Старт корабля "Драгон" компании SpaceX с астронавтами: прямая трансляция

Космический корабль "Драгон" (Dragon) компании SpaceX во главе с Илоном Маском готовится к старту из космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. На его борту на Международную космическую станцию должны отправиться два американских астронавта - Даг Херли и Роберт Бенкен.

Это первый за последние 9 лет запуск американской пилотируемой миссии с территории США - и на американском корабле.

Ракета-носитель "Фалкон" (Falcon) должна стартовать в 16:33 по местному времени (20:33 по Гринвичу, 23:33 по Москве). Это время необходимо соблюсти с максимальной точностью - иначе корабль не сможет пересечься с МКС, которая летит над Землей со скоростью 27 тыс. километров в час.

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Путь "Драгона" в космос начнется на историческом стартовом комплексе номер 39А, который использовался для большинства пилотируемых миссий - от полетов на Луну до стартов "Шаттлов". Чтобы посмотреть на старт, в космический центр им. Кеннеди планировали прибыть президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.

Синоптики предупреждали, что в районе космодрома может быть гроза, а у американского космического агентства НАСА есть четкие критерии, в каких именно погодных условиях может состояться запуск: при этом учитывается скорость ветра, облачность и другие параметры. Поэтому, согласно прогнозам, вероятность благоприятной для старта погоды составляет только 50%. В случае если полет будет отменен, вторая попытка старта "Драгона" состоится в субботу, 30 мая.

Впрочем, учитывать надо не только погоду в районе космического центра имени Кеннеди, но и по пути ракеты на околоземную орбиту, в том числе над Атлантическим океаном. Это важно еще и потому, что в случае если запуск прервется из-за аварии, спасательная капсула с астронавтами должна будет приводниться в океане, на обширном пространстве от восточного побережья США до Британских островов.

Как пройдет полет

После старта ракета "Фалкон" в течение восьми минут будет подниматься на орбиту, а затем корабль "Драгон" отделится от нее, чтобы продолжить путь к МКС с использованием собственных двигателей. Стыковка должна состояться 28 мая в 18:29 по Московскому времени.

Правообладатель иллюстрации SpaceX Image caption Корабль "Драгон" на стартовой площадке

Первая ступень "Фалкона", которая проработает две с половиной минуты, после этого должна вновь войти в атмосферу и приземлиться на плавучую платформу Space X в Атлантическом океане, чтобы ее можно было использовать вновь. Вторая ступень после отделения сгорит в атмосфере.

Запуск, который обошелся в 3,14 млрд долларов, стал не только первым за девять лет стартом астронавтов с территории США, но и первой в истории миссией НАСА, которая осуществляется частной компанией. Название миссии - Demo-2, и в НАСА ее называют "последним испытанием для SpaceX".

Она призвана доказать жизнеспособность разработанной компанией системы транспортировки экипажа, включая пусковую площадку, ракету, корабль, и операционные возможности, - описывают в агентстве миссию.

На борту “Драгона” - самые пожилые астронавты космического агентства, Даг Херли и Роберт Бенкен.

После стыковки они некоторое время проведут на Международной космической станции, где состоятся еще несколько испытаний корабля. Сколько именно астронавты пробудут на станции, будет зависеть от степени готовности следующего полета. Затем, согласно плану НАСА, они должны вернуться на Землю на “Драгоне”, приводнившись у побережья Флориды.

Если вся миссия пройдет успешно, то начав пользоваться системами SpaceX регулярно, НАСА сможет привлекать частных "космических туристов": в корабле Илона Маска семь мест. По прогнозам, одно место для полета на "Драгоне" будет стоить около 55 млн долларов.

Кроме того, НАСА больше не нужно будет пользоваться услугами Роскосмоса для вывода космонавтов на орбиту.

В 2011 году американцы остановили программу использования многоразовых шаттлов после трагедии шаттла “Колумбия” (2003) и проблем при запуске шаттла “Дискавери”.