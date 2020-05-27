В Гонконге беспорядки и сотни задержанных: парламент обсуждает закон о гимне

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протесты в Гонконге вновь вспыхнули в прошедшие выходные

Полиция Гонконга применила перцовые патроны против активистов, пришедших к зданию Законодательного совета, где рассматривается вызвавший протесты законопроект, преследующий за неуважение к гимну Китая. Задержано 240 человек.

Новый законопроект предусматривает строгое наказание за оскорбление гимна КНР. Но дело не только в гимне, протесты проходят на фоне попытки Пекина создать в Гонконге подконтрольную себе спецслужбу с широкими полномочиями.

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Кроме того, Пекином подготовлен для Гонконга целый пакет законопроектов, оперирующих категориями национальной безопасности, зарубежного вмешательства и вводящих строгую ответственность за сепаратизм и мятеж.

Акции противников законопроекта прошли в нескольких местах неподалеку от здания Законодательного совета. Все их решительно пресекала полиция.

Протестующие, отказавшись от идеи пройти к укрепленному зданию, собирались небольшими группами на улицах и в торговых центрах и скандировали лозунги, требуя независимости Гонконга от Пекина.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протестующие боятся, что законопроект "О мятежах" станет концом автономии Гонконга

В центральном районе Козуэй-бей полиция задержала около ста молодых людей. Продержав час, их увезли в автобусе, сообщает Hong Kong Free Press. То же самое произошло еще в нескольких районах в окрестностях Законодательного совета.

В соцсетях появляются ролики, на которых полицейские стреляют капсулами с перечным раствором по людям с зонтиками, которые от них убегают. У одного из убегавших - желтый зонт, символ протеста в Гонконге.

В полиции заявили, что сегодня было задержано 240 человек. По сообщениям местных СМИ, часть из них задержали за ношение оружия.

Здание Законодательного совета Гонконга, которое протестующие уже брали штурмом в июле прошлого года, перед сегодняшним заседанием было укреплено. Полицейские возвели на подходах к нему баррикады.

Тем не менее сотни протестующих собрались днем в окрестностях здания, заблокировав несколько близлежащих улиц. После этого начались первые стычки с полицией.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Критики пакета новых законопроектов заявляют, что они направлены на уничтожение гражданских свобод в Гонконге

Поводом для сегодняшних протестов стал законопроект о национальном гимне Китая. Около недели назад депутаты заксобрания подрались из-за него в зале заседаний. Сегодня депутаты голосуют за закон во втором чтении.

Перед началом заседания глава комитета по вопросам конституции Эрик Тсанг призвал противников законопроекта сохранять спокойствие.

Если закон будет принят, оскорбление гимна Китая станет преступлением, наказанием за которое - штраф в размере около 6,5 тыс. долларов и лишение свободы, до трех лет тюрьмы.

Media playback is unsupported on your device Депутаты Гонконга подрались из-за гимна Китая

Пекин также готовится принять еще один, более строгий закон, направленный на подавление протестов в Гонконге. Это закон "О мятежах".

Он позволит Пекину создать в Гонконге агентство национальной безопасности, которое будет подчиняться Пекину, и ввести наказание за контакты гонконгцев с иностранными правительствами и НКО.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Молодежь Гонконга который год отчаянно противостоит растущему влиянию Пекина

Оппозиция призывает США ввести санкции против Китая, если закон будет принят.

Госсекретарь США Майк Помпео грозил Пекину ответными мерами, если это произойдет.