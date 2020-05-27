Женщину уволили после перепалки с афроамериканцем в Центральном парке Нью-Йорка
Американская инвестиционная компания Franklin Templeton решила уволить сотрудницу, которая после просьбы темнокожего мужчины взять собаку на поводок позвонила в полицию и сказала, что мужчина ей угрожает.
Инцидент произошел в Центральном парке Нью-Йорка в понедельник и вызвал шквал возмущения в социальных сетях. Изначально компания отстранила женщину от работы на время расследования, но затем решила окончательно расстаться с ней.
"После внутренней проверки инцидента в Центральном парке мы приняли решение об увольнении участвовавшего в нем сотрудника, оно вступает в силу немедленно. Franklin Templeton выступает против любых проявлений расизма", - написала компания в "Твиттере".
Ранее женщина, Эми Купер, отказывалась комментировать ситуацию, но затем принесла извинения за свое поведение.
Скандал разгорелся после того, как видеозапись инцидента выложили в интернет.
Что произошло?
Эми Купер выгуливала свою собаку без поводка в "дикой" части парка под названием Ramble, где обитают редкие виды птиц.
В это время орнитолог-любитель (и ее однофамилец) Кристиан Купер прогуливался по парку и наблюдал за птицами. Он попросил женщину держать собаку на поводке, как того требуют правила в этой части Центрального парка.
По его словам, он опасался, что собака может представлять опасность для местной живности. Он указал женщине на знак, который запрещает выгул собак без поводка, и попросил ее перейти в другую часть парка.
Купер отказалась, после чего мужчина достал угощение для собаки и попытался подозвать ее, после чего, по его словам, женщина закричала на него, потребовав не прикасаться к животному.
После этого Кристиан Купер достал телефон и начал снимать происходящее.
На кадрах видно, что женщина берет пса за ошейник и направляется к Куперу с просьбой прекратить съемку. Мужчина просит ее не приближаться близко.
В ответ Эми Купер достает телефон и угрожает позвонить в полицию: "Я собираюсь сказать им, что афроамериканец представляет угрозу моей жизни".
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После этого она действительно звонит в полицию и говорит, что находится в Центральном парке, ее снимает на телефон афроамериканец, и он угрожает ей и ее собаке.
"Пожалуйста, пришлите копов немедленно", - кричит женщина в трубку. Перед тем, как выключить запись, мужчина говорит: "Спасибо".
Видеозапись сначала появилась в "Фейсбуке" Купера, а затем ее выложила в своем "Твиттере" его сестра Мелоди.
Ее пост за два дня собрал полмиллиона лайков и более 140 тысяч ретвитов.
Пользователи не только осуждали поведение женщины и вспоминали об убийствах афроамериканцев полицейскими в США, но и обвиняли Эми Купер в жестоком обращении с животными.
На записи видно, что женщина тянет пса за ошейник достаточно сильно, из-за чего ему явно становится некомфортно, а когда она разговаривает по телефону с полицией, ее питомец отчаянно пытается вырваться.
Сообщается, что после того, как видеозапись инцидента разошлась по интернету, Купер вернула собаку в приют для животных.
"Пес сейчас у нас, с ним все в порядке, он здоров", - написал приют в "Фейсбуке".
Изначально Эми Купер не комментировала инцидент в парке, но затем дала телефонное интервью телекомпании Эн-би-си, в котором принесла извинения за свое поведение и сказала, что ее реакция была неадекватной.
"Я от всего сердца приношу извинения всем, в особенности этому мужчине и его родным, а также всем, кто видел эту видеозапись и был оскорблен", - сказала она в интервью Эн-би-си.
Кристиан Купер сказал в интервью журналистам телекомпании, что просто хотел, чтобы женщина соблюдала правила, защищающие окружающую среду в Центральном парке.
Он также напомнил об убийстве в феврале Ахмода Арбери, 25-летнего темнокожего американца, которого застрелили двое белых мужчин во время пробежки.
"Мы живем в эпоху Ахмода Арбери, когда чернокожих мужчин просто застреливают из-за предвзятого отношения к ним", - сказал он.