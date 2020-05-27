"Я задыхаюсь": В США вспыхнули протесты после смерти мужчины, которого полицейский душил коленом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на пандемию, сотни жителей Миннеаполиса вышли на улицы

Жестокое задержание 46-летнего Джорджа Флойда, чернокожего жителя Миннеаполиса, привело к его смерти - полицейский душил задержанного коленом. ФБР открыло расследование действий полиции, четверо полицейских были уволены, но сотни протестующих вышли на улицы.

Реагируя на новости, сотни людей устроили в Миннеаполисе протесты против полицейского насилия и расового неравенства. Они прошли маршем к отделению полиции. Некоторые участники демонстрации рисовали граффити на полицейских машинах и кидали камни в полицейский участок.

Полиция использовала световые гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Как умер Джордж Флойд?

Правообладатель иллюстрации Darnella Frazier Image caption Видео инцидента в Миннеаполисе было размещено в соцсетях

В понедельник полиция остановила машину Флойда. В заявлении правоохранителей говорится, что он оказал сопротивление при задержании, и на него надели наручники. Свидетелей этого пока нет. У офицеров работали нательные камеры, однако их записи были изъяты для расследования.

Опубликованное в интернете видео начинается уже с момента, в котором белый полицейский применяет удушающий прием, наступая коленом на шею задержанного.

Вокруг сцены собрались прохожие, которые призывали полицейского перестать душить Флойда и измерить у него пульс.

Сделанная одним из наблюдателей запись показывает, что лежащий на земле Флойд повторял "Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!" и просил: "Не убивайте меня".

Правообладатель иллюстрации Twitter/Ruth Richardson Image caption Флойд работал охранником в ресторане

В конце видео Флойда, которой уже не двигается, кладут на носилки и увозят в машине скорой помощи.

Полиция Миннесоты заявила, что он погиб в результате "несчастного медицинского случая" при взаимодействии с полицией.

Четверо полицейских, принимавших участие в задержании, были уволены. Мэр Миннеаполиса поддержал это решение и извинился перед семьей Флойда и всеми чернокожими жителями города.

Но одним лишь увольнением дело для полицейских может и не закончиться. ФБР открыло расследование действий полиции при задержании.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Смерть Джорджа Флойда напомнило другие случаи полицейского насилия против чернокожих

Этот инцидент напомнил случай с афроамериканцем Эриком Гарнером, который также погиб при аресте в 2014 году. К Гарнеру применили удушающий захват, и он тоже много раз повторял, что задыхается.

Фраза "Я задыхаюсь" стала лозунгом активистов, которые протестуют против полицейского насилия по отношению к чернокожему населению США.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей написал в "Твиттере", что увольнение сотрудников - это правильное решение. Ранее, во время пресс-конференции, он назвал происшествие полным и совершеннейшим безобразием.

"Это было неправильно по всем статьям, - заявил Фрей. - Быть чернокожим в Америке не должно означать смертного приговора".

Это не первый за последнее время случай проявления жестокости по отношению к афроамериканцам со стороны полицейских.

Недавно всеобщее внимание привлек инцидент в Мэриленде, когда офицер застрелил человека прямо в патрульной машине.

Удушающий прием с использованием колена - один из законных способов задержания полиции Миннеаполиса. Во вторник ее шеф Медария Аррадондо заявил, что "методы усмирения" будут пересмотрены. ФБР от комментариев пока отказалось.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Слова "Я задыхаюсь" стали одним из символов борьбы против полицейского насилия. Это демонстрация в Нью-Йорке летом прошлого года

Эми Клобушар, сенатор от Миннесоты, призвала к всестороннему и тщательному независимому расследованию.

"Справедливость по отношению к этому человеку и его семье, справедливость во имя нашего общества и нашей страны должна восторжествовать", - говорится в заявлении сенатора.

Фраза "Я задыхаюсь" стала национальным лозунгом борьбы с полицейской жестокостью после смерти в 2014 году Эрика Гарнера.

Он не был вооружен и 11 раз повторил эту фразу, когда полицейские удерживали его, остановив по подозрению в незаконном сбыте сигарет. И это были последние слова, которые Гарнер произнес, уже находясь в полицейском удушающем захвате.

Позже городской патологоанатом постановил, что этот захват стал одной из причин смерти Гарнера.

Офицер полиции Нью-Йорка, принимавший участие в аресте Гарнера, который закончился смертью подозреваемого, был уволен со службы более чем пять лет спустя, в августе 2019 года.