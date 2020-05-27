"Я задыхаюсь": В США вспыхнули протесты после смерти мужчины, которого полицейский душил коленом
Жестокое задержание 46-летнего Джорджа Флойда, чернокожего жителя Миннеаполиса, привело к его смерти - полицейский душил задержанного коленом. ФБР открыло расследование действий полиции, четверо полицейских были уволены, но сотни протестующих вышли на улицы.
Реагируя на новости, сотни людей устроили в Миннеаполисе протесты против полицейского насилия и расового неравенства. Они прошли маршем к отделению полиции. Некоторые участники демонстрации рисовали граффити на полицейских машинах и кидали камни в полицейский участок.
Полиция использовала световые гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.
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Как умер Джордж Флойд?
В понедельник полиция остановила машину Флойда. В заявлении правоохранителей говорится, что он оказал сопротивление при задержании, и на него надели наручники. Свидетелей этого пока нет. У офицеров работали нательные камеры, однако их записи были изъяты для расследования.
Опубликованное в интернете видео начинается уже с момента, в котором белый полицейский применяет удушающий прием, наступая коленом на шею задержанного.
Вокруг сцены собрались прохожие, которые призывали полицейского перестать душить Флойда и измерить у него пульс.
Сделанная одним из наблюдателей запись показывает, что лежащий на земле Флойд повторял "Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!" и просил: "Не убивайте меня".
В конце видео Флойда, которой уже не двигается, кладут на носилки и увозят в машине скорой помощи.
Полиция Миннесоты заявила, что он погиб в результате "несчастного медицинского случая" при взаимодействии с полицией.
Четверо полицейских, принимавших участие в задержании, были уволены. Мэр Миннеаполиса поддержал это решение и извинился перед семьей Флойда и всеми чернокожими жителями города.
Но одним лишь увольнением дело для полицейских может и не закончиться. ФБР открыло расследование действий полиции при задержании.
Этот инцидент напомнил случай с афроамериканцем Эриком Гарнером, который также погиб при аресте в 2014 году. К Гарнеру применили удушающий захват, и он тоже много раз повторял, что задыхается.
Фраза "Я задыхаюсь" стала лозунгом активистов, которые протестуют против полицейского насилия по отношению к чернокожему населению США.
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей написал в "Твиттере", что увольнение сотрудников - это правильное решение. Ранее, во время пресс-конференции, он назвал происшествие полным и совершеннейшим безобразием.
"Это было неправильно по всем статьям, - заявил Фрей. - Быть чернокожим в Америке не должно означать смертного приговора".
Это не первый за последнее время случай проявления жестокости по отношению к афроамериканцам со стороны полицейских.
Недавно всеобщее внимание привлек инцидент в Мэриленде, когда офицер застрелил человека прямо в патрульной машине.
Удушающий прием с использованием колена - один из законных способов задержания полиции Миннеаполиса. Во вторник ее шеф Медария Аррадондо заявил, что "методы усмирения" будут пересмотрены. ФБР от комментариев пока отказалось.
Эми Клобушар, сенатор от Миннесоты, призвала к всестороннему и тщательному независимому расследованию.
"Справедливость по отношению к этому человеку и его семье, справедливость во имя нашего общества и нашей страны должна восторжествовать", - говорится в заявлении сенатора.
Фраза "Я задыхаюсь" стала национальным лозунгом борьбы с полицейской жестокостью после смерти в 2014 году Эрика Гарнера.
Он не был вооружен и 11 раз повторил эту фразу, когда полицейские удерживали его, остановив по подозрению в незаконном сбыте сигарет. И это были последние слова, которые Гарнер произнес, уже находясь в полицейском удушающем захвате.
Позже городской патологоанатом постановил, что этот захват стал одной из причин смерти Гарнера.
Офицер полиции Нью-Йорка, принимавший участие в аресте Гарнера, который закончился смертью подозреваемого, был уволен со службы более чем пять лет спустя, в августе 2019 года.