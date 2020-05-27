Женщину уволили после перепалки с афроамериканцем в Центральном парке Нью-Йорка

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Центральный парк Нью-Йорка - один из крупнейших городских парков в США

Американская инвестиционная компания Franklin Templeton решила уволить сотрудницу, которая после просьбы темнокожего мужчины взять собаку на поводок позвонила в полицию и сказала, что мужчина ей угрожает.

Инцидент произошел в Центральном парке Нью-Йорка в понедельник и вызвал шквал возмущения в социальных сетях. Изначально компания отстранила женщину от работы на время расследования, но затем решила окончательно расстаться с ней.

"После внутренней проверки инцидента в Центральном парке мы приняли решение об увольнении участвовавшего в нем сотрудника, оно вступает в силу немедленно. Franklin Templeton выступает против любых проявлений расизма", - написала компания в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @FTI_Global Following our internal review of the incident in Central Park yesterday, we have made the decision to terminate the employee involved, effective immediately. We do not tolerate racism of any kind at Franklin Templeton. — Franklin Templeton (@FTI_Global) 26 мая 2020 г.

Ранее женщина, Эми Купер, отказывалась комментировать ситуацию, но затем принесла извинения за свое поведение.

Скандал разгорелся после того, как видеозапись инцидента выложили в интернет.

Что произошло?

Эми Купер выгуливала свою собаку без поводка в "дикой" части парка под названием Ramble, где обитают редкие виды птиц.

В это время орнитолог-любитель (и ее однофамилец) Кристиан Купер прогуливался по парку и наблюдал за птицами. Он попросил женщину держать собаку на поводке, как того требуют правила в этой части Центрального парка.

По его словам, он опасался, что собака может представлять опасность для местной живности. Он указал женщине на знак, который запрещает выгул собак без поводка, и попросил ее перейти в другую часть парка.

Купер отказалась, после чего мужчина достал угощение для собаки и попытался подозвать ее, после чего, по его словам, женщина закричала на него, потребовав не прикасаться к животному.

После этого Кристиан Купер достал телефон и начал снимать происходящее.

На кадрах видно, что женщина берет пса за ошейник и направляется к Куперу с просьбой прекратить съемку. Мужчина просит ее не приближаться близко.

В ответ Эми Купер достает телефон и угрожает позвонить в полицию: "Я собираюсь сказать им, что афроамериканец представляет угрозу моей жизни".

После этого она действительно звонит в полицию и говорит, что находится в Центральном парке, ее снимает на телефон афроамериканец, и он угрожает ей и ее собаке.

"Пожалуйста, пришлите копов немедленно", - кричит женщина в трубку. Перед тем, как выключить запись, мужчина говорит: "Спасибо".

Видеозапись сначала появилась в "Фейсбуке" Купера, а затем ее выложила в своем "Твиттере" его сестра Мелоди.

Пропустить Twitter пост , автор: @melodyMcooper Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm — Melody Cooper (@melodyMcooper) 25 мая 2020 г.

Ее пост за два дня собрал полмиллиона лайков и более 140 тысяч ретвитов.

Пользователи не только осуждали поведение женщины и вспоминали об убийствах афроамериканцев полицейскими в США, но и обвиняли Эми Купер в жестоком обращении с животными.

На записи видно, что женщина тянет пса за ошейник достаточно сильно, из-за чего ему явно становится некомфортно, а когда она разговаривает по телефону с полицией, ее питомец отчаянно пытается вырваться.

Сообщается, что после того, как видеозапись инцидента разошлась по интернету, Купер вернула собаку в приют для животных.

"Пес сейчас у нас, с ним все в порядке, он здоров", - написал приют в "Фейсбуке".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В районе Центрального парка, где произошел инцидент, много птиц

Изначально Эми Купер не комментировала инцидент в парке, но затем дала телефонное интервью телекомпании Эн-би-си, в котором принесла извинения за свое поведение и сказала, что ее реакция была неадекватной.

"Я от всего сердца приношу извинения всем, в особенности этому мужчине и его родным, а также всем, кто видел эту видеозапись и был оскорблен", - сказала она в интервью Эн-би-си.

Кристиан Купер сказал в интервью журналистам телекомпании, что просто хотел, чтобы женщина соблюдала правила, защищающие окружающую среду в Центральном парке.

Он также напомнил об убийстве в феврале Ахмода Арбери, 25-летнего темнокожего американца, которого застрелили двое белых мужчин во время пробежки.

"Мы живем в эпоху Ахмода Арбери, когда чернокожих мужчин просто застреливают из-за предвзятого отношения к ним", - сказал он.