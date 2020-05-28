Власти отложили слияние двух регионов на севере России. Протесты повлияли?

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Архангельская область и Ненецкий автономный округ (НАО) откладывают объединение, анонсированное их губернаторами. После протестов референдума о слиянии двух регионов в этом году не будет. Власти учли точку зрения жителей или есть другая причина такого решения?

О том, что вопрос о референдуме пока закрыт, накануне объявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сообщают "Ведомости". Как следует из публикации, Турчак приехал в Нарьян-Мар, чтобы обсудить конфликтную ситуацию с местными партийцами. Издание ссылается на двух человек, присутствовавших на этом заседании.

13 мая в Нарьян-Маре врио губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. По закону решение о слиянии должно быть принято жителями обоих регионов на референдуме. Референдум планировалось провести в сентябре этого года. И вот его откладывают.

Не дожидаясь референдума, многие жители Ненецкого округа начали возмущаться планами властей. Против объединения выступила и ассоциация ненецкого народа "Ясавэй".

Недовольны даже единороссы

Это должно было стать первым объединением регионов в России за последние 12 лет.

Против объединения протестовали не только местные жители - против выступили и некоторые окружные единороссы, пишут "Ведомости". В пабликах во "ВКонтакте" появились сообщения, что из нескольких первичных ячеек "Единой России" начали выходить люди. А социологические опросы показали, что и на референдуме большинство жителей НАО могут не поддержать слияние.

Как рассказали собеседники издания, Турчак извинился за то, что многое было сделано неправильно и власти не посоветовались с людьми. "Сказали, что темы референдума нет. Была высказана позиция, что только люди могут решать вопрос об объединении и делать это без обсуждения с ними нельзя", - сказал один из них.

Турчак действительно сказал, что сейчас референдума не будет, подтвердил глава Тиманского сельсовета Вадим Глухов, который был на совещании. "Вопрос объединения, видимо, все-таки еще будет подниматься, но, скорее всего, в другом русле и в другое время", - предположил он.

На заседании рабочей группы по сбору предложений жителей НАО за объединение высказался только один ее член, сообщил "Ведомостям" человек, близкий к Кремл.. "После этого на заседании фракции "Единая Россия" в собрании депутатов НАО девять из 11 депутатов проголосовали против объединения. Из-за этой ситуации в пятницу в регион прилетел Турчак", - рассказал он.

"Все разговоры о референдуме сегодня преждевременны!"

Врио губернатора Архангельской области о переносе референдума не заявлял. Однако на своей странице во "ВКонтакте" Цыбульский написал, что "все разговоры о референдуме в каком бы то ни было виде преждевременны".

"Сейчас начинается работа над программой. По "полочкам" будет разложен весь бюджет, откуда мы получаем деньги и на что можем потратить, перечислим все возможности, которые есть у нас как с помощью федерального бюджета, так и без него. Обсудим основные объекты, планы, ремонты, которые нужны и Архангельской области, и НАО", - сообщил губернатор.

Глава НАО в свою очередь признал, что после подписания меморандума о слиянии регионов он получил "сотни сообщений, запросов, комментариев", в том числе "не самых лицеприятных". "Понимаю беспокойство людей", - написал он во "ВКонтакте".

"Общая позиция - спешка в таком серьезном вопросе не нужна! Полностью ее разделяю", - заявил он. И почти дословно повторил слова архангельского губернатора: "Все разговоры о референдуме сегодня преждевременны!"

В пятницу председатель рабочей группы в Архангельской области подтвердил, что референдума в этом году не будет. "Главы наших субъектов встречались в Нарьян Маре, о референдуме в этом году речь не стоит вести. Судя по информации, которую мы получаем из НАО, референдума в этом году не будет", - сказал он Интерфаксу.

Правообладатель иллюстрации Sergei Malgavko/TASS Image caption Нынешний врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский до этого возглавлял как раз НАО

"Если этого захотят люди"

26 мая в обоих регионах должны были пройти парламентские слушания по поводу объединения, но они были перенесены на неопределенный срок. В понедельник, 25 мая, по данным "Ведомостей", губернаторы Цыбульский и Бездудный были вызваны в администрацию президента

Турчаку как руководителю генсовета "Единой России" удалось убедить Кремль в том, что жители НАО выступают против объединения, сказал изданию собеседник, близкий к администрации президента. "И в итоге в начале недели стали отыгрывать: отменили парламентские слушания, Турчак стал успокаивать людей, что референдума не будет", - пояснил он.

Сейчас люди не готовы воспринимать эту тему, но вопрос, возможно, встанет в дальнейшем, подытожил один из собеседников "Ведомостей: "Тема референдума может возникнуть, если этого захотят люди".

Тема объединения возникла после того, как в начале апреля президент Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона. А до этого Цыбульский возглавлял НАО.

Объединение двух субъектов выгодно Архангельской области за счет сильной экономики нефтегазового Ненецкого округа, говорили ранее Би-би-си эксперты.

"Если взять весь объем промышленного производства Архангельской области, то 40% придется на крошечный по населению НАО, потому что это нефтегазовый округ. Если взять бюджетные доходы НАО за 2019 год, то это 24 млрд рублей менее чем на 50 тысяч людей населения, а в Архангельской области - 108 млрд с почти миллионным населением", - объясняла экономист Наталья Зубаревич.

Бюджет НАО позволял поддерживать социальную сферу и коренные малочисленные народы. После объединения субъектов большая часть денег НАО уйдет в бюджет Архангельской области, считает Зубаревич. "Архангельская область что-то получит, но особенно сильно ситуацию в ней это не поправит, а Ненецкий округ, безусловно, потеряет", - говорила она Би-би-си.

Еще одной причиной объединения политконсультант Дмитрий Фетисов называл проект Северного морского пути, который входит в зону интересов нефтяных и газовых компаний. По мнению эксперта, контроль над Арктикой стал одной из стратегических задач государства, а Севморпуть станет важнейшей транспортной магистралью.

"С точки зрения эффективности управления процессом (логистики, экономики, уменьшения бюрократизации) для государства выгоднее, чтобы начало Севморпути осуществлялось из одного региона, а не двух, и сокращало издержки", - говорил Фетисов.