибо большое Павлу за такое щедрое пожертвование и за веру в наш проект! Еще несколько тысяч человек, оказавшихся в трудном положении из-за пандемии, теперь получат бесплатные наборы с продуктами. Напомню, к настоящему моменту мы помогли уже почти трём тысячам людей. Присоединяйтесь к нам, становитесь волонтёром: пишите боту в Telegram (@mutualhelp_bot). Способы пожертвовать #взаимопомощи средства, на которые мы купим еду: 1. Карта Сбербанка - 4817 7601 9430 1093 2. Яндекс.Деньги - 410014972728588 3. BitCoin - 17aWnKaEDZBRYcLR6yK3Z5PhccNx5m3mdb